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Дубль Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Брестом»

вчера, 16:58
БрестЛоготип футбольный клуб Брест2 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Брест» проиграл ПСЖ (2:3) в матче 10-го тура Лиги 1.

На 16-й минуте первый гол в игре забил полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери. На 28-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан. На 43-й минуте форвард «Бреста» Стив Мунье отыграл один мяч, а на 52-й минуте нападающий хозяев поля Джереми Ле Дуарон сравнял счёт. На 89-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти, однако сразу исправил свою ошибку, забив гол, чем принёс победу ПСЖ.

«Брест» идёт на 6-м месте (15 очков), ПСЖ занимает 2-е место (21 очко).

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Стадион «Франсис-Ле Бле»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК ПСЖ
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:53
Если Мбаппе не будет вести разгульную жизнь в "Реале", угомонит своё эго, будет подчиняться командной дисциплине, я бы мог пересмотреть полное неприятие его в стане "сливочных". Всё талантливый парень, и Перес идёт на 4-е унижение, приглашая его снова в свой клуб. С другой стороны, забивать Ренну, Монпелье, Лансу и прочим, это не одно и то же, что забивать Севилье, Атлетико М, Реалу Сосьедад, Валенсии или Гранаде. Французский чемп. только условно входит в ТОП-5 Европы.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:57
Не уживутся. Вини уже сейчас психует
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 19:14
Брест играл на порядок лучше. Будем честны, ПСЖ отскочил!
ABir
ABir
вчера в 17:26
До конца матча не покидала уверенность, что ПСЖ заберут свои три очка
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:26
Как же хочется узнать, сможет ли Киллиан так лихо забивать в Примере или Премьер-лиге, как Бресту
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:15
Здраво их повозил Брест..
shur
shur
вчера в 17:01
...скорей бы в Реал его и всё и два золотых мальчика рвут всех напропалую!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:59
Могли бы и потерять очки парижане
Гость
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