«Реал» оказался сильнее «Браги» в матче Лиги чемпионов .

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25 октября 2023, 00:18

«Брага» потерпела поражение в матче с «Реалам» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

Родриго Силва вывел «сливочных» вперед на 16-й минуте. Джуд Беллингем на 61-й удвоил преимущество команды. У хозяев на 63-й забил Альваро Джало.

После поединка «Брага» занимает 3-е место в группе С (3 пункта), «Реал» лидирует (9 очков).