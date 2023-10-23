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ГлавнаяНовостиРекордыФранция. Лига 1 2023/2024

Головин — лучший в топ-5 лигах по голам дальними ударами за последние годы

сегодня, 00:10

Полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль в матче с «Мецем» в 9-м туре Лиги 1 (2:1).

Оба гола россиянин забил из-за пределов штрафной, он является лучшим по забитым дальними ударами мячам в 5 ведущих европейских лигах за последние два сезона.

Всего с начала прошлого сезона у хавбека уже 6 таких голов в чемпионате Франции. Из топ-5 лиг по пять мячей у Федерико Вальверде из «Реала» и Тейна Копмейнерса из «Аталанты».

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:30
Надо брать золото чемпионата и уходить на повышение в другую лигу...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 10:25
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 09:18
    Давай срочно третий пост! Бог Троицу любит...
    BENFICA
    BENFICA
    сегодня в 08:16
    Красавчик Сашка!
    протон
    протон
    сегодня в 07:18
    светлое пятно на раковой опухоли Российского футбола
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 07:12, ред.
    Пусть бережет для себя, не жалко. Сборная эта сборная страны. И не важно с кем они играют.
    Я так и знал, когда давал пост перед Камеруном. Не люблю хитро* опых).
    Слова Карпина, чтобы не быть голословным:
    "Он не будет участвовать в обеих матчах. Он почувствовал неприятные ощущения в местах травмы".
    "Завертелся, как уж на сковородке. Вернётся в чемпионат заиграет, как огурчик. Истина превыше всего. Успеха сборной. Матч в свете последних событий будет иметь большое значение. Без травм". Это уже мои слова.
    adekvat
    adekvat ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 06:52
    Все понимают что игры сборной в данное время с экзотичискими сборными не кому не нужны. Пусть там Карпин идет к своему рекорду по количеству игроков приглашенных одним тренером в сборную, а нормальнымх игроков надо беречь.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 03:06
    Не люблю хитроделанных покинувший расположение сборной травма у него оказалась видите ли). Давал пост об этом.
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd
    сегодня в 01:16
    Значительное достижение, с учётом того на каком уровне играет и как составляется рейтинг, является свидетельством высокого класса и способностью быть результативным атакующим полузащитником.
    Vladimir808
    Vladimir808
    сегодня в 00:56
    Молодец, Саша!!!
    Его голова занята только футболом!!!
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    сегодня в 00:20
    ...а ещё он может вышивать крестиком и любит проводить отпуск в Кузбассе.Очищается от скверны Монако.
    Гость
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