«Фрозиноне» упустил победу над «Кальяри», ведя в счёте 3:0 к 72-й минуте

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вчера, 17:14

«Кальяри» переиграл «Фрозиноне» в 10-м туре Серии А (4:3).

Матиас Суле вывел гостей вперед на 23-й минуте. На 37-й он оформил дубль. На 49-й третий гол команды забил Марко Брешианини. Гаэтано Ористаньо на 72-й минуте отыграл один мяч для своей команды. Антуан Макумбу на 76-й также сократил разрыв в счете. Леонардо Паволетти отметился дублем, забив на 90+4-й и 90+6-й.

«Кальяри» идет на 19-м месте (6 очков), «Фрозиноне» находится на 12-й позиции (12 баллов).