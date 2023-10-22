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ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

У хавбека ЦСКА Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки

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cska1948
cska1948 ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 10:18
В советские времена этим занималась З.С.Миронова. А теперь зачем, если заграницанампоможет.
ballak144
ballak144
сегодня в 00:37
В России такие операции не делают?
de1-pier0
de1-pier0 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:08
Ну нравится испанский и голландский и немецкий футбол. Они чем то похожи,чем итальянский и английский. Всё таки англия это силовой футбол,итальянский более прогматичный.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ de1-pier0 (раскрыть)
вчера в 22:29
С взаимным интересом, готов пообщаться. Вы знаток и ценитель испанского футбола? Не хочу быть навязчивым, но буду рад ответу
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:45
Толя, Дружище- всё наладится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не забывай, вы- ЦСКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:39
Свежо питание,но сер...ся с трудом. Посмотрим,какое место займёт ЦСКА по итогам 18-ти туров.Пока "Сатурн почти не виден",не говоря уже о Марсе...Ну а мадам,которая умирает последней,ничего позитивного к ситуации добавить не сможет-только констатировать конечный результат.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:35
Не надо раньше времени посыпать голову пеплом. В прошлом году к зиме ЦСКА был пятым с беспросветной игрой, а в итого стал вторым и Кубок взяли. Все возможно. Роживем увидим.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:35
Да уж...Только вроде сменил детские штанишки ,стал взрослым и серьёзным футболистом,и вот опять...А "ненужные" играют в других клубах,где менее,а где -более удачно.А тут скоро меня из глухого запаса призовут,видимо.А чё,я точно больше имею отношения к ВС СССР и ВС РФ,чем они.ПРавда,толку-то от этого,для футбола.
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:34
Если б администрация клуба думала летом, то и голова Федотова сейчас не болела бы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:33
К счастью это не так.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:31
Так в нашем случае это-ремейк.Все совпадения случайны...Хотя их и нет.Есть только большая печаль о нынешнем состоянии середняка РПЛ-ЦСКА.
Capral
Capral ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:28
Всё верно. Но есть люди, которые, независимо от должности этого замечательного человека и независимо от того, где он находится -всегда к нему неровно дышат... Видимо- это от безысходности. А Мухину- скорейшего выздоровления!!!
stanichnik
stanichnik ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:20
Доброго Здоровья труженик!
Да припоминаю ,я тогда был ещё пионером. И если память мне не изменяет, там речь про барабанщика и не про футбол, а про баскетбол. Если не прав поправьте.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:14
"Недруги Гинера",как и друзья,знают,что его роль в формировании и руководстве командой сейчас сведена к минимуму.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:13
Есть такой фильм :Не болит голова у дятла".Это не о нём???
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:12
КАк готовили к сезону,таков и результат штаба Федотова.Раз случайность,два-случайность,три-тенденция.А этот случай какой,в череде малых и больших травм???
Capral
Capral
вчера в 20:57
Сочувствую ЦСКА. Очень жаль, такие потери... А ещё, обидно, что недруги Гинера, сейчас- счастливо ручонки потирают.
isamsn
isamsn
вчера в 20:56
Там где тонко, там и рвётся. Здоровья парню и быстрейшего выздоровления. Осталось 6 игр в чемпионате до перерыва, а с защитой проблема и не малая.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:53
Для армейцев это серьёзная потеря, у Федотова очередная головная боль перед ответственным матчем с Краснодаром.
Сп62
Сп62
вчера в 20:37
Хуже, чем кресты, придумать трудно. Последние игры был одним из лучших на поле.
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 20:35
Здоровья Мухину,и скорейшего выздоровления.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:27
Час от часу не легче ! Только лазарет начал потихонечку очищаться и тут опять пополнение. Не позавидуешь ВВФ. Максиму скорейшего выздоровления. Очень нужный команде игрок.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:26
Вот невезуха ЦСКА. Дивеев на полгода выбыл, теперь Мухин. Не позавидуешь Федотову.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:01
Вот бедолага-то . Здоровья парнишке !!!
idres
idres
вчера в 19:53
ЗДОРОВЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.... сложная травма, удачной операции и восстановления.
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