Мухину делают визу, чтобы он смог полететь в Германию

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25 октября 2023, 11:39

Футбольный агент , представляющий интересы полузащитника ЦСКА и сборной России , сообщил, что сейчас игроку делают визу для того, чтобы он смог полететь в Германию.

Всё идёт по плану, сейчас футболисту делается виза для отправления в Германию. Макс готовится к отъезду и у него всё в порядке.

Напомним, Мухин получил травму в матче 12-го тура РПЛ .

В текущем сезоне 21-летний хавбек сыграл 16 матчей, забил 2 мяча и отдал голевую передачу.