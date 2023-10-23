Головин — лучший в топ-5 лигах по голам дальними ударами за последние годы

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сегодня, 00:10

Полузащитник «Монако» оформил дубль в матче с «Мецем» в 9-м туре Лиги 1 (2:1).

Оба гола россиянин забил из-за пределов штрафной, он является лучшим по забитым дальними ударами мячам в 5 ведущих европейских лигах за последние два сезона.

Всего с начала прошлого сезона у хавбека уже 6 таких голов в чемпионате Франции. Из топ-5 лиг по пять мячей у Федерико Вальверде из «Реала» и Тейна Копмейнерса из «Аталанты».