Стала известна повестка исполкома РФС на 26 октября

1698165377

24 октября 2023, 19:36

В Доме футбола 26 октября состоится очередное заседание исполкома РФС .

Проект повестки дня включает следующие вопросы:

Стратегические вопросы

1. Об утверждении программы развития пляжного футбола.

2. Об утверждении программы развития любительского футбола 11х11 (III и IV дивизионы).