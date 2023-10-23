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Сборная России может сыграть с командами Судана и Сейшельских островов

23 октября 2023, 22:14

Сборная России имеет шансы провести контрольные матчи с командами Судана и Сейшельских островов в 2024 году.

Ранее стало известно, что могут состояться игры со сборными Сенегала, Габона и Занзибара.

Представители футбольных федераций этих стран посетили стенд РФС и обсудили возможное сотрудничество в рамках форума «Россия – Спортивная держава» в Перми.

Точные даты и места проведения поединков пока что не обсуждались.

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Все комментарии
44ay48bjnyvy
44ay48bjnyvy
24 октября в 09:34
Замечательно ,хоть есть с равными поиграть ,ну а если у кого-то выйграют ,то это будет фурор в России.Так низко пасть может только Россия!!!
ТерSpark
ТерSpark
24 октября в 05:41
РФС пишите когда конкретно договорились с кем то играть,а не бросать слухами, Сейшелы,Гвинеи и т.п. вам что там скучно сидеть,что бросаете слухи одни?
Lewa2708
Lewa2708
24 октября в 05:39
Если играть с Сейшелами, то только на Сейшелах)
КЭТиК
КЭТиК
24 октября в 05:03
Сейшелы - это уже совсем экзотика.
adekvat
adekvat
24 октября в 04:35
Чунга - Чвнга весело живет
Чунга - Чанга игры круглый год.
d2j7dpcan47d
d2j7dpcan47d
24 октября в 03:24, ред.
Не, с островами играть нельзя, а то там мяч от наших кривоногих будет всё время в море улетать, а там же полно акул!
ОПС
ОПС
24 октября в 03:22
А может тогда уж сразу в африканскую федерацию футбола заявку подать о вступлении. Приехали до Занзибара. Дальше наверное уже некуда.
MikeSevas
MikeSevas
24 октября в 01:31
Здесь все закономерно. РФС 8 лет не признавала Крым территорией РФ,фактически уничтожили крымский футбол. Можно сыграть с сборной Крыма, уровень Сейшельских островов будет всё рано ниже. Сейчас расплата за непоследовательность.
ABir
ABir
24 октября в 00:32
Да, к сожалению нам сейчас выбирать спарринг партнеров не приходиться. Но чтобы сборная была, надо играть с теми, кто соглашается и не боится санкций, за что им огромное спасибо.
Capral
Capral
23 октября в 23:58
Сенатов, убедительная просьба- оставить в покое Мишу Гершковича. Этого человека, на футбольном поле- воспитывал, сам Э.А.Стрельцов!!!!!!! Гершкович- один из Символов московского ДИНАМО-70х!!! Он- Гордость и Честь нашего клуба!!!!!!! В следущий раз, хорошо подумай, прежде, чем оскорблять Достойнешего Человека...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
23 октября в 23:42
Почему в рамках форума "Россия - спортивная держава" Россия ищет сотрудничесво с неспортивными и недержавами, а самыми нищими государствами, которые присутствуют в рейтингах ФИФА только потому, что существуют на карте?

Хотя после поражения 2-4 наших юношей от Таджикистана я начинаю понимать, Матицыну и Дюкову нужны липовые победы, а Таджикистанам мы уже можем проиграть, нужно найти такие страны, где о слове футбол вообще не слышали, и миссия, похоже, выполнена)
True Story
True Story ответ Шуnя771 (раскрыть)
23 октября в 23:39
Занзибар - это автономия в составе Танзании. Танзания на 122-м месте в рейтинге ФИФА
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
23 октября в 23:35
Маэстро, умоляю- прекратите, вредно столько смеяться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Имейте же совесть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Futurista
Futurista
23 октября в 23:17, ред.
У меня шутки про Африку закончились...

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
23 октября в 23:10
Где не найдешь, в Рейтинге Фифа, или на карте.?
particular
particular
23 октября в 23:08, ред.
Поклонники футбола обязательно отметят усердие и изворотливость РФС, который старается доказать свою востребованность и продемонстрировать кипучую деятельность...
Особенно, если игры спланируют в каких-нибудь далёких палестинах...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 октября в 23:07, ред.
Приходит вчера Валерий Георгиевич уставший домой...а супруга ему тортик испекла
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 октября в 23:01
Пора вносить изменения в школьные учебники...
"Исследователи Африки"
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Варвар7
Варвар7
23 октября в 22:51
С Сейшелами надо играть у них - говорят "райский уголок"...)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
23 октября в 22:46
Пожалуйста , не надо больше писать про нашу сборную ! Это садизм чистой воды .
Шуnя771
Шуnя771 ответ True Story (раскрыть)
23 октября в 22:45
Мну не найдет место Занзибара?)
Шуnя771
Шуnя771
23 октября в 22:45
Занзибар, Сенегал, теперь вот Судан и Сейшелы....)
Нам будут о всех ПЛАНАХ сообщать или только о реальных?
Уроки географии по второму разу пошли)))
True Story
True Story
23 октября в 22:44
РФС ищет сборную, на фоне которой сборная России будет выглядеть презентабельно.
Судан - 130 место в рейтинге ФИФА, Сейшельские острова - 195 место
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