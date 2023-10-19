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Карлос Тевес потерял сознание и попал в больницу. Тренера уже выписали

вчера, 09:57

Главный тренер «Индепендьенте» Карлос Тевес выписан из больницы, куда попал во вторник вечером.

Как сообщили в клубе, у наставника, когда он находился дома, закружилась голова, после чего он потерял сознание и сильно ударился левой надбровной костью. Его срочно доставили в медицинский центр, где наложили десять швов, а после осмотра семейным врачом отпустили домой.

Специалист рассказал о своём состоянии:

Со мной всё в порядке, это был просто удар. Я провёл всю ночь в больнице, но со мной всё в порядке.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:26
Нужно обследоваться и искать причину. Хорошо что это все дома случилось, а сели бы за рулем не дай Бог.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:16
Это совсем ненормально, если сознание теряешь. Здоровья Карлитосу!)
Гость
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