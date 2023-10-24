Умер глава «Эвертона»

Умер председатель совета директоров «Эвертона» Билл Кенрайт в возрасте 78 лет. В заявлении клуба сказано:

Футбольный клуб «Эвертон» скорбит в связи со смертью председателя Билла Кенрайта, который мирно скончался прошлой ночью в возрасте 78 лет в окружении своей семьи и близких.

Билл Кенрайт, дольше всех работавший на посту председателя правления «Эвертона», управлял клубом в период беспрецедентных перемен в английском футболе.

Болельщик «Эвертона» на протяжении всей жизни, он стал членом правления 23 октября 1989 года, а затем, в Боксинг дэй 1999 года, его консорциум True Blue Holdings приобрел права на клуб.

Первоначально Кенрайт работал на посту заместителя председателя, он сменил своего близкого друга сэра Филипа Картера в должности председателя в 2004 году.

За 19 сезонов, проведенных им на посту председателя правления, клуб 12 раз финишировал в восьмерке лучших, включая топ-4 в 2005 году, выходил в финал Кубка Англии 2009 года и попадал в еврокубки 6 раз.

Клуб потерял председателя, лидера, друга и вдохновителя. Мысли и молитвы всех в «Эвертоне» обращены к его супруге Дженни Сигроув, его дочери Люси Кенрайт, внукам и всем, кто знал и любил его.