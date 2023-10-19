Карлос Тевес потерял сознание и попал в больницу. Тренера уже выписали

Главный тренер «Индепендьенте» Карлос Тевес выписан из больницы, куда попал во вторник вечером.
Как сообщили в клубе, у наставника, когда он находился дома, закружилась голова, после чего он потерял сознание и сильно ударился левой надбровной костью. Его срочно доставили в медицинский центр, где наложили десять швов, а после осмотра семейным врачом отпустили домой.
Специалист рассказал о своём состоянии:
Со мной всё в порядке, это был просто удар. Я провёл всю ночь в больнице, но со мной всё в порядке.