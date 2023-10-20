Генсек РФС рассказал, что будет обсуждаться на заседании исполкома

Генеральный секретарь РФС рассказал о вопросах, которые будут подниматься на заседании исполкома.

Повестка исполкома ещё не утверждена, её утверждает президент. Но прежде всего там будут вопросы, посвященные ряду программ развития футбола, мы продолжаем формировать стратегическую повестку. Будут ли обсуждать переход в Азию? Когда появится официальная повестка, мы её опубликуем.