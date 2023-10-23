Сборная Габона готова сыграть товарищеский матч против сборной России

Руководитель отдела СМИ , коммуникаций и маркетинга Габонской федерации футбола Франсель-Бижу Бутамба Муяби высказался о возможном проведении товарищеского матча против сборной России.

Товарищеский матч между сборными Габона и России в будущем возможен, но окончательное решение остается за Министерством спорта, Исполнительным комитетом ФФГ и тренером национальной команды. Для организации товарищеской встречи наших сборных нам нужно письмо от российской стороны с подробностями и деталями организации данного мероприятия.