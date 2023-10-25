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«Реал» оказался сильнее «Браги» в матче Лиги чемпионов

25 октября 2023, 00:18
БрагаЛоготип футбольный клуб Брага1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Брага» потерпела поражение в матче с «Реалам» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

Родриго Силва вывел «сливочных» вперед на 16-й минуте. Джуд Беллингем на 61-й удвоил преимущество команды. У хозяев на 63-й забил Альваро Джало.

После поединка «Брага» занимает 3-е место в группе С (3 пункта), «Реал» лидирует (9 очков).

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Все комментарии
Djebrael
Djebrael
25 октября в 08:16
Ожидаемый результат, но Брага хорошо играла
adekvat
adekvat
25 октября в 07:17
Кто бы сомневался, Реал не оказался он и так сильнее Браги.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 октября в 04:38, ред.
У Браги....10 легионеров в старте...и 9 португальцев в запасе...))
ABir
ABir
25 октября в 04:19
Реал не оказался сильнее, он просто реально гораздо сильнее Браги и еще раз это подтвердил.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
25 октября в 02:18, ред.
Реал всегда так играет....в группе.

В прошлом году терял очки с Шахтёром и Лейпцигом...
В позапрошлом вообще сливал Шерифу...
В 2020-м 2 проигрыша тому же Шахтёру...
В 2019-м потеря очков с Брюгге....
В 2018-м двойное фиаско с ЦСКА....

Мадрид в группе никогда не тратит больше чем надо для выхода из группы....
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
25 октября в 02:00
С такой игрой Барса дюбнет этот Мадрид..
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
25 октября в 01:21
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    25 октября в 01:17
    Реал особо не напрягался
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    25 октября в 01:08
    На Олимпийском они думаю гоняют пока, это их резервный
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Agamaga........... (раскрыть)
    25 октября в 01:05
    Мне всё равно, как тот стадион называется. Реал будет играть в гостях у Барселоны.
    Как бы я не написал фамилию, ты же понял о ком я.
    К примеру, Меська. Ты понимаешь о ком я. Дыр Штеген, и тут ты понимаешь. Кусарес, Пуке , и тут всё ясно.
    Видишь))) В чём проблема?
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
    25 октября в 00:59
    А ты забыл, что впереди игра на Камп Ноу? Я думаю, что игроки и тренер держали тот матч в уме. Поэтому, возможно, и не играли на все 100%. Из группы можно выйти не сильно напрягаясь. А вот Барселону надо обыгрывать обязательно. Надеюсь, что не поставят судьёй Бенгоэчеа.
    Agamaga...........
    Agamaga........... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    25 октября в 00:57
    На каком Камп Ноу эль - класико? По привычке искажаешь всё, как и фамилию Беллингем, на ХЭМ в конце))
    Ironigor
    Ironigor
    25 октября в 00:52
    «Реал» оказался сильнее «Браги» в матче Лиги чемпионов .
    С заслуженной Победой тебя Реал и всех поклонников этого великого клуба футбольного мира .
    Вообще не как не удивлён таким итоговым счётом на табло . В принципе всё это было предсказуемо ещё за долго до начала матча . Реал в любом случае был фаворитом в этом противостоянии и главным претендентом на выход из этой группы, да в принципе с любой группы с кем бы его не свела судьба . Сегодня играли джентльмены с тросточками , которые были на все сто процентов уверены в своём превосходстве над командой хозяев поля Брагой , при всём уважении к команде и её болельщикам . Но сравнивать Брагу и Реал вообще думаю не корректно, это два клуба из разных футбольных миров . И Реал сделал то что должен был сделать , играя как говорится в пол ноги, сделал счёт и спокойно может готовиться к главному дерби Эль классико Испании со своим вечным соперником Барселоной . Я думаю что даже перед матчем с Брагой они в голове держали именно этот матч с Барселоной , который намного важнее и принципиальней .
    Можно в принципе уже поздравить Реал с выходом из группы и ждать матча Эль классико Барселона - Реал , где я буду болеть конечно же за свой любимый клуб Реал !!!
    Удачи тебе Галактикос !!!
    протон
    протон
    25 октября в 00:47
    "Реал" обыграл "Брагу"... Предсказуемы были: эта победа, победа "Баварии", а так же "Интера" и "Арсенала". простите, но "Брагу" "Реал" должен был раскатать под 4:1! Всё же "Брага" - не "Спортинг", не "Бенфика" и уж тем более не "Порту"!
    По идее могли бы больше забивать в контрах. Но против Браги можно реально играть смелее.
    А так с победой! Надеюсь, с Джудом ничего серьезного
    амурец
    амурец
    25 октября в 00:45
    Реал с победой
    de1-pier0
    de1-pier0
    25 октября в 00:38
    Отскок самого худшего клуба в истории футбола...очень большой отскок.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    25 октября в 00:24
    С победой самый лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Очень непростой получилась игра. Конечно же и игроки Реала, и Карло Анчелотти держали в голове предстоящий матч в Эль Класико на Камп Ноу. И думаю, что команда не выкладывалась сегодня на все 100% . Опять Беллингхэм приносит победу Реалу не только своим голом, но и спасением своим ворот, когда он бросился под удар в почти пустой угол. Думаю, что он лучший игрок матча. Винисиусу чего-то не хватает в этом сезоне. Карима Бензема что ли? Так-то, Винисиус отдал две голевые передачи за сегодня. Какой четкий пас отдал Начо на Винисиуса, когда забивали первый гол. Реал Мадрид набрал 9 из 9 возможных очков. Это самое главное, на данный момент в Лиге Чемпионов УЕФА, для нас. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
    Capral
    Capral
    25 октября в 00:21
    Реал уже пропускает даже от Браги?
    sihafazatron
    sihafazatron
    25 октября в 00:19
    Реал уже в плей-офф)) Соперники слабенькие пока...
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