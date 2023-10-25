В раздевалке «Монпелье» произошла драка между главным тренером и игроком

Во вторник вечером в раздевалке «Монпелье» произошла драка между защитником клуба Мамаду Сако и главным тренером Мишелем Тер-Закаряном. Инцидент случился после тренировки. Игрок набросился на армянского специалиста после того, как тот сделал ему замечание.
Сако выступает за «Монпелье» с лета 2021 года. В текущем сезоне на счету 33-летнего француза одна игра. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Тер-Закарян возглавляет «Монпелье» с февраля 2023 года. Команда занимает 14-е место в Лиге 1.
Если бы было оскорбление, то ещё можно было понять
Если бы было оскорбление, то ещё можно было понять