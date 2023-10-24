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Неймар опроверг слухи о причинах ухода из ПСЖ

24 октября 2023, 22:47

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Неймар отреагировал на слухи о причинах перехода из ПСЖ в клуб из Саудовской Аравии. Ранее один из источников связал это с травматичностью футболиста.

Проходит ночь, проходит день, но все по-прежнему... Существуют такие аккаунты, которые не являются частью повседневной жизни футболиста, они не знают, что происходит на самом деле... Я все еще верю в будущее без фальшивых новостей.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
25 октября в 05:06
Ныл много, вот от него и избавились.
протон
протон
25 октября в 00:12, ред.
Ней к чертям угробил один из самых невероятных талантов , который я когда-либо наблюдал. С таким потенциалом провести такую карьеру -- это фиаско, братан.
Природа дала ему всё, чтобы он примастился к пантеону великих, а он всё профукал ,практически, своим отношением к делу
ssspartak
ssspartak
25 октября в 00:03
Самый переоцененный звездный игрок
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
24 октября в 23:27
Язык видно не травмировал . Хе..
sihafazatron
sihafazatron
24 октября в 23:07
Да всем уже пох...лечись пока
Гость
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