«Спартак» Абаскаля не заслуживает титулов. Клуб вычёркивает ещё один футбольный год

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вчера, 15:55

Мало аргументов в пользу триумфа «красно-белых».

Неопытный главный тренер

Абаскалю надо чаще признавать свои тренерские грехи, а с этим у невероятно молодого наставника огромные проблемы. Даже когда испанца в лоб спрашивают о его ошибках, то вместо объяснения и смирения видят уход в сторону. Вундеркиндам может показаться, что никого умнее мир не видел. Но на деле у Гильермо слабый личный сезон. Результатов нет, а по ним судят главного тренера. Нет персонального прогресса футболистов, а это тоже важно при оценке работы главного тренера. Наконец, на дистанции от сезона к сезону видим заметную деградацию результатов. В прошлом чемпионате Абаскаль, хотя работал без денег и новичков в незнакомой лиге, набрал в 13 турах 26 очков. Сейчас собрал лишь двадцать. Тогда был 31 забитый мяч, а сейчас 18. Разумеется, чаще пропускают, чем год назад. Это провал главного тренера. Единственное, что спасает «Спартак» от восьмого места – московские соседи ничем не лучше, тоже нестабильные.

Неадекватность футболистов

Соболев заявил, что не будет общаться с прессой. В тысячный раз нужно повторить, что представителям СМИ не нужны мысли игроков. Из футболиста надо вытаскивать раскаленными щипцами интересную информацию. Интервью это разговор с болельщиками, а не с прессой. В «Спартаке» считают, что в коллективе есть «крот», ведь о конфликте Абаскаля и Соболева, о проблемах с Джикией и о прочих событиях пресса узнавала быстрее, чем хотелось представителям клуба. Но разве футболисты ведут себя адекватно? Капитан Георгий подначивал главного тренера после интервью Абаскаля. Соболев плохо себя контролирует. Из молодых футболистов бойцами показывают себя только Денисов и Литвинов. Остальные россияне «поймали звезду», не имея ни одного чемпионского звания. Есть иностранец Мозес, потерявший интерес к игре за «Спартак». Есть Промес, который делает вид, будто его не осудили на полтора года за нападение на кузена с ножом и не планируют впаять еще несколько лет за торговлю наркотиками в особо крупных размерах. Многие футболисты ставят себя выше, чем интересы «Спартака», и это видно. Промес чудесный футболист, но его поведение последних лет сложно назвать адекватным, начиная с избиения жены.

Средний класс исполнителей

Соболев это форвард для аутсайдера французского чемпионата. В Серии А мог сидеть на лавке в составе скромной команды, на данный момент он недостаточно хорош для элитного футбола, в 11 матчах РПЛ скромные 2 гола и 3 ассиста. Промес, разумеется, выделяется. Но у Квинси в голове поселился страх, что его всего такого крутого гангста-рэпера кинут в тюрьму на много лет, а это означает конец карьеры в 31 год. Бонгонда, Мартинс и Медина – легионеры недостаточно высокого уровня, как и защитники Дуарте и Бабич. У «Спартака» нет на поле аналога латиноамериканской банды Семака, которая выручала наставника. Абаскаль не может выдумывать несуразные подходы, надеясь что его слабый план футболисты превратят в конфетку. «Спартак», разумеется, пытается играть первым номером. Бывали проблески и удачные поединки. Но чемпионскую команду не создали. Даже Зобнин играет плохо, а это как лакмусовая бумага – по форме Романа можно судить о состоянии «красно-белых». Не готов «Спартак» Абаскаля, где многие новички не впечатлили классом, вроде молдаванина Рябчука, на трофейные подвиги. Даже Кубок будет сложно выиграть, ведь соперники объективно не боятся московских знаменитостей, что показал «Факел» накануне.

Очередная занудная перестройка

Ни рыба ни мясо, причем не знаем, нет ли двух лагерей внутри команды – россиян против легионеров. Сизифов труд подходит, чтобы описать бытие «Спартака». Они тащат камень на вершину, а затем этот валун их расплющивает. Исторический статус и нефть даруют «бессмертие», можно начинать с подножья и снова тащить драгоценное тело вверх, но результат наперед известен. В конце октября понятно, что у «Спартака» очередной перестроечный сезон. Из таких складывается история клуба в двадцать первом веке за исключением нескольких сезонов. Быть может, даже одного сказочного года с Каррерой и неожиданным «золотом». Но если рискуют зимой поменять главного тренера, а внутри коллектива есть трения – это видно на поле, тут не нужно расставлять скрытые камеры и подслушивающие устройства в раздевалке, то до весны «Спартак» снова будет «искать себя».