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В раздевалке «Монпелье» произошла драка между главным тренером и игроком

25 октября 2023, 09:25

Во вторник вечером в раздевалке «Монпелье» произошла драка между защитником клуба Мамаду Сако и главным тренером Мишелем Тер-Закаряном. Инцидент случился после тренировки. Игрок набросился на армянского специалиста после того, как тот сделал ему замечание.

Сако выступает за «Монпелье» с лета 2021 года. В текущем сезоне на счету 33-летнего француза одна игра. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Тер-Закарян возглавляет «Монпелье» с февраля 2023 года. Команда занимает 14-е место в Лиге 1.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
25 октября в 11:33
Сако за это должен ответить, так даже Баллотели не поступал)
Romeo 777
Romeo 777
25 октября в 11:22
Мишель Тель-Закарян - это что за армяне с такими модными именами пошли?😁
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
25 октября в 10:48
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 октября в 10:26
Победила молодость?
stanichnik
stanichnik
25 октября в 10:17, ред.
Тер-Закаряну нужно в помощники своего земляка Галустяна из Газмяса срочно приглашать, тогда все футболисты Монпелье будут, как шелковые.)))
kazakoff
kazakoff
25 октября в 10:00
Ну это не дело конечно, смысла от драки нет
Если бы было оскорбление, то ещё можно было понять
Варвар7
Варвар7
25 октября в 09:34, ред.
" Я Мамаду - и сейчас я нападу" - прокричал после замечания француз...)))
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