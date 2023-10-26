На заседании исполкома РФС обсуждали массовый и пляжный футбол

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что обсуждалось на заседании исполнительного комитета РФС.
Утвердили программу массового футбола, обсудили пляжный футбол, второй пункт повестки тоже утверждён. Сборную России по футболу не обсуждали.
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что обсуждалось на заседании исполнительного комитета РФС.
Утвердили программу массового футбола, обсудили пляжный футбол, второй пункт повестки тоже утверждён. Сборную России по футболу не обсуждали.
При нажатии в меню сайта Конкурсы - Конкурс ЛЧ открывается автоматом сезон 2022/2023. Приходится нажимать на название и выбирать нынешний сезон 2023/2024
При нажатии в меню сайта Конкурсы - Конкурс ЛЧ открывается автоматом сезон 2022/2023. Приходится нажимать на название и выбирать нынешний сезон 2023/2024