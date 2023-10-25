Мухину делают визу, чтобы он смог полететь в Германию

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника ЦСКА и сборной России Максима Мухина, сообщил, что сейчас игроку делают визу для того, чтобы он смог полететь в Германию.
Всё идёт по плану, сейчас футболисту делается виза для отправления в Германию. Макс готовится к отъезду и у него всё в порядке.
Напомним, Мухин получил травму в матче 12-го тура РПЛ.
В текущем сезоне 21-летний хавбек сыграл 16 матчей, забил 2 мяча и отдал голевую передачу.
Ибо других объяснений трудно найти...
Т.к. наши медики лучшие....
Ибо других объяснений трудно найти...
Т.к. наши медики лучшие....