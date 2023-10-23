Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2023

Сборная Габона готова сыграть товарищеский матч против сборной России

23 октября 2023, 11:37

Руководитель отдела СМИ, коммуникаций и маркетинга Габонской федерации футбола Франсель-Бижу Бутамба Муяби высказался о возможном проведении товарищеского матча против сборной России.

Товарищеский матч между сборными Габона и России в будущем возможен, но окончательное решение остается за Министерством спорта, Исполнительным комитетом ФФГ и тренером национальной команды. Для организации товарищеской встречи наших сборных нам нужно письмо от российской стороны с подробностями и деталями организации данного мероприятия.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Россия  Габон
Источник: sport24.ru
Генсек РФС оценил возможность проведения матча сборных России и Медиалиги
Сегодня, 21:24
Сборная Узбекистана не против провести ответный матч с Россией
Сегодня, 19:14
В «Нефтчи» высказались о повторном участии в товарищеском турнире в России
Сегодня, 11:48
Матч «Монпелье» — «Клермон» будет переигран
Вчера, 08:45
Сборная Киргизии не сможет сыграть со сборной России
25 октября
Сборная России может сыграть со сборной Бенина
25 октября
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 октября в 16:53
Ждём....афишу
Россия - КГБ (Камерун,Габон,Ботсвана).......
sir_Alex
sir_Alex
23 октября в 16:12
В очередь, с****ы дети, в очередь!
444c64nymuuj
444c64nymuuj
23 октября в 14:07
Эй, товарищ Муяби,
Ты мозги нам не ...!
Занимай за Сенегалом
Чтоб не кончилось скандалом!
9nvjtwrfuu6g
9nvjtwrfuu6g
23 октября в 13:23
Теперь пока вся Африка с нами не переиграет не успокоится
shlomo2
shlomo2
23 октября в 13:15
Какого числа матч? Попрошу у начальника смену на заводе не ставить, чтобы воочию увидеть, возможно, лучший матч в истории футбола!
exet6ecx3j3k
exet6ecx3j3k
23 октября в 13:10
В очередь, негры, в очередь!
ОПС
ОПС
23 октября в 12:51
Интересно, какая африканская страна будет следующая в списке на товарищеские игры.
adekvat
adekvat
23 октября в 12:10, ред.
Сборная Габона хочет в Москву скататься сказал Бугамба Муямба. Следующая на очереди сборная Чунги Чанги.
Варвар7
Варвар7
23 октября в 12:06
Митя Митин
Митя Митин
23 октября в 11:57
Африканцы нас натаскают,научат играть в футбол,ато с европейцами получалось както не очень!
нечитайло
нечитайло
23 октября в 11:54
добро пожаловать в новый мир
Напрасный труд
Напрасный труд
23 октября в 11:45
Скоро очередь из африканских стран выстроится.Значит,вместо "копакабанцев" приедут выносливые неприхотливые игроки из дружественных стран. Всё равно во внутривидовой борьбе побеждают цветные расы,это неизбежно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 