Тальяфико исключили из состава на матч с «Клермоном» из-за похода на регби

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24 октября 2023, 16:49

Защитник «Лиона» подтвердил, что главный тренер французского клуба Фабио Гроссо исключил его из состава на матч против «Клермона» (1:2) из-за посещения полуфинала Кубка мира по регби между Аргентиной и Новой Зеландией, который проходил на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени.

Ранее об этом сообщило французское издание L'Equipe.

Источник приводит слова футболиста со ссылкой на его соцсети:

Мы говорили об этом с тренером, и он решил не включать меня в состав. Конечно, я принял это. Он также сказал мне, что ему не нравится, что я смотрю матч по регби в пятницу днём, когда мы отдыхали. Я уважаю его, самое главное — нужно оставаться сильным. Многие люди знают мою преданность командам, в которых я играю. Я буду продолжать отдавать все силы каждый день, как всегда.

«Лион» с 3 очками занимает последнее, 18-е место в чемпионате Франции после 9 игр.