Артета высказался о травме Жезуса в матче с «Севильей»

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25 октября 2023, 08:37

Главный тренер «Арсенала» рассказал о повреждении форварда в матче Лиги чемпионов с «Севильей» (2:1).

Бразилец поучаствовал в обоих голах лондонцев, ассистировав Габриэлу Мартинелли на 45+4-й минуте, а на 53-й забив самостоятельно. На 81-й его заменил Эдвард Нкетиа.