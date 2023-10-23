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Сборная Занзибара планирует сыграть товарищеский матч против команды России

23 октября 2023, 12:18

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир сообщил о возможном проведении товарищеского матча против сборной России.

Мы обсуждали с РФС такую возможность. Пока официально сказать нечего, но мы продвигаемся в этом вопросе. Речь идет о возможном проведении матча в России. Но потом, если ваша команда захочет, мы в любое время будем рады принять ее с ответным визитом.

Матч между сборными России и Занзибара станет важным шагом для укрепления сотрудничества между РФС и ФФЗ. Приехать в Россию — прекрасная возможность для нас. Но в январе 2024 года мы отпразднуем 60-ю годовщину революции! Учитывая давние теплые взаимоотношения СССР, а потом и России с Занзибаром, я бы хотел воспользоваться шансом и пригласить любую национальную команду приехать в нашу страну в рамках этого празднования!

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Все комментарии
Храневец
Храневец
24 октября в 18:28
Если будут играть в Занзибаре ,то я готов лететь болельщиком Билет оформление загранпаспорта и командировочные за счет РФС .
Храневец
Храневец
24 октября в 18:16
Играть босиком и в набедренных повязках ,проигравших на съедение !!!!!
True Story
True Story
23 октября в 21:57
Для справки: Занзибар - это автономия в составе Танзании. Танзания на 122-м месте в рейтинге ФИФА
Randomjkee
Randomjkee
23 октября в 21:39
Достойные у нас соперники. Слив или ничья ?
KTS_16
KTS_16
23 октября в 18:10
Рейтинг ФИФА БР (21 сентября 2023) 🤣
KTS_16
KTS_16
23 октября в 18:05
Достойные соперники
memphis
memphis
23 октября в 16:49
Не ту страну назвали Гондурасом...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 октября в 16:42
Я с ними по хорошему...а они меня в Занзибар посылают...надо менять профессию...
sir_Alex
sir_Alex
23 октября в 15:34
Уже даже не смешно. Зачем нужна сборная в нынешней парадигме, в принципе?
Karkaz
Karkaz
23 октября в 15:32
За то в РФ будут хорошо знать географию африканского континента)
lotsman
lotsman
23 октября в 15:18
Сенегалы, Занзибары..........................там ещё много разных гипопо.
Kosmos58
Kosmos58
23 октября в 15:15
Занзибар, Габон ... Это где? Надеемся и там не проиграть?!.
kazakoff
kazakoff
23 октября в 15:08
И смех и грех, больше нечего сказать
adekvat
adekvat
23 октября в 14:38
В очередь сук.ны дети, Габон раньше захотел, еще Чунга - Чанга не против. На расхват команда Карпина.
Alexey24
Alexey24
23 октября в 14:28
Ну тут-то нужно выигрывать...
w7qxsy5tnyuw
w7qxsy5tnyuw
23 октября в 14:16
Ну вот и выбрали равных.
Варвар7
Варвар7
23 октября в 14:16
"Значит кенийцам можно с русскими играть в Анталии , а мы, что рыжие - нет мы тоже чёрные" - подумал Джабир и начал переговоры РФС...)))
Инсаров
Инсаров
23 октября в 14:02
Вот "... в кружок усевшись под азалии,
Поедом с восхода до зари -
Ели в этой" дикой Занзибарии
"Друга дружку злые дикари"...
Даже если после матча съедят половину состава нашей команды, ничего страшного. Карпин по 50 футболистов вызывает на матч.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
23 октября в 13:48
Мы живём на Занзибаре, в Калахари и Сахаре.
Митя Митин
Митя Митин
23 октября в 13:37
Новые забытые команды в России будут проверять наших на профпригодность!
протон
протон
23 октября в 13:32
Потом можно матч с Вачуту и Бачата, потом с Вилларибо и Виллабаджо, потом Кондуит и Швамбрания, ну и финалочка суперсерия против ротенберговской Россия25
Вещий
Вещий
23 октября в 13:19
Интересно, там людей едят? ....может ради этого наших пригласили, наверное белое мясо там деликатес.
Djebrael
Djebrael
23 октября в 13:18
Выбор потенциальных соперников куда больше, чем вы думаете. Сборные Татуина, Нарнии, Хогвартса, команда из Ваканды, объединенная сборная Рохана и Гондора под предводительством заслуженного тренера Средиземья Арагорна сына Араторна наследника Исильдура, Эритрея с КНДР в конце концов
idres
idres
23 октября в 13:10
Он играл на Занзибаре, в Калахари и Сахаре, на горе Фернандо-По где гуляет гиппо-по по широкой Лимпопо-добрый Доктор РФС....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
23 октября в 13:07
Про Занзибар слышал только в детстве, в книге про Айболита кажется.
Ironigor
Ironigor
23 октября в 12:36
Ну это просто мечта поэта , а не матч !))
Варвар7
Варвар7
23 октября в 12:32
Всё интереснее и интереснее - прямо "диво - дивное"...)))
Futurista
Futurista
23 октября в 12:31
Велком, друзья)...хлеб, соль, ананас...
Максим Горелов
Максим Горелов
23 октября в 12:31
2024 год. Сборная России - сборная острова Пасхи, 0:1. Истуканы победили.
Напрасный труд
Напрасный труд
23 октября в 12:26
Не-не,ребята,только после Сенегала-они первые произнесли "Мяу!".
Гость
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