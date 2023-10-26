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Мантуан: «Два-три дня нога прилично поболела, но нужно готовиться к игре»

26 октября 2023, 13:29

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался по поводу своей адаптации в команде и предстоящей игры с «Ахматом».

Чувствую, что прогрессирую и в личном плане, и в командной игре, и всё это отражается на игровом времени. Тем не менее, это повод для того, чтобы ещё больше и ещё серьёзнее работать, чтобы закрепиться в составе ещё сильнее и быть постоянно на поле. Это моя цель.

Игры с «Ахматом» всегда доставляют много сложностей. Если я не ошибаюсь, в этом сезоне это уже третий раз, когда мы будем встречаться с грозненским клубом, и первые две игры были очень непростыми, поэтому мы готовимся к ещё одному сложному матчу. Мы внимательно слушаем всё, что говорит тренер, настраиваемся и очень хотим победить.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Ахматом» 28-го октября на «Газпром Арене».

Также Мантуан рассказал о своём повреждении, полученном в матче против «Крыльев Советов».

Мантуан: «Два-три дня нога прилично поболела, но нужно готовиться к игре»

Всё в порядке, спасибо. Конечно, два-три дня нога прилично поболела, но нужно готовиться к игре. Спасибо за беспокойство.

22-летний бразилец выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей, 3 гола и голевая передача.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
26 октября в 15:08
И вот за такую травму, шипами, Чистяков даже нарушение не зафиксировал.
idres
idres
26 октября в 14:30
Ну что, продолжай прогрессировать.... может выйдешь на новый уровень. Удачи!
Варвар7
Варвар7
26 октября в 13:41
"Береги ногу Густаво"...)))
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