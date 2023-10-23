Головин — лучший в топ-5 лигах по голам дальними ударами за последние годы

Полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль в матче с «Мецем» в 9-м туре Лиги 1 (2:1).
Оба гола россиянин забил из-за пределов штрафной, он является лучшим по забитым дальними ударами мячам в 5 ведущих европейских лигах за последние два сезона.
Всего с начала прошлого сезона у хавбека уже 6 таких голов в чемпионате Франции. Из топ-5 лиг по пять мячей у Федерико Вальверде из «Реала» и Тейна Копмейнерса из «Аталанты».
Я так и знал, когда давал пост перед Камеруном. Не люблю хитро* опых).
Слова Карпина, чтобы не быть голословным:
"Он не будет участвовать в обеих матчах. Он почувствовал неприятные ощущения в местах травмы".
"Завертелся, как уж на сковородке. Вернётся в чемпионат заиграет, как огурчик. Истина превыше всего. Успеха сборной. Матч в свете последних событий будет иметь большое значение. Без травм". Это уже мои слова.
Я так и знал, когда давал пост перед Камеруном. Не люблю хитро* опых).
Слова Карпина, чтобы не быть голословным:
"Он не будет участвовать в обеих матчах. Он почувствовал неприятные ощущения в местах травмы".
"Завертелся, как уж на сковородке. Вернётся в чемпионат заиграет, как огурчик. Истина превыше всего. Успеха сборной. Матч в свете последних событий будет иметь большое значение. Без травм". Это уже мои слова.
Его голова занята только футболом!!!
Его голова занята только футболом!!!