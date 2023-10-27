Месси вошёл в тройку претендентов на приз лучшему новичку МЛС

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вчера, 10:46

Пресс-служба МЛС опубликовала финальную тройку претендентов на звание лучшего новичка лиги.

В список номинантов вошли: («Интер Майами»), («Атланта Юнайтед») и («Сент-Луис Сити»).