«Аталанта» сыграла вничью со «Штурмом» в матче с двумя пенальти и удалением

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26 октября 2023, 21:46

«Штурм» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2) в матче группового этапа Лиги Европы.

На 13-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Штурма» Александер Прасс. На 34-й минуте нападающий «Аталанты» Луис Муриэль сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время Муриэль оформил дубль, реализовав пенальти. На 53-й минуте красную карточку получил полузащитник «Штурма» Штефан Хирлендер. На 80-й минуте хавбек хозяев поля Томи Хорват с пенальти сравнял счёт.

«Штурм» идёт на 3-м месте в группе D (4 очка), «Аталанта» занимает 1-е место (7 очков).