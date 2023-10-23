Сборная Занзибара планирует сыграть товарищеский матч против команды России

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир сообщил о возможном проведении товарищеского матча против сборной России.

Мы обсуждали с РФС такую возможность. Пока официально сказать нечего, но мы продвигаемся в этом вопросе. Речь идет о возможном проведении матча в России. Но потом, если ваша команда захочет, мы в любое время будем рады принять ее с ответным визитом.