Гол Магуайра помог «Манчестер Юнайтед» одолеть «Копенгаген»

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Копенгаген» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0).
Гол забил Харри Магуайр на 72-й минуте. У гостей на 90+7-й пенальти не реализовал Джордан Ларссон.
После игры МЮ идет на 3-м месте в группе А (3 балла), «Копенгаген» замыкает таблицу (1 пункт).
Онана наконец собрался...
Но вот отмечу Магу. Просто мужик. Будет ли он еще ошибаться в будущем? Да кого мы обманываем, конечно будет) Но разница между ним и Санчо в том, что Джейдон сначала пошел плакать, а затем уехал тусить в Штаты, а Гарри сжал шары в кулак и начал работать так, что как минимум на время критики утихнут
Онана наконец собрался...
Но вот отмечу Магу. Просто мужик. Будет ли он еще ошибаться в будущем? Да кого мы обманываем, конечно будет) Но разница между ним и Санчо в том, что Джейдон сначала пошел плакать, а затем уехал тусить в Штаты, а Гарри сжал шары в кулак и начал работать так, что как минимум на время критики утихнут
Качество игры и болезни у МЮ всё те же..., но победу они, при всех за и против, сегодня заслужили.
Онана, кстати, неплохой кипер..., оказывается..., ну а Мактом - триллерМЭН from Scotland. ))
P.S. Сегодняшних многострадальных местных болел МЮ с победой.
Тяпните грамм 50 на сон грядущий..., - завтра (уже сегодня) на работу, парни. )
PP.SS. И ещё 5 копеек.)
Бруну - хороший (даже классный) хав, но как кэп - г...вно полное. Истерит и дизморалит команду где надо и не надо..., трёт с арбитром, провоцируя последнего..., и делает ещё много вещей в поле, которые не на руку клубу.
Надо отдать повязку Вите Линделёфу. У этого и нервы норм., и мужское начало в отличии от португальца, в достатке.
Качество игры и болезни у МЮ всё те же..., но победу они, при всех за и против, сегодня заслужили.
Онана, кстати, неплохой кипер..., оказывается..., ну а Мактом - триллерМЭН from Scotland. ))
P.S. Сегодняшних многострадальных местных болел МЮ с победой.
Тяпните грамм 50 на сон грядущий..., - завтра (уже сегодня) на работу, парни. )
PP.SS. И ещё 5 копеек.)
Бруну - хороший (даже классный) хав, но как кэп - г...вно полное. Истерит и дизморалит команду где надо и не надо..., трёт с арбитром, провоцируя последнего..., и делает ещё много вещей в поле, которые не на руку клубу.
Надо отдать повязку Вите Линделёфу. У этого и нервы норм., и мужское начало в отличии от португальца, в достатке.