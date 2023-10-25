Артета высказался о травме Жезуса в матче с «Севильей»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о повреждении форварда Габриэла Жезуса в матче Лиги чемпионов с «Севильей» (2:1).
Бразилец поучаствовал в обоих голах лондонцев, ассистировав Габриэлу Мартинелли на 45+4-й минуте, а на 53-й забив самостоятельно. На 81-й его заменил Эдвард Нкетиа.
Он почувствовал что-то в подколенном сухожилии, сразу же попросил замену, что является не очень хорошей новостью, потому что Габи вообще не тот игрок, который так делает. Нам придётся подождать, посмотрим в ближайшие несколько дней.