Карлос Тевес потерял сознание и попал в больницу. Тренера уже выписали

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вчера, 09:57

Главный тренер «Индепендьенте» выписан из больницы, куда попал во вторник вечером.

Как сообщили в клубе, у наставника, когда он находился дома, закружилась голова, после чего он потерял сознание и сильно ударился левой надбровной костью. Его срочно доставили в медицинский центр, где наложили десять швов, а после осмотра семейным врачом отпустили домой.

Специалист рассказал о своём состоянии: