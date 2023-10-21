Клопп установил рекорд по победам в мерсисайдском дерби в АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги (2:0).
Главный тренер «красных» Юрген Клопп одержал девятую победу в мерсисайдском дерби в АПЛ, став рекордсменом по этому показателю, обойдя Рафаэля Бенитеса (у него 8).
Оформивший дубль Мохамед Салах записал на свой счёт 7-й гол в поединках с «Эвертоном», больше только у Стивена Джеррарда (9).
Конате надо было удалять, а до этого ещё несколько пенок в ворота ирисок ставить.
Но Эвертон в атаке всё равно полный ноль, на результат конечный вряд ли повлияет.
Конате сбивал игрока и это явная вторая желтая должна была быть. Простил судья Конате и Юрген сразу же его заменил и убрал с глаз долой)
Потом не назначил пенальти на Диасе. явный пенальти за игру рукой Кина назначил только с подсказки ВАР, а сам назначил угловой (!!), находясь рядом с эпизодом. просто феерический. В общем мои поздравления Ю. Клоппу.
Конате надо было удалять, а до этого ещё несколько пенок в ворота ирисок ставить.
Но Эвертон в атаке всё равно полный ноль, на результат конечный вряд ли повлияет.
Конате сбивал игрока и это явная вторая желтая должна была быть. Простил судья Конате и Юрген сразу же его заменил и убрал с глаз долой)
Потом не назначил пенальти на Диасе. явный пенальти за игру рукой Кина назначил только с подсказки ВАР, а сам назначил угловой (!!), находясь рядом с эпизодом. просто феерический. В общем мои поздравления Ю. Клоппу.