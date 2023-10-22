У хавбека ЦСКА Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки

У полузащитника ЦСКА Максима Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В ближайшее время футболисту в Германии будет сделана операция.
У полузащитника ЦСКА Максима Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В ближайшее время футболисту в Германии будет сделана операция.
Да припоминаю ,я тогда был ещё пионером. И если память мне не изменяет, там речь про барабанщика и не про футбол, а про баскетбол. Если не прав поправьте.
Да припоминаю ,я тогда был ещё пионером. И если память мне не изменяет, там речь про барабанщика и не про футбол, а про баскетбол. Если не прав поправьте.