Гол Магуайра помог «Манчестер Юнайтед» одолеть «Копенгаген»

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24 октября 2023, 23:59

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Копенгаген» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0).

Гол забил Харри Магуайр на 72-й минуте. У гостей на 90+7-й пенальти не реализовал Джордан Ларссон.