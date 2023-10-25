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Мухину делают визу, чтобы он смог полететь в Германию

25 октября 2023, 11:39

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника ЦСКА и сборной России Максима Мухина, сообщил, что сейчас игроку делают визу для того, чтобы он смог полететь в Германию.

Всё идёт по плану, сейчас футболисту делается виза для отправления в Германию. Макс готовится к отъезду и у него всё в порядке.

Напомним, Мухин получил травму в матче 12-го тура РПЛ.

В текущем сезоне 21-летний хавбек сыграл 16 матчей, забил 2 мяча и отдал голевую передачу.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ lotsman (раскрыть)
25 октября в 14:23
Походу контракты на медобслуживание.....с импортными эскулапами....
Ибо других объяснений трудно найти...
Т.к. наши медики лучшие....
lotsman
lotsman
25 октября в 12:56
А наша медицина Бессильна? По ТВ показывают, они чудеса творят.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
25 октября в 12:29
А что, нигде, кроме вражеской страны, медицины нет?
sihafazatron
sihafazatron
25 октября в 11:41
Надеюсь проблем не возникнет
Гость
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