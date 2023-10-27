Пресс-служба МЛС опубликовала финальную тройку претендентов на звание лучшего новичка лиги.
В список номинантов вошли: Лионель Месси («Интер Майами»), Гиоргис Якумакис («Атланта Юнайтед») и Эдуард Левен («Сент-Луис Сити»).
Также Лео был включён в расширенный список претендентов на приз лучшему футболисту МЛС, но в финальную тройку не попал. В неё вошли: Лучано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед») и Денис Буанга («Лос-Анджелес»).
А разве не он "Пеонель Года"?
Не он "Самый Галактический Косметический Инопланетянин Года"?
Не он "Легенда, Которая Выиграла ЗМ За Два Гола В Ворота Аутсайдера Боливии На Групповом Этапе КА и Получила Один Из Худших Рейтингов В Команде В Плей-Офф"?
Не он "Легенда, Которая Ничего Не Выиграла в 2019 Году И Всё Равно Получила ЗМ Просто За То Что Он Пеонель"?
Я считаю, все эти награды нужно как можно скорее ему выдать!
А разве не он "Пеонель Года"?
Не он "Самый Галактический Косметический Инопланетянин Года"?
Не он "Легенда, Которая Выиграла ЗМ За Два Гола В Ворота Аутсайдера Боливии На Групповом Этапе КА и Получила Один Из Худших Рейтингов В Команде В Плей-Офф"?
Не он "Легенда, Которая Ничего Не Выиграла в 2019 Году И Всё Равно Получила ЗМ Просто За То Что Он Пеонель"?
Я считаю, все эти награды нужно как можно скорее ему выдать!