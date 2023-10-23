Сборная Занзибара планирует сыграть товарищеский матч против команды России

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир сообщил о возможном проведении товарищеского матча против сборной России.
Мы обсуждали с РФС такую возможность. Пока официально сказать нечего, но мы продвигаемся в этом вопросе. Речь идет о возможном проведении матча в России. Но потом, если ваша команда захочет, мы в любое время будем рады принять ее с ответным визитом.
Матч между сборными России и Занзибара станет важным шагом для укрепления сотрудничества между РФС и ФФЗ. Приехать в Россию — прекрасная возможность для нас. Но в январе 2024 года мы отпразднуем 60-ю годовщину революции! Учитывая давние теплые взаимоотношения СССР, а потом и России с Занзибаром, я бы хотел воспользоваться шансом и пригласить любую национальную команду приехать в нашу страну в рамках этого празднования!
Поедом с восхода до зари -
Ели в этой" дикой Занзибарии
"Друга дружку злые дикари"...
Даже если после матча съедят половину состава нашей команды, ничего страшного. Карпин по 50 футболистов вызывает на матч.
Поедом с восхода до зари -
Ели в этой" дикой Занзибарии
"Друга дружку злые дикари"...
Даже если после матча съедят половину состава нашей команды, ничего страшного. Карпин по 50 футболистов вызывает на матч.