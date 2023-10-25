«Реал» оказался сильнее «Браги» в матче Лиги чемпионов .

«Брага» потерпела поражение в матче с «Реалам» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).
Родриго Силва вывел «сливочных» вперед на 16-й минуте. Джуд Беллингем на 61-й удвоил преимущество команды. У хозяев на 63-й забил Альваро Джало.
После поединка «Брага» занимает 3-е место в группе С (3 пункта), «Реал» лидирует (9 очков).
В прошлом году терял очки с Шахтёром и Лейпцигом...
В позапрошлом вообще сливал Шерифу...
В 2020-м 2 проигрыша тому же Шахтёру...
В 2019-м потеря очков с Брюгге....
В 2018-м двойное фиаско с ЦСКА....
Мадрид в группе никогда не тратит больше чем надо для выхода из группы....
В прошлом году терял очки с Шахтёром и Лейпцигом...
В позапрошлом вообще сливал Шерифу...
В 2020-м 2 проигрыша тому же Шахтёру...
В 2019-м потеря очков с Брюгге....
В 2018-м двойное фиаско с ЦСКА....
Мадрид в группе никогда не тратит больше чем надо для выхода из группы....
Проблемы у тех, кто часто все искажает. У меня всё нормально.
Проблемы у тех, кто часто все искажает. У меня всё нормально.
Как бы я не написал фамилию, ты же понял о ком я.
К примеру, Меська. Ты понимаешь о ком я. Дыр Штеген, и тут ты понимаешь. Кусарес, Пуке , и тут всё ясно.
Видишь))) В чём проблема?
Как бы я не написал фамилию, ты же понял о ком я.
К примеру, Меська. Ты понимаешь о ком я. Дыр Штеген, и тут ты понимаешь. Кусарес, Пуке , и тут всё ясно.
Видишь))) В чём проблема?
С заслуженной Победой тебя Реал и всех поклонников этого великого клуба футбольного мира .
Вообще не как не удивлён таким итоговым счётом на табло . В принципе всё это было предсказуемо ещё за долго до начала матча . Реал в любом случае был фаворитом в этом противостоянии и главным претендентом на выход из этой группы, да в принципе с любой группы с кем бы его не свела судьба . Сегодня играли джентльмены с тросточками , которые были на все сто процентов уверены в своём превосходстве над командой хозяев поля Брагой , при всём уважении к команде и её болельщикам . Но сравнивать Брагу и Реал вообще думаю не корректно, это два клуба из разных футбольных миров . И Реал сделал то что должен был сделать , играя как говорится в пол ноги, сделал счёт и спокойно может готовиться к главному дерби Эль классико Испании со своим вечным соперником Барселоной . Я думаю что даже перед матчем с Брагой они в голове держали именно этот матч с Барселоной , который намного важнее и принципиальней .
Можно в принципе уже поздравить Реал с выходом из группы и ждать матча Эль классико Барселона - Реал , где я буду болеть конечно же за свой любимый клуб Реал !!!
Удачи тебе Галактикос !!!
С заслуженной Победой тебя Реал и всех поклонников этого великого клуба футбольного мира .
Вообще не как не удивлён таким итоговым счётом на табло . В принципе всё это было предсказуемо ещё за долго до начала матча . Реал в любом случае был фаворитом в этом противостоянии и главным претендентом на выход из этой группы, да в принципе с любой группы с кем бы его не свела судьба . Сегодня играли джентльмены с тросточками , которые были на все сто процентов уверены в своём превосходстве над командой хозяев поля Брагой , при всём уважении к команде и её болельщикам . Но сравнивать Брагу и Реал вообще думаю не корректно, это два клуба из разных футбольных миров . И Реал сделал то что должен был сделать , играя как говорится в пол ноги, сделал счёт и спокойно может готовиться к главному дерби Эль классико Испании со своим вечным соперником Барселоной . Я думаю что даже перед матчем с Брагой они в голове держали именно этот матч с Барселоной , который намного важнее и принципиальней .
Можно в принципе уже поздравить Реал с выходом из группы и ждать матча Эль классико Барселона - Реал , где я буду болеть конечно же за свой любимый клуб Реал !!!
Удачи тебе Галактикос !!!
По идее могли бы больше забивать в контрах. Но против Браги можно реально играть смелее.
А так с победой! Надеюсь, с Джудом ничего серьезного
По идее могли бы больше забивать в контрах. Но против Браги можно реально играть смелее.
А так с победой! Надеюсь, с Джудом ничего серьезного