Сборная России может сыграть с командами Судана и Сейшельских островов

1698088462

23 октября 2023, 22:14

Сборная России имеет шансы провести контрольные матчи с командами Судана и Сейшельских островов в 2024 году.

Ранее стало известно, что могут состояться игры со сборными Сенегала, Габона и Занзибара.

Представители футбольных федераций этих стран посетили стенд РФС и обсудили возможное сотрудничество в рамках форума «Россия – Спортивная держава» в Перми.

Точные даты и места проведения поединков пока что не обсуждались.