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«Фрозиноне» упустил победу над «Кальяри», ведя в счёте 3:0 к 72-й минуте

вчера, 17:14
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри4 : 3Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозинонеМатч завершен

«Кальяри» переиграл «Фрозиноне» в 10-м туре Серии А (4:3).

Матиас Суле вывел гостей вперед на 23-й минуте. На 37-й он оформил дубль. На 49-й третий гол команды забил Марко Брешианини. Гаэтано Ористаньо на 72-й минуте отыграл один мяч для своей команды. Антуан Макумбу на 76-й также сократил разрыв в счете. Леонардо Паволетти отметился дублем, забив на 90+4-й и 90+6-й.

«Кальяри» идет на 19-м месте (6 очков), «Фрозиноне» находится на 12-й позиции (12 баллов).

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:13
Представляю какое сейчас настроение у проигравших - причём 2 последних гола они пропустили в добавленное время в самой концовке матча!
P S Ну а какой сейчас душевный подъём у победителей - вообще представить не могу! )
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:59
Гости рано поверили в свою победу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:53, ред.
Первая победа дружины Раньери через неделю после того, как они упустили победу над "Салернитаной" на прошлых выходных!

Поздравляю сардинцев, а дела-то налаживаются!)
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:39
Вот это камбэк! Поздравляю Раньери с такой важной победой!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:28
Неожиданный результат, будто в хоккей играли)))
Гость
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