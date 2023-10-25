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Артета высказался о травме Жезуса в матче с «Севильей»

25 октября 2023, 08:37
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о повреждении форварда Габриэла Жезуса в матче Лиги чемпионов с «Севильей» (2:1).

Бразилец поучаствовал в обоих голах лондонцев, ассистировав Габриэлу Мартинелли на 45+4-й минуте, а на 53-й забив самостоятельно. На 81-й его заменил Эдвард Нкетиа.

Он почувствовал что-то в подколенном сухожилии, сразу же попросил замену, что является не очень хорошей новостью, потому что Габи вообще не тот игрок, который так делает. Нам придётся подождать, посмотрим в ближайшие несколько дней.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
25 октября в 09:23
Мед. обследование покажет, может все и обойдется.
Митя Митин
Митя Митин
25 октября в 09:10
Обидно будет потерять такого полезного игрока!
Гость
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