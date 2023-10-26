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«Аталанта» сыграла вничью со «Штурмом» в матче с двумя пенальти и удалением

26 октября 2023, 21:46
ШтурмЛоготип футбольный клуб Штурм (Грац)2 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Штурм» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2) в матче группового этапа Лиги Европы.

На 13-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Штурма» Александер Прасс. На 34-й минуте нападающий «Аталанты» Луис Муриэль сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время Муриэль оформил дубль, реализовав пенальти. На 53-й минуте красную карточку получил полузащитник «Штурма» Штефан Хирлендер. На 80-й минуте хавбек хозяев поля Томи Хорват с пенальти сравнял счёт.

«Штурм» идёт на 3-м месте в группе D (4 очка), «Аталанта» занимает 1-е место (7 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Аталанта»
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26 октября
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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 03:19
Думал, что уж с австрийцами Аталанта себя покажет. А тут даже удаление не помогло, а наоборот пропустили.
Capral
Capral
26 октября в 23:11
Мда, итальянский футбол конечно деградирует. Вчера посмотрел на Милан и ужаснулся. И это- вторая команда Италии. Ну и ну...
протон
протон
26 октября в 22:23
Интерес летом к Лехе был из Серии А, слухи постоянно шли, но Шпинев просто профнепригоден
протон
протон
26 октября в 22:22
Сонная муха так и просидит в запасе всю карьеру, раз пахать не хочет.
lotsman
lotsman
26 октября в 21:59
Аталанта провалились, не смогли Штурм одолеть.
Catenaccio_888
Catenaccio_888
26 октября в 21:51
Гасп уже в большинстве австрийцев не в состоянии переиграть.
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