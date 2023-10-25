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Бонуччи отреагировал на слухи о конфликте с главным тренером «Униона»

25 октября 2023, 16:47
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)0 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи опроверг слухи о конфликте с главным тренером Урсом Фишером.

Ранее появилась информация о том, что футболист остался недоволен непопаданием в стартовый состав команды на матч Лиги чемпионов с «Наполи» и обсудит это с наставником.

Уже не удивляясь, я в очередной раз прочитал о себе выдуманную новость. Я каждый день веду конструктивные беседы с тренером, меня очень хорошо приняли, и мы все очень хотим выйти из этой ситуации, особенно болельщики, которые отличаются своей любовью и преданностью. Я всегда уважал решения каждого тренера, так было и вчера. Как уже писал, в командной игре «Мы» всегда предшествует «Я».

Желание играть, несомненно, было большим, но сегодня личность определённо отходит на второй план перед необходимостью защищать команду, потому что в конечном итоге эти предвзятые новости наносят ущерб ей, а не мне, привыкшему к некоторым неприятным ситуациям, если не сказать больше.

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Митя Митин
Митя Митин
25 октября в 17:19
Ну послали друг друга, сразу конфликт
Гость
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