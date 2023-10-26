Мантуан: «Два-три дня нога прилично поболела, но нужно готовиться к игре»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался по поводу своей адаптации в команде и предстоящей игры с «Ахматом».
Чувствую, что прогрессирую и в личном плане, и в командной игре, и всё это отражается на игровом времени. Тем не менее, это повод для того, чтобы ещё больше и ещё серьёзнее работать, чтобы закрепиться в составе ещё сильнее и быть постоянно на поле. Это моя цель.
Игры с «Ахматом» всегда доставляют много сложностей. Если я не ошибаюсь, в этом сезоне это уже третий раз, когда мы будем встречаться с грозненским клубом, и первые две игры были очень непростыми, поэтому мы готовимся к ещё одному сложному матчу. Мы внимательно слушаем всё, что говорит тренер, настраиваемся и очень хотим победить.
Напомним, «Зенит» сыграет с «Ахматом» 28-го октября на «Газпром Арене».
Также Мантуан рассказал о своём повреждении, полученном в матче против «Крыльев Советов».
Всё в порядке, спасибо. Конечно, два-три дня нога прилично поболела, но нужно готовиться к игре. Спасибо за беспокойство.
22-летний бразилец выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей, 3 гола и голевая передача.