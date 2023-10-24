Неймар опроверг слухи о причинах ухода из ПСЖ

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Неймар отреагировал на слухи о причинах перехода из ПСЖ в клуб из Саудовской Аравии. Ранее один из источников связал это с травматичностью футболиста.
Проходит ночь, проходит день, но все по-прежнему... Существуют такие аккаунты, которые не являются частью повседневной жизни футболиста, они не знают, что происходит на самом деле... Я все еще верю в будущее без фальшивых новостей.
Природа дала ему всё, чтобы он примастился к пантеону великих, а он всё профукал ,практически, своим отношением к делу
Природа дала ему всё, чтобы он примастился к пантеону великих, а он всё профукал ,практически, своим отношением к делу