«Ливерпуль» разгромил «Тулузу» в Лиге Европы

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26 октября 2023, 23:52

«Ливерпуль» обыграл «Тулузу» (5:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

На 9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота. На 16-й минуте форвард «Тулузы» Тис Даллинга сравнял счёт. На 30-й минуте полузащитник Ватару Эндо снова вывел «Ливерпуль» вперёд. На 34-й минуте Дарвин Нуньес удвоил преимущество хозяев поля, а на 65-й минуте Райан Гравенберх довёл счёт до разгромного. В дополнительное ко второму тайму время точку в матче поставил гол Мохамеда Салаха.

«Ливерпуль» идёт на 1-м месте в группе Е (9 очков), «Тулуза» занимает 2-е место (4 очка).