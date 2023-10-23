Сборная России может сыграть с командами Судана и Сейшельских островов

Сборная России имеет шансы провести контрольные матчи с командами Судана и Сейшельских островов в 2024 году.
Ранее стало известно, что могут состояться игры со сборными Сенегала, Габона и Занзибара.
Представители футбольных федераций этих стран посетили стенд РФС и обсудили возможное сотрудничество в рамках форума «Россия – Спортивная держава» в Перми.
Точные даты и места проведения поединков пока что не обсуждались.
"Исследователи Африки"
Васко Да Гама
Давид Ливингстон
Мунго Парк
Василий Юнкер
Генри Мортон Стэнли
Валерий Карпин
"Исследователи Африки"
Васко Да Гама
Давид Ливингстон
Мунго Парк
Василий Юнкер
Генри Мортон Стэнли
Валерий Карпин
Хотя после поражения 2-4 наших юношей от Таджикистана я начинаю понимать, Матицыну и Дюкову нужны липовые победы, а Таджикистанам мы уже можем проиграть, нужно найти такие страны, где о слове футбол вообще не слышали, и миссия, похоже, выполнена)
Хотя после поражения 2-4 наших юношей от Таджикистана я начинаю понимать, Матицыну и Дюкову нужны липовые победы, а Таджикистанам мы уже можем проиграть, нужно найти такие страны, где о слове футбол вообще не слышали, и миссия, похоже, выполнена)