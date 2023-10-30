Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Черчесов: «За границей слово „мотивация“ никто не употребляет»

вчера, 20:18

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал текущие результаты национальной команды, которой руководит Валерий Карпин.

Сочувствую ли Карпину в нынешней ситуации? Нет, зачем сочувствовать, он здоров, в семье всё в порядке. Это рабочий момент. Есть сборная, которая должна проводить матчи, к ним надо подходить максимально контрольно, а не по‑товарищески. Я не просто так это слово в свое время сказал. Сейчас непростое время. Сборная — это команда, которая должна быть в день X готова (вернуться на международные турниры), когда откроются шлюзы. Можно плакаться, есть работа, ее надо максимально правильно делать.

С Кенией сыграли из рук вон плохо? Можете раскидываться эпитетами. Я сборную тренировал не на словах, а на деле. Раз вы работаете в сборной, надо делать это максимально или не делать. Мотивация — не мотивация. Ее надо принять и делать. За границей слово «мотивация» никто не употребляет, это само собой разумеющееся.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноКоманда Медийной футбольной лиги «Бей Беги» прекратила существование
Вчера, 22:16
Криштиану Роналду и Конор Макгрегор устроили дуэль взглядов
29 октября Фото
Мбаппе отстаёт от Беллингема и Холанда. За Килиана говорит только крутая статистика
29 октябряВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии5
Беллингем опубликовал фотографию с бывшим тренером «Торпедо»
29 октября Фото
Криштиану Роналду освистали во время боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну
29 октября
Вылет «Оренбурга» из Самары задерживается из-за погодных условий
28 октября
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 04:43
Черчесов: "К выстрелам надо подходить контрольно, а за границей не употребляют. Карпина портят волосы. Их слишком много, в бою это мешает."
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:21
С Кенией сыграли, так, как умеют
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:20
Усы решил умного включить...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:07
ПРосто у них в словаре нет этого слова.Много ещё каких русских слов нет,совесть,к примеру.Ну и чё,кавказский Усач из Австрийских Альп?
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66
вчера в 21:52
При усатом сборная пешком ходила. Учитывая что он профессиональный тренер, это позорный результат. Мнение его в топку.
Futurista
Futurista ответ nubom (раскрыть)
вчера в 21:44
Для нашей сборной это похоже день на все три буквы )...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:42
Не сомневаюсь, что если бы за границей, на которую ссылается С.С., любой Федерации футбола отрубили все концы без шансов вернуться на международную арену, сборная этой страны тоже потеряла бы мотивацию в играх с соперником уровнем ниже. И играла спустя рукава, без полной "армейской" выкладки. Никто меня в этом мнении не переубедит.
Громких слов по поводу патриотизма не терплю и не принимаю.
Бубнин
Бубнин
вчера в 21:09
"Есть сборная - это команда. Она должна хорошо играть, забивать голы. Должна выигрывать, а не проигрывать"
nubom
nubom
вчера в 20:58
Главное, что на "Х" остановился...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:54
Согласен с Черчесовым в данном случае. Будь готов? Всегда готов! И никого волновать не будет потом телячьи нежности и отмазки.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:48
Как то жутковато звучит - день Х - особенно из уст Саламыча...))
Naherger
Naherger
вчера в 20:46
Так езжай за границу,тебя ж зовут. Чё припёрся - непонятно.
Много гонора. Проще надо быть, Стасик
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 