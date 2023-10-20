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Генсек РФС рассказал, что будет обсуждаться на заседании исполкома

вчера, 10:17

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о вопросах, которые будут подниматься на заседании исполкома.

Повестка исполкома ещё не утверждена, её утверждает президент. Но прежде всего там будут вопросы, посвященные ряду программ развития футбола, мы продолжаем формировать стратегическую повестку. Будут ли обсуждать переход в Азию? Когда появится официальная повестка, мы её опубликуем.

Я говорил, что мы являемся частью УЕФА и что ведём работу по возобновлению своего участия в международных матчах под эгидой УЕФА. Нельзя сидеть на двух стульях одновременно. В любом случае у нас есть базовая договоренность с УЕФА о том, что если у УЕФА не будет по каким-то причинам получаться нас восстановить, мы будем обсуждать вопрос смены конфедерации. Это наше право, учитывая, что мы находимся на территории двух частей света. Поэтому мы имеем право поменять конфедерацию. Это вопрос интересов нашего футбола.

Ранее Митрофанов сообщил, что в РФС не поднимали вопрос продления контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:23
Короче сам не знает о чем будут говорить. Просто придет поспит там и домой)
Гость
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