«Фрозиноне» упустил победу над «Кальяри», ведя в счёте 3:0 к 72-й минуте

«Кальяри» переиграл «Фрозиноне» в 10-м туре Серии А (4:3).
Матиас Суле вывел гостей вперед на 23-й минуте. На 37-й он оформил дубль. На 49-й третий гол команды забил Марко Брешианини. Гаэтано Ористаньо на 72-й минуте отыграл один мяч для своей команды. Антуан Макумбу на 76-й также сократил разрыв в счете. Леонардо Паволетти отметился дублем, забив на 90+4-й и 90+6-й.
«Кальяри» идет на 19-м месте (6 очков), «Фрозиноне» находится на 12-й позиции (12 баллов).
P S Ну а какой сейчас душевный подъём у победителей - вообще представить не могу! )
P S Ну а какой сейчас душевный подъём у победителей - вообще представить не могу! )
Поздравляю сардинцев, а дела-то налаживаются!)
Поздравляю сардинцев, а дела-то налаживаются!)