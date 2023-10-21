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Клопп установил рекорд по победам в мерсисайдском дерби в АПЛ

вчера, 20:33
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги (2:0).

Главный тренер «красных» Юрген Клопп одержал девятую победу в мерсисайдском дерби в АПЛ, став рекордсменом по этому показателю, обойдя Рафаэля Бенитеса (у него 8).

Оформивший дубль Мохамед Салах записал на свой счёт 7-й гол в поединках с «Эвертоном», больше только у Стивена Джеррарда (9).

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протон
протон
вчера в 20:38
Беда с судьями в Англии, конечно, нехилая.
Конате надо было удалять, а до этого ещё несколько пенок в ворота ирисок ставить.
Но Эвертон в атаке всё равно полный ноль, на результат конечный вряд ли повлияет.
Конате сбивал игрока и это явная вторая желтая должна была быть. Простил судья Конате и Юрген сразу же его заменил и убрал с глаз долой)
Потом не назначил пенальти на Диасе. явный пенальти за игру рукой Кина назначил только с подсказки ВАР, а сам назначил угловой (!!), находясь рядом с эпизодом. просто феерический. В общем мои поздравления Ю. Клоппу.
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