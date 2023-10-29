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«Динамо» выиграло у «Урала» в матче Премьер-Лиги

вчера, 18:29
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Динамо» переиграло «Урал» в матче 13-го тура РПЛ (2:1).

Константин Тюкавин на 42-й минуте открыл счет, а на 61-й Битело удвоил преимущество команды. У гостей на 90+5-й отличился Илья Ишков.

После поединка москвичи идут на 4-м месте (21 пункт), уральцы находятся на 10-й строчке (16 баллов).

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 22:01, ред.
протон.
На мой взгляд, ДИНАМО слишком увлекается прессингом по ходу игры, а на концовку сил не хватает и концентрации... Это, мы уже как-то проходили, с одним типом.
протон
протон
вчера в 20:47
Отвратительная концовка! Спасибо личке за замены! Когда нужны- не делает, когда команда доиграет без проблем- меняет, например, Смолова, который всю игру тащил... но приправлена она.... Зачем с упорством барана выпускать карраскаля деревянного? Почему в команде до сих пор гогнидзе- гнать вшею!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:25
Уважаемые модераторы. Извините, что не по теме, но хотелось бы на главной страничке лицезреть турнирную таблицу чемпионата России, а не положение команд в группах ЛЧ. Если есть возможность...
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:05
Спасибо, Павел, спасибо!!!
Принимается!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍
adekvat
adekvat
вчера в 19:22
Ты посмотри оказывается черный цвет не командам всем мешает.
баск
баск
вчера в 19:19
Всю отыгранную к данному моменту часть сезона у Динамо были чувствительные
проблемы с балансом оборона/атака, причём качался этот дисбаланс в обе
стороны.

В сегодняшнем же матче- пожалуй впервые за осенние месяцы- появились признаки того, что пресловутый баланс постепенно нащупывается.
Насколько эти признаки основательны- будет видно дальше, до зимы ещё полдесятка туров в РПЛ + кубковый матч с "парижанами".

Как ни печально, команду продолжают люто преследовать травмы- к выбывшим ранее добавились Муми, Слава Грулёв (переломом ноги, аут до весны) и Ванька Зазвонкин.

Всё это довольно странно и неожиданно, т.к. вместе с Личкой пришёл опытный физрук Стукалов, при котором Оренбург в прошлом сезоне, при агрессивной игре, был внеконкурентно первым в лиге по функциональному здоровью игроков..

К счастью, разродился наконец Костик, да как- выиграл верховую дуэль у двух
здоровенных шпал Эмерсона и Бегича.
В целом отрабатывали неплохо, оборонялись нормально (кроме последних 15 мин), в середине тоже дело постепенно налаживается.

Поинтереснее работали и в атаке, лучше двигались, были точнее в передачах,
действовали более осмысленно, соответственно и более опасно, потому и голы пошли. Хотя забивать, опять-таки, могли и больше.
Может, пора уже Сашку Чупаёва из двушки выписывать? На усиление, так сказать..)

Смазали свою сильную игру только в последние четверть часа, после замен.
Дело даже не в пропущенном голе, удар был неберущийся. Просто всей командой откровенно сели домой и до свистка играли на отбой.
При наших голах сомнений в благополучном исходе сегодня не было, но когда уже начнут изживать это безобразие..

Из игроков отмечу у нас троих:

Лещук.
Снова сильно провёл игру. У него один пропущенный в последних 4-х матчах,
играет уверенно и очень надёжно;

Лаксальт.
Постепенно вырастает из злой собаки в настоящего саблезубого тигра- лезет соперникам под кожу, терзает так, что тем ни головы поднять, ни мяч обработать.
Успевает моментами и функции диспетчера исполнять, причём качественно;

Федя.
Провёл лучший матч в сезоне, был везде, много и успешно боролся, хорошо раздавал, налаживает, наконец, связку с Тюкавиным;

Сорадников- с долгожданной победой и, надеюсь, с возвращением перспектив)
Vadik
Vadik
вчера в 19:13
Динамиков с победой!
Храневец
Храневец
вчера в 19:12
Игра забывается ,результат остается !!!!
cska1948
cska1948
вчера в 18:55
Форма ДМ была посвящена Л.И.Яшину. Что-то не припомню, чтобы Яшин играл во всём белом. А по игре, так Уралу явно не везло с реализацией. А гол Ишкова это нечто!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 18:54, ред.
    Capral
    Capral
    вчера в 18:50
    Всё самое интересное в игре началось в концовке игры, когда Урал, вдруг начал играть и заставил соперника ошибаться. Вероятно, забей Урал все свои моменты за 10мн., до конца, возможно, мог бы и победить. Защита ДИНАМО, игравшая до этого достаточно надежно, вдруг начала ошибаться... И не сказать, что Урал создавал свои моменты спонтанно, совсем нет. Комбинации уральцы придумывали очень логичные и зрячие, но в отдельных моментах выручал Лещук, а временами- мяч не шел в ворота ДИНАМО.

    В целом, по игре, хозяева имели преимущество в 1-м тайме, играли уверенно. Но опять же, вскрылась проблема команды в позиционной игре. Не очень уверенно команда чувствует себя в позиционной атаке и лучше играет на контратаках, что и подтвердил второй гол. Наконецто забил Тюкавин. Если в ньюансах по его игре, то 2-й тайм, он фактически простоял на месте, не обостряя игру ДИНАМО в атаке. Выделялся, как обычно Смолов- своим видением поля и игры. Вопросы по последним минутам игры к динамовцам имеются. Толи Урал заставил ошибаться, толи сами динамовцы не чувствуют ситуации у своих ворот.

    Ну и коротко по игре Урала. Все команды Ганчаренко, всегда отличались главным- организацией игры!!! Да, его клубы, никогда не играли с особым шиком, утонченностью, но порядок, в командах Ганчаренко- был всегда! А вот, уже в двух последних играх, именно порядка и системы в игре Урала нет. Дыры в центре поля и фактическое отсутствие опорной зоны, вызывает массу вопросов, как и невероятное количество неточных передач, даже по сегодняшней игре.

    Вобщем, ДИНАМО с побеДой! Так держать!!!
    p.s.eщё раз, поразился тупости комментаторов МАТЧ ТВ. Предложили, играть, всегда в черной форме, потому что она фартовая. За одну победу над Уралом предлагают поменять традиционные цвета?! Ну тогда может и литеру "Д" с груди убрать?!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 18:49
    Играли за Лёву.... спасибо что не проиграли
    pomor45
    pomor45
    вчера в 18:47
    Тюкавин тюкнул, Битело добавил, Ишков подсуетился.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:38
    Мои поздравления болельщикам Динамо с Победой . Не осрамили имя Льва Яшина , но по большому счёту нужно было ещё и не пропустить.
    ABir
    ABir
    вчера в 18:36
    Интересная и зрелищная игра. Урал в концовке второго матча насоздавал моментов на два матча, не повезло с реализацией. Ничья была бы более закономерным итогом.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 18:36
    Поздравляю "Динамо" и его болельщиков, конечно, в первую очередь Виктора!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:31
    С победой динамовцев! Не подкачали в память о великом Яшине.
    Гость
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