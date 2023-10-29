Дубль Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Брестом»

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вчера, 16:58

«Брест» проиграл ПСЖ (2:3) в матче 10-го тура Лиги 1.

На 16-й минуте первый гол в игре забил полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери. На 28-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан. На 43-й минуте форвард «Бреста» Стив Мунье отыграл один мяч, а на 52-й минуте нападающий хозяев поля Джереми Ле Дуарон сравнял счёт. На 89-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти, однако сразу исправил свою ошибку, забив гол, чем принёс победу ПСЖ .