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Сорокин: «Пока что даже не попадаю в заявку, и это вызывает разочарование»

23 октября 2023, 18:36

Защитник «Рубина» Егор Сорокин дал комментарий на тему нехватки игрового времени в команде.

Я не знаю, что происходит. Я разговаривал и с тренером, и с руководством. Тренер говорит, что мне ещё нужно набирать форму после перерыва, когда я не играл. Руководство просит потерпеть. Этим я и занимаюсь: тренируюсь и жду возможности проявить себя на поле.

Интерес от «Рубина» был ещё давно, но до конкретики дошло только в это трансферное окно. Были долгие разговоры с руководством. Мне дали понять, что в «Рубине» на меня рассчитывают, и в итоге я принял решение о переходе. Ни о чём не жалею. Я люблю этот клуб, город и наших болельщиков. Возвращался сюда с одной мыслью – помогать клубу набирать очки. Но на деле пока я даже не попадаю в заявку, и это вызывает разочарование.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 октября в 19:54, ред.
01 сент. 2019 г. - 4,00 млн €
31 дек. 2019 г. - 3,80 млн €
08 сент. 2023 г. - 1,50 млн €

Как то не в ту сторону движется....
asraeil
asraeil
23 октября в 18:54
Терпение и труд все перетрут... удачи тебе Егор.
Гость
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