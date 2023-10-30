Черчесов: «За границей слово „мотивация“ никто не употребляет»

Экс-тренер сборной России прокомментировал текущие результаты национальной команды, которой руководит .

Сочувствую ли Карпину в нынешней ситуации? Нет, зачем сочувствовать, он здоров, в семье всё в порядке. Это рабочий момент. Есть сборная, которая должна проводить матчи, к ним надо подходить максимально контрольно, а не по‑товарищески. Я не просто так это слово в свое время сказал. Сейчас непростое время. Сборная — это команда, которая должна быть в день X готова (вернуться на международные турниры), когда откроются шлюзы. Можно плакаться, есть работа, ее надо максимально правильно делать.

С Кенией сыграли из рук вон плохо? Можете раскидываться эпитетами. Я сборную тренировал не на словах, а на деле. Раз вы работаете в сборной, надо делать это максимально или не делать. Мотивация — не мотивация. Ее надо принять и делать. За границей слово «мотивация» никто не употребляет, это само собой разумеющееся.