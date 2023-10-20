Юниорская сборная России в октябре проведёт три контрольные игры

Юниорская сборная России в октябре проведёт три контрольных поединка в рамках тренировочного сбора в Анталье.

Соперниками россиян будут сборные Узбекистана, Сенегала и Панамы. Игры состоятся 22, 25 и 28 октября соответственно. Главный тренер россиян дал комментарий по теме:

За почти два года работы с командой нас ожидает самый серьезный подбор соперников. В этом плане можно вспомнить, пожалуй, только встречи с бельгийцами, которые мы провели в феврале прошлого года. Примечательно, что все наши соперники – участники чемпионата мира, а Сенегал и вовсе чемпион Африки. Это будет очень хорошая проверка для нас, соответствуем ли мы уровню финалистов чемпионата мира.

Что касается изучения соперников, Панаму смогли посмотреть только по обзорам матчей. Это хорошая, быстрая и физически крупная команда. Ожидаем хорошего спарринга. С Узбекистаном мы играли в конце прошлого года. И могу сказать, что мне эта команда тогда понравилась. Хорошая группа атаки, есть два инсайда-левши, которые здорово подготовлены технически. А вот с Сенегалом придется играть с листа, по этой команде информацией практически не располагаем.