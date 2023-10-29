«Динамо» выиграло у «Урала» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 18:29

«Динамо» переиграло «Урал» в матче 13-го тура РПЛ (2:1).

Константин Тюкавин на 42-й минуте открыл счет, а на 61-й Битело удвоил преимущество команды. У гостей на 90+5-й отличился Илья Ишков.

После поединка москвичи идут на 4-м месте (21 пункт), уральцы находятся на 10-й строчке (16 баллов).