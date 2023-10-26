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«Ливерпуль» разгромил «Тулузу» в Лиге Европы

26 октября 2023, 23:52
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 1Логотип футбольный клуб ТулузаТулузаМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Тулузу» (5:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

На 9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота. На 16-й минуте форвард «Тулузы» Тис Даллинга сравнял счёт. На 30-й минуте полузащитник Ватару Эндо снова вывел «Ливерпуль» вперёд. На 34-й минуте Дарвин Нуньес удвоил преимущество хозяев поля, а на 65-й минуте Райан Гравенберх довёл счёт до разгромного. В дополнительное ко второму тайму время точку в матче поставил гол Мохамеда Салаха.

«Ливерпуль» идёт на 1-м месте в группе Е (9 очков), «Тулуза» занимает 2-е место (4 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ливерпуль»
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Все комментарии
KTS_16
KTS_16
вчера в 13:21
Ливер всех вынесет
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 09:56
Что-то слышал, но подробной информации не имею. Я не интересуюсь европейским футболом. ЛЧ иногда смотрю, симпатизирую венской Аустрии, но, чтобы регулярно смотреть европейские чемпионаты- нет.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 08:47
Я только обзор смотрел, но даже в нем было видно как классно играл Гравенберх. Хорошее приобретение
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ imajor007 (раскрыть)
вчера в 02:16
Тут сказывается разница в классе, все соперники Ливерпуля по группе не слабые, но значительно уступают Ливерпулю по общему классу, из тех кто сейчас в Лиге Европы играет на групповом этапе Ливерпуль и Байер Леверкузен явно выделяются как самые сильные клубы, у второго сейчас семь побед и одна ничья в Бундеслиге и первое место, во втором эшелоне фаворитов турнира, на мой взгляд, следующие клубы: Аталанта, Рома, Спортинг Лиссабон, Фрайбург, Марсель, Спарта Прага, плюс как минимум около половины команд занявших третье место в Лиге Чемпионов присоединится к списку, там могут быть и некоторые записные фавориты своих групп и очень богатые клубы.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 02:04
Вы не знаете ЛАСК и Юнион Сент-Жиллуаз, которые сейчас в числе сильнейших клубов Австрии и Бельгии соответственно, и крепкого середняка Лиги 1 Тулузу?
Ironigor
Ironigor
вчера в 01:16
Они проехались катком по фермерам !)
Capral
Capral
вчера в 00:29
Непривычно видеть Ливерпуль в ЛЕ, которая по уровню- даже ниже КК. У некоторых команд, названия, которые я впервые слышу...
imajor007
imajor007
вчера в 00:10, ред.
Ливерпуль конечно разводит гегемонию в Лиге Европы пока что. Очень интересно посмотреть как пройдет весь путь команда оказавшись в этой так скажем «не своей тарелке» по уровню.
протон
протон
вчера в 00:09, ред.
Ливерпуль , может быть доволен стартом сезона . Команда Клоппа вовсю участвует в чемпионской гонке в Англии , а в лиге Европы взяли 6 очков из 6 .Мерсесайдцы тут обыграли в гостях Ласк (3:1) и разобрались дома , с Юнионом (2:0) Ливерпуль мог забить гораздо больше бельгийцам , но подвела реализация у красных есть проблема с составом … не хватает атлетичного опорника , из -за травмы надолго выбрал левый защитник Робертсон. Но мощная группа атаки перевешивают все эти минусы . В отличной форме находится Салах , египтянин забил 4 гола в двух последних матчах за клуб . Тулуза в лигу Европы после неожиданной победы в кубке Франции . Ещё не давно клуб играл во втором французском дивизионе , а теперь уверено держаться в середине таблице в лиги 1. В ЛЕ разошлась с миром с юнионом (1;1)и победила ласк (1:0) французы мало забивают , но и пропускают немного . Интересно , что Тулуза в последние годы строит команду , ориентируюсь на статистику малоизвестных игроков . Клуб покупает молодых футболистов а потом выгодно их продает ,попутно прокачивая спортивные результаты с таким соперником ,как Тулуза команда Клоппа должна без проблем разобраться на Энфилде все -таки французкая команда не привыкла играть против топ клубов ,у неё нет глубины состава . Атака Ливерпуля создаёт много моментов , пора поднять процент реализации
Futurista
Futurista
вчера в 00:07
В ту лузу все шары влетели...и только один не в ту)...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 00:02
Дарвин гений))) сыграл от штанги как в бильярде на Гравенберха!))
Красных с победой!
протон
протон
26 октября в 23:59
Салах! Маэстро! Ждал гол от него. Как красиво убрал защитника
Наглядная демонстрация того, что из себя сейчас представляют чемпионаты Франции и Нидерландов.
Гравернберх тайфун....свободный художник при определенных обст.
Как же Нуньес хорош сегодня. Ракета, да еще и в защите отрабатывает! Стиль Фирмино)
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