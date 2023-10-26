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На заседании исполкома РФС обсуждали массовый и пляжный футбол

26 октября 2023, 14:20

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что обсуждалось на заседании исполнительного комитета РФС.

Утвердили программу массового футбола, обсудили пляжный футбол, второй пункт повестки тоже утверждён. Сборную России по футболу не обсуждали.

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Варвар7
Варвар7
26 октября в 15:51
"Сборную России по футболу не обсуждали" - в РФС посчитали, что члены сборной сами найдут пляжи , где можно массово позагорать...)
TheBoLt
TheBoLt
26 октября в 14:27, ред.
Не знаю, считать это ошибкой или нет. Но неудобство точно. Было бы неплохо, если бы исправили.

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izrafel
izrafel
26 октября в 14:25
Ну хоть что то сделали... хотя наверное просто поговорили.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 октября в 14:22
Собрались, обнялись, покурили. Что ещё надо для довольной жизни?).
Гость
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