Клопп установил рекорд по победам в мерсисайдском дерби в АПЛ

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вчера, 20:33

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги (2:0).

Главный тренер «красных» одержал девятую победу в мерсисайдском дерби в АПЛ , став рекордсменом по этому показателю, обойдя Рафаэля Бенитеса (у него 8).

Оформивший дубль Мохамед Салах записал на свой счёт 7-й гол в поединках с «Эвертоном», больше только у Стивена Джеррарда (9).