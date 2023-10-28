«Спартак» провалил игру с «Факелом», но остаётся в топ-5. Абаскаля спасает беззубость конкурентов

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вчера, 21:29

Выезд в Воронеж – среди того, что хочется скорее забыть.

0:2 в Воронеже – результат, которого от «Спартака» ну никто не ожидал. Осмысляем произошедшее с «красно-белыми» на выезде.

Стартовый состав радовал

С одной стороны, поводов для радости нет. Роман Зобнин, по последним данным, слёг из-за проблем с приводящей мышцей, у Джикии перелом бедра. Также не был доступен Квинси Промес – голландский вингер получил травму в предыдущем туре. Но это означало, что на поле Гильермо Абаскаль выпустит довольно боевой состав.

В линии обороны без изменений – латерали Хлусевич и Денисов, в центре уже сыгравшаяся связка Бабич-Дуарте. В центре поля вышли опорник Литвинов и Игнатов с Пруцевым, а в нападении на флангах играли Антон Зиньковский, Тео Бонгонда, центрфорвард – Александр Соболев.

Антон давно заслужил сыграть в чемпионате с первых минут, а предыдущий матч и вовсе стал для футболиста лучшим в текущем сезоне. Соболев в старте – символ завершившегося конфликта. Инсайды о напряженных отношениях с испанским наставником, делении раздевалки на лагеря прилично раскачали атмосферу вокруг «красно-белых», поэтому появление Александра успокаивало.

Также успокаивал Литвинов в опорной зоне – сейчас это лучший кандидат на эту позицию, которого незаслуженно оставляли в запасе, либо выпускали центральным защитником. Пруцев же с самого старта сезона выглядел лучше Зобнина – теперь же появился повод выпустить Данила в чемпионате с первых минут.

По крайней мере, на бумаге «Спартаку» ничего не предвещало проблем.

«Факел» сильнее в пляжном футболе

Или болотном – сравнивать газон в Воронеже лучше с последним. При таком состоянии поля выход Соболева был даже к лучшему – здесь нужен форвард, способный в борьбу. Всё сводилось к тому, кто быстрее адаптируется к условиям – и вполне логично, что на первых порах очевидное преимущество было за «Факелом». К 11-й минуте хозяева на порядок чаще владели мячом и успели провести несколько опасных выпадов – 1 раз мяч вообще коснулся штанги (16-я минута, удар Маркова). В этом моменте водянистость газона сыграла против хозяев.

Москвичи на этом отрезке искали другие рычаги в атаке и привыкали к газону. Решили чаще использовать дальние передачи, реже идти в короткий пас и не так активно использовали треугольники на флангах (уже не было активных взаимодействий Хлусевич-Игнатов-Зиньковский и Денисов-Пруцев-Бонгонда). Больше подач, верховых единоборств. Об этом рассказал и сам Абаскаль после матча:

Прежде всего я хочу сказать, что доволен и горжусь ребятами. Той работой, которая была проделана. Потому что было много моментов помимо футбола. Были две индивидуальные ошибки, которые привели к голам. У нас были моменты, чаша весов могла склониться в нашу сторону. Нельзя было играть в футбол, мой друг. Моменты у нас были. Команда билась. На таких полях только так.

Индивидуальные ошибки от одних, характер от других

В таких условиях командам и правда приходится чаще идти в борьбу. Разница в том, что у «Факела» в таком сценарии опыта в разы больше. На характере воронежцы захватили инициативу в матче. Во втором тайме подкараулили пенальти – Бабич попал ногой по лицу Евгению Маркову и получил красную карточку. Хозяева реализовали пенальти – а спустя 10 минут с небольшим увеличили отрыв. На этот раз ошиблись сразу несколько игроков из группы обороны – Даниил Хлусевич не смог оттеснить Моцпана корпусом, хотя сам же навязал эту борьбу, дальше Денисов наблюдал за проходом Максимова во вратарскую и ударом.

Об уровне мотивации хозяев всё понятно уже по первым словам главного тренера после победы:

Ребята рады, довольны победой. Я говорю, что надо работать, не просто бегать. Выиграли заслуженно. План на игру сработал почти полностью. Старались комбинировать только у штрафной, борьбу вели до конца. Мы хотели владеть инициативой, заставить соперника бегать за нами. Хотели измотать их. «Спартак» к этому не привык. Но нам тоже было сложно. Вчера даже не тренировались.

Вылет из топ-5 зависит от «Урала» и «Краснодара» – но Абаскаля не уволят

«Крылья» всё-таки не смогли и дальше удерживать высоту – в последних трёх матчах не одержали ни одной победы, а «Локомотив» сегодня уступил «Ростову». Это отличное объяснение, почему довольно слабый «Спартак» до сих пор держится в первой пятёрке. Осечки допускают все – даже «Зенит» с тем же «Локо» и «Оренбургом» и «Краснодар» с «Балтикой».

«Красно-белым» остаётся ждать завтрашних матчей – «Динамо» и ЦСКА вытеснят соседа, если обе команды одержат победы. «Бело-голубым» предстоит играть с «Уралом», ещё и в Москве – у «шмелей» и так ужасная серия, а при Викторе Ганчаренко переламывают их уральцы с трудом. А вот у «красно-синих» – настоящее испытание. Подопечные Владимира Федотова и так с трудом набирают очки – 1 победа в основное время в последних 11 матчах. А тут придётся противостоять прагматичному и системному лидеру чемпионата.

Резюмируя – даже при постоянных вопросах к работе Абаскаля, к форме игроков, к содержанию, иногда – даже к характеру, «Спартак» в состоянии остаться среди преследователей топ-3. Не потому, что заслужил высокое место своей игрой – потому, что другие идут ещё хуже. И уже привычные слова от руководства, словно мантра – теперь её повторяет генеральный директор Олег Малышев: