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Объявлены претенденты на звание лучшего азиатского футболиста года

вчера, 10:36

Азиатская футбольная конфедерация объявила имена претендентов на звание лучшего азиатского футболиста года.

В итоговую тройку номинантов вошли: Каору Митома («Брайтон»), Мехди Тареми («Порту») и Мин-Джэ Ким («Бавария»).

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 04:59
Роналду лучший в Азии!!
salleeh
salleeh
вчера в 21:15
На счёт Мин-Джэ Кима, откровенно погорячились конечно. Чувак с дрожащими коленями, чудит в каждом матче…
77rfq277xn3c
77rfq277xn3c
вчера в 14:51
Кроме Сона ник то пока не заслуживает особого внимания
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:49, ред.
Суй Хунь в Чай..., Вынь Пей Сам..., ...., чёт дохрена их развелось.

P.S. Пусть в восточных единоборствах ТОПствуют. А в футболе им делать нехрен.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 13:19
Думаю мин дже ким победит, отличный сезон в наполи провёл, многое сделал для чемпионства и пошел на повышение в Баварию
Grizly88
Grizly88 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:50
Так это за прошлогодний сезон а не этот
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 12:10
Сон прошёл.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 11:52
Где Сон???
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:47
Какие могут быть сомнения - Роналду и точка!))
Рой Макай
Рой Макай ответ протон (раскрыть)
вчера в 11:41
Дело в том, что в Баварии он играет не топово. Много сумбура и нерешительности в действиях, что приводит к ошибкам. Конечно Бавария пока не проигрывает, но пропускает откровенно многовато.
shur
shur
вчера в 10:56
....конечно.......Месси....!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:55
Я за Митому, но тоже удивлен отсутствием Сона в этом списке
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:55
Сона не хватает
Elliada
Elliada
вчера в 10:49
А где Сон из Тоттенхэма?
протон
протон
вчера в 10:37
Ну очевидно Ким Мин Чжэ, сделал самый большой карьерный рывок. За два года из мало кому известного игрока в основного ЦЗ Баварии, ну тут надо прям топово играть
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