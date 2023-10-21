Министр спорта Уганды хочет, чтобы команда России сыграла с его сборной

Министр образования и спорта Уганды Питер Огванг хотел бы увидеть матч национальной команды своей страны со сборной России.
Это правда! Я бы хотел, чтобы состоялся товарищеский матч между Угандой и Россией.
Ваша страна – моя страна. У нас исторически хорошие отношения еще со времен СССР.
Как-то уже поднадоело. А может, со всей сборной Африки сыграть нам?
Пущай, арабские шейхи профинансируют этот матч.
Мы вроде с ними тоже дружим.
Как-то уже поднадоело. А может, со всей сборной Африки сыграть нам?
Пущай, арабские шейхи профинансируют этот матч.
Мы вроде с ними тоже дружим.