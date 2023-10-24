Стала известна повестка исполкома РФС на 26 октября

В Доме футбола 26 октября состоится очередное заседание исполкома РФС.
Проект повестки дня включает следующие вопросы:
Стратегические вопросы
1. Об утверждении программы развития пляжного футбола.
2. Об утверждении программы развития любительского футбола 11х11 (III и IV дивизионы).
Операционные вопросы
3. Об утверждении изменений в Программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2023 год.
4. О выделении финансирования из программы FIFA Forward 2.0 в соответствии с договором согласованных целей ФИФА-РФС на проект «ИТ-платформа массового футбола».
Конечно вопрос "О финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2023 год." подталкивает на неоднозначные размышления)
Конечно вопрос "О финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2023 год." подталкивает на неоднозначные размышления)
......не поздновато ли за 2 месяца до окончания года ???
......не поздновато ли за 2 месяца до окончания года ???