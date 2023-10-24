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Стала известна повестка исполкома РФС на 26 октября

24 октября 2023, 19:36

В Доме футбола 26 октября состоится очередное заседание исполкома РФС.

Проект повестки дня включает следующие вопросы:

Стратегические вопросы
1. Об утверждении программы развития пляжного футбола.
2. Об утверждении программы развития любительского футбола 11х11 (III и IV дивизионы).

Операционные вопросы
3. Об утверждении изменений в Программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2023 год.
4. О выделении финансирования из программы FIFA Forward 2.0 в соответствии с договором согласованных целей ФИФА-РФС на проект «ИТ-платформа массового футбола».

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
ABir
ABir
24 октября в 23:44
Пляжный футбол в преддверии зимы, очень актуально. Прямо, как готовь сани летом …
alexamit
alexamit
24 октября в 21:58
Как говорил Кузмич-Дураков в Руси на сто лет вперёд припасено.
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
24 октября в 21:27
Viollator
Viollator
24 октября в 21:09
Пора самораспускаться
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sihafazatron (раскрыть)
24 октября в 21:08, ред.
Думаете на новогодний корпоротив собирают?? )))
Варвар7
Варвар7
24 октября в 21:00
При прочтении фразы " о выделении финансирования из программы..." у некоторых чиновников РФС как то не очень хорошо "загорелись глаза "...)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Jeck Denielse (раскрыть)
24 октября в 20:48
Не мешайте дяденькам работать)) У них все распланировано как надо))
Шуnя771
Шуnя771
24 октября в 20:34
Было бы интересно почитать предлагаемые вопросы повестки в развёрнутом виде!

Конечно вопрос "О финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2023 год." подталкивает на неоднозначные размышления)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 октября в 20:17
"О финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2023 год."

......не поздновато ли за 2 месяца до окончания года ???
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