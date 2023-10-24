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Гол Магуайра помог «Манчестер Юнайтед» одолеть «Копенгаген»

24 октября 2023, 23:59
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгагенМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Копенгаген» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0).

Гол забил Харри Магуайр на 72-й минуте. У гостей на 90+7-й пенальти не реализовал Джордан Ларссон.

После игры МЮ идет на 3-м месте в группе А (3 балла), «Копенгаген» замыкает таблицу (1 пункт).

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
25 октября в 15:49
В последних матчах решают те кого хотели слить )
Болельщики МЮ считают что проблема в таких игроках как Мактоминей и Магуайэр, чтобы завоевать большой трофей, а вот тренер у них супер и готовы заменить ещё несколько позиций. Сомнительно все это.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
25 октября в 10:46
Позор Копенгагену! Проиграть такому сопернику! В ответной игре датчане должны минимум трёшку отгрузить, иначе никто не поймёт)
Шуnя771
Шуnя771
25 октября в 07:34
Вот пожалуйста - в нужный момент решил...
Злопыхателям по поводу "борозды и коня" (Не армейского))
КЭТиК
КЭТиК
25 октября в 05:07
Манчестеру просто повезло, игры то нет.
Ice van Reed
Ice van Reed
25 октября в 01:20
Новые 48 часов !!!
95-shishani-95
95-shishani-95
25 октября в 00:12, ред.
Соккер, я где ветки остальных матчей?
протон
протон
25 октября в 00:10
Не забить пенальти в добавленное время - это жесть.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
25 октября в 00:08
Мага и Онана теперь друзья.. Хе..
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
25 октября в 00:06
Онана пока что лучший свой матч провел в этом сезоне
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
25 октября в 00:06, ред.
Много можно написать..., но особого смысла не вижу.
Качество игры и болезни у МЮ всё те же..., но победу они, при всех за и против, сегодня заслужили.
Онана, кстати, неплохой кипер..., оказывается..., ну а Мактом - триллерМЭН from Scotland. ))

P.S. Сегодняшних многострадальных местных болел МЮ с победой.
Тяпните грамм 50 на сон грядущий..., - завтра (уже сегодня) на работу, парни. )

PP.SS. И ещё 5 копеек.)
Бруну - хороший (даже классный) хав, но как кэп - г...вно полное. Истерит и дизморалит команду где надо и не надо..., трёт с арбитром, провоцируя последнего..., и делает ещё много вещей в поле, которые не на руку клубу.
Надо отдать повязку Вите Линделёфу. У этого и нервы норм., и мужское начало в отличии от португальца, в достатке.
ars14
ars14
25 октября в 00:04
Рад за Магвая и Онану, принесли МЮ важные три очка.
95-shishani-95
95-shishani-95
25 октября в 00:04
Ничего себе! Магуайр забил, и не в свои ворота? Вот это поворот.
kovalev-barin
kovalev-barin
25 октября в 00:03
Молодцы мужики!

Онана наконец собрался...

Но вот отмечу Магу. Просто мужик. Будет ли он еще ошибаться в будущем? Да кого мы обманываем, конечно будет) Но разница между ним и Санчо в том, что Джейдон сначала пошел плакать, а затем уехал тусить в Штаты, а Гарри сжал шары в кулак и начал работать так, что как минимум на время критики утихнут
чемпионство с душком
чемпионство с душком
25 октября в 00:03
Да ладно, Магуайр забил?
Завтра точно снег выпадет.
Ice van Reed
Ice van Reed
25 октября в 00:02, ред.
Герои сегодня те на кого больше гнали, двуединство!!!
sihafazatron
sihafazatron
25 октября в 00:00
Игру не видел, но судя по статистике и тому, что Копенгаген пеналь не забил на последней минуте, оскочил мю.
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