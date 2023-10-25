«Реал Сосьедад» победил «Бенфику» в матче Лиги чемпионов, Захарян сыграл

«Бенфика» уступила клубу «Реал Сосьедад» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:1).
Гол на 63-й минуте забил Браис Мендес. Хавбек гостей Арсен Захарян вышел на поле на 76-й вместо Андера Барренетчеа.
После поединка «Бенфика» замыкает таблицу группы D (0 пунктов), «Реал Сосьедад» лидирует (7 очков).
Неожиданно Бенфика последней становится, видимо Реал с Интером в плей-офф будут
Но как говорится поживём увидим
Неожиданно Бенфика последней становится, видимо Реал с Интером в плей-офф будут
Но как говорится поживём увидим