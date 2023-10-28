Объявлены претенденты на звание лучшего азиатского футболиста года

Азиатская футбольная конфедерация объявила имена претендентов на звание лучшего азиатского футболиста года.
В итоговую тройку номинантов вошли: Каору Митома («Брайтон»), Мехди Тареми («Порту») и Мин-Джэ Ким («Бавария»).
Азиатская футбольная конфедерация объявила имена претендентов на звание лучшего азиатского футболиста года.
В итоговую тройку номинантов вошли: Каору Митома («Брайтон»), Мехди Тареми («Порту») и Мин-Джэ Ким («Бавария»).
P.S. Пусть в восточных единоборствах ТОПствуют. А в футболе им делать нехрен.
P.S. Пусть в восточных единоборствах ТОПствуют. А в футболе им делать нехрен.