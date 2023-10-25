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«Реал Сосьедад» победил «Бенфику» в матче Лиги чемпионов, Захарян сыграл

25 октября 2023, 00:26
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Бенфика» уступила клубу «Реал Сосьедад» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:1).

Гол на 63-й минуте забил Браис Мендес. Хавбек гостей Арсен Захарян вышел на поле на 76-й вместо Андера Барренетчеа.

После поединка «Бенфика» замыкает таблицу группы D (0 пунктов), «Реал Сосьедад» лидирует (7 очков).

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Все комментарии
Catenaccio_888
Catenaccio_888
25 октября в 09:13
Да что, бл..., творит Браис Мендез в этой ЛЧ!
shlomo
shlomo
25 октября в 08:25
Жаль, жаль что Арсен не забил. Мы-то, конечно, ожидали в старте и с хет-триком.... хотя ну нафиг, как минимум с покером в стиле Аршавина... удачи Арсену!
izrafel
izrafel
25 октября в 08:20
Интересный нежданчик получился.... Орлы совсем не впечатлили.
kazakoff
kazakoff
25 октября в 05:09
Арсена поздравляю с дебютом, а Реал с победой
Неожиданно Бенфика последней становится, видимо Реал с Интером в плей-офф будут
Но как говорится поживём увидим
Ironigor
Ironigor
25 октября в 03:42
Болельщиков Реал Сосьедад с очень нужной Победой !
ОПС
ОПС
25 октября в 02:22
Хоть на замену, но все таки вышел и это не может не радовать.
stanichnik
stanichnik
25 октября в 00:44
Поддержали гостевой победный настрой в начавшемся новом туре ЛЧ. А что покажут команды во второй день?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 октября в 00:29
Одни перья от Орла и перо на голове Захаряна. Поздравление!
sihafazatron
sihafazatron
25 октября в 00:27
Дебют Арсена в ЛЧ! С чем и поздравляю, думаю Реал С. еще и в плей-офф поиграет
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