Фактор Беллингема. «Реал» вырвал победу у «Барселоны»

1698527217

сегодня, 00:06

Хотя игра смотрелась «ничейной».

«Реал» не проснулся

Первый тайм по содержанию целиком остался за «Барселоной». Не проигрывавшие еще в этом сезоне каталонцы смотрелись свежее, бодрее и динамичнее мадридцев. Быстроногому Винисиусу удавались отдельные рывки, но остальные представители «Реала» выглядели весьма бледно – их подавляли прессингом подопечные Хави. Особенное внимание было приковано к Беллингему, который разрывает Ла Лигу на старте сезона. Дышать Джуду не давали. Больше всех усилий для этого прилагал Гави, старавшийся успеть всюду.

Но все это превосходство «Барселоны» рисовалось уже после забитого мяча. Он был очень быстрым. И сложился из недоразумений в обороне «Реала». Все началось с непримечательной «стеночки» перед штрафной мадридцев. Гюндоган отдал на Торреса и должен был получить ответ. Но Тчуамени подставил ногу, и мяч срикошетил в штрафную. Тоже ничего опасного вроде бы, поскольку игроков «Реала» было достаточно в этой зоне.

И все же никто из них не рванул к мячу. Среагировал стоявший поодаль Алаба, который заметил, что Гюндоган набрал скорость и потенциально может выйти один на один. Но и Давид лишь подыграл сопернику в этой сюрреалистической истории. Мяч после его подката достался Илкаю, и он разобрался с вратарем. Даже если этот гол сам по себе выглядел курьезно, из логики первого тайма преимущество «Барселоны» по счету вытекало. Она создала и другие моменты, более очевидные, но не ставшие результативными. Чего стоит попадание Фермина Лопеса в штангу. Гости из The Rolling Stones на трибунах явно остались довольны таймом.

Пробуждение «Реала»

Активные действия по исправлению положения Карло Анчелотти предпринял в начале второго тайма. Он начал перестроение, выпустив более универсального Камавингу вместо прямолинейного Менди. К слову, мог и не успеть, потому что аккурат перед этой заменой случился, пожалуй, ключевой эпизод с упущенной возможностью «Барселоны» уйти в отрыв. Иньиго Мартинес пробил в штангу, а добивание Араухо парировал Кепа.

После этого эпизода «Реал» только развивал свою инициативу, а активность «Барселоны» шла на спад, вспыхивая лишь эпизодически после замен Хави и выхода Левандовского, Ямаля. Анчелотти при этом с выходом Камавинги несколько рисковал. Это сразу бросилось в глаза. Эдуардо постоянно смещался в центр, оставался в атаке, чего не делал Менди. Да, это позволяло «Реалу» создавать перевес на каких-то участках поля, но оголяло фланг для включений Канселу. Он несколько раз делал это очень опасно. Алаба, который должен был страховать Камавингу, в целом справлялся, но при большей удачливости Жоау мог бы наказать «Реал» за эту перестановку.

Еще одним фактором перелома можно назвать усталость некоторых игроков «Барселоны». В частности, Гави. Он выполнял колоссальный объем работы в первой части игры, успевал всюду. Но у этого есть своя цена. Во второй части встречи у «Реала» уже было больше пространства и динамики, чем у каталонцев. Взять первый гол «Реала». Конечно, там чистое мастерство дальнего удара великолепного Беллингема. Но ведь до этого ему свободы не давал именно Гави, а тут немного отклеился. К слову, мяч к Джуду отскочил именно от Гави, который прерывал пас в штрафную.

Свежие игроки, выпущенные Хави, еще пытались что-то организовать, но у команды словно потерялся баланс. Впрочем, мадридцы тоже допускали потери и ошибки. Это придавало немного «безуминки» на поле, но «Реал» держался более монолитно. Конец игры проходил в открытом режиме, и все выглядело так, что дело движется к ничьей. Которая вполне могла бы стать закономерным исходом. Такие «ничейные» матчи зачастую оказываются победными для той стороны, у которой найдется удачливый мастер. И подобный оказался в наличии у «Реала».

Ситуация ведь тоже напрямую не располагала к голу. Карвахаль выдавал дежурный навес, а Модрич не слишком удачно пытался остановить мяч, но он так удобно срикошетил, что перелетел ровно через голову прикрывавшего Беллингема Мартинеса и упал на ногу Джуду. Дальше – дело техники, которой англичанин не обделен.

Дебютное «класико» оказалось триумфальным для Беллингема, который забил уже 12 мячей в 13 первых матчах за «Реал» и продолжает закрепляться в ранге суперзвезды, а заодно срамит тех, кто начал утверждать, будто Джуд забивает лишь слабым оппонентам. Логика в этом рассуждении была, потому что в ворота «Атлетико», «Реала Сосьедад» и «Севильи» Беллингем не забил. А вот теперь снял все сомнения, нанеся «Барселоне» первое поражение в сезоне.

Теперь «Реал» лидирует в Ла Лиге, имея поровну очков с сенсационной «Жироной», но обходя ее по дополнительным показателям. А отставание «Барселоны» от лидеров достигло четырех очков.

Судейство

Обычно после «класико» самое пристальное внимание уделяется судейству. Наверное, найдутся те, кто и сейчас что-то предъявит Хесусу Хилю Мансано. Но в целом он отработал уверенно и без эпизодов, которые способны вызвать очевидные нарекания. Может быть, где-то недодал желтых карточек, но такой оказалась планка допустимой жесткости, он ее задал с самого начала. Были еще падения в штрафных с одной и другой стороны, в конце первого тайма и в начале второго. Если придираться, можно было и про пенальти подумать. Но можно принять и то, что эти эпизоды «обнулили» друг друга. К слову, ВАР даже не включался в этом матче.

Хотя игра выдалась такой динамичной, что Мансано нетипично мало времени добавлял. К первому тайму – всего минуту, ко второму – четыре. Ну, вышло чуть больше с учетом гола уже в компенсированное время. И это тогда, когда Ла Лига – второй в Европе чемпионат по среднему количеству добавленного времени – более 12 минут. Лидирует в этом чемпионат Португалии.