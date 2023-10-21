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Министр спорта Уганды хочет, чтобы команда России сыграла с его сборной

вчера, 14:54

Министр образования и спорта Уганды Питер Огванг хотел бы увидеть матч национальной команды своей страны со сборной России.

Это правда! Я бы хотел, чтобы состоялся товарищеский матч между Угандой и Россией.

Ваша страна – моя страна. У нас исторически хорошие отношения еще со времен СССР.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:26
Интересно, сколько Камеруну и Кении заплатили за игры со сборной России, если сейчас такая очередь из африканских друзей выстраивается?
Уганда посильнее Кении. У неё 92 место в рейтинге ФИФА. У Кении 109, и Россия еле ноги унесла. Дай Бог с Угандой вничью отбегать.
Уганда ничем не хуже Германии или Финляндии. Это не менее уважаемый партнёр.
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:06, ред.
А что с отдельными-то африканскими странами играть? Мелочиться...
Как-то уже поднадоело. А может, со всей сборной Африки сыграть нам?
Пущай, арабские шейхи профинансируют этот матч.
Мы вроде с ними тоже дружим.
srak7x2deu28
srak7x2deu28
вчера в 16:33
В Африке теперь наша сборная популярная, всё хотят с ней сразиться
rf77qsssx49h
rf77qsssx49h
вчера в 16:21
Сейчас все альтернативно окрашенные нищеброды потянутся
lotsman
lotsman
вчера в 16:04
Уганда: дикие животные, ведьмы и море самогона. Настоящая Африка.
А кто там ещё, в Африке, хочет с нами сыграть?
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:33

)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:31
Хотят сыграть, пусть приезжают. Какие проблемы?
Гость
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