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Месси вошёл в тройку претендентов на приз лучшему новичку МЛС

вчера, 10:46

Пресс-служба МЛС опубликовала финальную тройку претендентов на звание лучшего новичка лиги.

В список номинантов вошли: Лионель Месси («Интер Майами»), Гиоргис Якумакис («Атланта Юнайтед») и Эдуард Левен («Сент-Луис Сити»).

Также Лео был включён в расширенный список претендентов на приз лучшему футболисту МЛС, но в финальную тройку не попал. В неё вошли: Лучано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед») и Денис Буанга («Лос-Анджелес»).

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:35
Этот "инопланетянин" показал весь свой уровень, когда закончился запас Барселоны, который был направлен на его статистику. ЧМ по полной программе был подставным. Аргентина выиграла два левых ЧМ. Раньше затащили Марадону, а теперь Меську.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:30
Что только не придумают, чтоб возвеличивать этого жидо)))
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:17
А разве этого мало?
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:10
Ясень пень гному дадут мячик
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:08
Это ты назвал его редиской. Я только с тобой согласился.
амурец
амурец
вчера в 13:50
Ну один из лучших в любительской лиге, только там
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:31
Ну тут без сюрпризов, заслуженно 💪🏽 выделяется все же в дворовой лиге МЛС!
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:45
Сенатов тебе лайк поставил...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:33
Ну не зря он "предсезонку" провалил, в виде своего долгого отсутствия. Теперь для него "ЧМ" наступил. Всё как у Авейру.. Под копирку.. Готовятся ребята к понедельнику.. Это тоже для них "предсезонка"... Игра с "Марокко" 30 октября.. А-ха-ха-ха..
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:21
Раньше хоть адекватные комментарии писал. Сейчас ты просто скатился.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:18, ред.
Все знают только одного игрока, который не выиграл в сезоне ничего, от слова НОЛЬ, и взял ЗМ. 2013 год. У Месси такого никогда не было. У него вообще нет нолей в карьере.. От слова совсем. Ноли Роналду могу поведать. Они серьезные и позорные.. Хе..
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:09
А кто Рона редиской называл? Забыл?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:03
Скоро будут такие новости:
"Месси и еще там кто-то претендуют на на награду...."
"Месси и еще двое претендуют на ЗМ"
"Месси, негр и игрок "Реала" претендуют на звание...."
.......
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:02
Посмотри на мой ник)
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:02
Не ты ли мне жаловался, что другие оскорбляют Роналду и это выдает в них хейтеров? Ты один из них.
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:00
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 11:55
    Я считаю, что Месси недодают наград. ЗМ (в худший сезон в клубной карьере), лучший новичок МЛС....

    А разве не он "Пеонель Года"?
    Не он "Самый Галактический Косметический Инопланетянин Года"?
    Не он "Легенда, Которая Выиграла ЗМ За Два Гола В Ворота Аутсайдера Боливии На Групповом Этапе КА и Получила Один Из Худших Рейтингов В Команде В Плей-Офф"?
    Не он "Легенда, Которая Ничего Не Выиграла в 2019 Году И Всё Равно Получила ЗМ Просто За То Что Он Пеонель"?

    Я считаю, все эти награды нужно как можно скорее ему выдать!
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 11:49
    Месси из тройки никогда и не выходил,постояно там торчит!
    ОПС
    ОПС
    вчера в 11:43
    Лучший новичок лиги можно объявлять прямо сейчас. Понятно, что у Месси нет соперников.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 11:19
    Он не новичек.. Он молодняк.. Хе..
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 11:13
    Он и здесь оставит претендентов позади. В пупок ему дышат.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 11:03
    В МЛС еще не знают, что в любой спорной ситуации, приз должен доставаться Месси! А, учитывая уровень рейтинга данной лиги в мировом футболе, остальных претендентов можно смело слать на 3 буквы, все равно никто не узнает
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:55
    А остальные кто такие вообще?))))
    Capral
    Capral
    вчера в 10:55, ред.
    Ну вот, а потом, фанаты лепрекоЛа будут визжать, что только Рон стремится к рекордам и призам.
    Гость
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