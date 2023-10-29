«Динамо» выиграло у «Урала» в матче Премьер-Лиги

«Динамо» переиграло «Урал» в матче 13-го тура РПЛ (2:1).
Константин Тюкавин на 42-й минуте открыл счет, а на 61-й Битело удвоил преимущество команды. У гостей на 90+5-й отличился Илья Ишков.
После поединка москвичи идут на 4-м месте (21 пункт), уральцы находятся на 10-й строчке (16 баллов).
В целом, по игре, хозяева имели преимущество в 1-м тайме, играли уверенно. Но опять же, вскрылась проблема команды в позиционной игре. Не очень уверенно команда чувствует себя в позиционной атаке и лучше играет на контратаках, что и подтвердил второй гол. Наконецто забил Тюкавин. Если в ньюансах по его игре, то 2-й тайм, он фактически простоял на месте, не обостряя игру ДИНАМО в атаке. Выделялся, как обычно Смолов- своим видением поля и игры. Вопросы по последним минутам игры к динамовцам имеются. Толи Урал заставил ошибаться, толи сами динамовцы не чувствуют ситуации у своих ворот.
Ну и коротко по игре Урала. Все команды Ганчаренко, всегда отличались главным- организацией игры!!! Да, его клубы, никогда не играли с особым шиком, утонченностью, но порядок, в командах Ганчаренко- был всегда! А вот, уже в двух последних играх, именно порядка и системы в игре Урала нет. Дыры в центре поля и фактическое отсутствие опорной зоны, вызывает массу вопросов, как и невероятное количество неточных передач, даже по сегодняшней игре.
Вобщем, ДИНАМО с побеДой! Так держать!!!
p.s.eщё раз, поразился тупости комментаторов МАТЧ ТВ. Предложили, играть, всегда в черной форме, потому что она фартовая. За одну победу над Уралом предлагают поменять традиционные цвета?! Ну тогда может и литеру "Д" с груди убрать?!
В целом, по игре, хозяева имели преимущество в 1-м тайме, играли уверенно. Но опять же, вскрылась проблема команды в позиционной игре. Не очень уверенно команда чувствует себя в позиционной атаке и лучше играет на контратаках, что и подтвердил второй гол. Наконецто забил Тюкавин. Если в ньюансах по его игре, то 2-й тайм, он фактически простоял на месте, не обостряя игру ДИНАМО в атаке. Выделялся, как обычно Смолов- своим видением поля и игры. Вопросы по последним минутам игры к динамовцам имеются. Толи Урал заставил ошибаться, толи сами динамовцы не чувствуют ситуации у своих ворот.
Ну и коротко по игре Урала. Все команды Ганчаренко, всегда отличались главным- организацией игры!!! Да, его клубы, никогда не играли с особым шиком, утонченностью, но порядок, в командах Ганчаренко- был всегда! А вот, уже в двух последних играх, именно порядка и системы в игре Урала нет. Дыры в центре поля и фактическое отсутствие опорной зоны, вызывает массу вопросов, как и невероятное количество неточных передач, даже по сегодняшней игре.
Вобщем, ДИНАМО с побеДой! Так держать!!!
p.s.eщё раз, поразился тупости комментаторов МАТЧ ТВ. Предложили, играть, всегда в черной форме, потому что она фартовая. За одну победу над Уралом предлагают поменять традиционные цвета?! Ну тогда может и литеру "Д" с груди убрать?!
проблемы с балансом оборона/атака, причём качался этот дисбаланс в обе
стороны.
В сегодняшнем же матче- пожалуй впервые за осенние месяцы- появились признаки того, что пресловутый баланс постепенно нащупывается.
Насколько эти признаки основательны- будет видно дальше, до зимы ещё полдесятка туров в РПЛ + кубковый матч с "парижанами".
Как ни печально, команду продолжают люто преследовать травмы- к выбывшим ранее добавились Муми, Слава Грулёв (переломом ноги, аут до весны) и Ванька Зазвонкин.
Всё это довольно странно и неожиданно, т.к. вместе с Личкой пришёл опытный физрук Стукалов, при котором Оренбург в прошлом сезоне, при агрессивной игре, был внеконкурентно первым в лиге по функциональному здоровью игроков..
К счастью, разродился наконец Костик, да как- выиграл верховую дуэль у двух
здоровенных шпал Эмерсона и Бегича.
В целом отрабатывали неплохо, оборонялись нормально (кроме последних 15 мин), в середине тоже дело постепенно налаживается.
Поинтереснее работали и в атаке, лучше двигались, были точнее в передачах,
действовали более осмысленно, соответственно и более опасно, потому и голы пошли. Хотя забивать, опять-таки, могли и больше.
Может, пора уже Сашку Чупаёва из двушки выписывать? На усиление, так сказать..)
Смазали свою сильную игру только в последние четверть часа, после замен.
Дело даже не в пропущенном голе, удар был неберущийся. Просто всей командой откровенно сели домой и до свистка играли на отбой.
При наших голах сомнений в благополучном исходе сегодня не было, но когда уже начнут изживать это безобразие..
Из игроков отмечу у нас троих:
Лещук.
Снова сильно провёл игру. У него один пропущенный в последних 4-х матчах,
играет уверенно и очень надёжно;
Лаксальт.
Постепенно вырастает из злой собаки в настоящего саблезубого тигра- лезет соперникам под кожу, терзает так, что тем ни головы поднять, ни мяч обработать.
Успевает моментами и функции диспетчера исполнять, причём качественно;
Федя.
Провёл лучший матч в сезоне, был везде, много и успешно боролся, хорошо раздавал, налаживает, наконец, связку с Тюкавиным;
Сорадников- с долгожданной победой и, надеюсь, с возвращением перспектив)
проблемы с балансом оборона/атака, причём качался этот дисбаланс в обе
стороны.
В сегодняшнем же матче- пожалуй впервые за осенние месяцы- появились признаки того, что пресловутый баланс постепенно нащупывается.
Насколько эти признаки основательны- будет видно дальше, до зимы ещё полдесятка туров в РПЛ + кубковый матч с "парижанами".
Как ни печально, команду продолжают люто преследовать травмы- к выбывшим ранее добавились Муми, Слава Грулёв (переломом ноги, аут до весны) и Ванька Зазвонкин.
Всё это довольно странно и неожиданно, т.к. вместе с Личкой пришёл опытный физрук Стукалов, при котором Оренбург в прошлом сезоне, при агрессивной игре, был внеконкурентно первым в лиге по функциональному здоровью игроков..
К счастью, разродился наконец Костик, да как- выиграл верховую дуэль у двух
здоровенных шпал Эмерсона и Бегича.
В целом отрабатывали неплохо, оборонялись нормально (кроме последних 15 мин), в середине тоже дело постепенно налаживается.
Поинтереснее работали и в атаке, лучше двигались, были точнее в передачах,
действовали более осмысленно, соответственно и более опасно, потому и голы пошли. Хотя забивать, опять-таки, могли и больше.
Может, пора уже Сашку Чупаёва из двушки выписывать? На усиление, так сказать..)
Смазали свою сильную игру только в последние четверть часа, после замен.
Дело даже не в пропущенном голе, удар был неберущийся. Просто всей командой откровенно сели домой и до свистка играли на отбой.
При наших голах сомнений в благополучном исходе сегодня не было, но когда уже начнут изживать это безобразие..
Из игроков отмечу у нас троих:
Лещук.
Снова сильно провёл игру. У него один пропущенный в последних 4-х матчах,
играет уверенно и очень надёжно;
Лаксальт.
Постепенно вырастает из злой собаки в настоящего саблезубого тигра- лезет соперникам под кожу, терзает так, что тем ни головы поднять, ни мяч обработать.
Успевает моментами и функции диспетчера исполнять, причём качественно;
Федя.
Провёл лучший матч в сезоне, был везде, много и успешно боролся, хорошо раздавал, налаживает, наконец, связку с Тюкавиным;
Сорадников- с долгожданной победой и, надеюсь, с возвращением перспектив)