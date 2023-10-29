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«Спартак» Абаскаля не заслуживает титулов. Клуб вычёркивает ещё один футбольный год

вчера, 15:55
Абаскаль Гильермо

Мало аргументов в пользу триумфа «красно-белых».

Неопытный главный тренер

Абаскалю надо чаще признавать свои тренерские грехи, а с этим у невероятно молодого наставника огромные проблемы. Даже когда испанца в лоб спрашивают о его ошибках, то вместо объяснения и смирения видят уход в сторону. Вундеркиндам может показаться, что никого умнее мир не видел. Но на деле у Гильермо слабый личный сезон. Результатов нет, а по ним судят главного тренера. Нет персонального прогресса футболистов, а это тоже важно при оценке работы главного тренера. Наконец, на дистанции от сезона к сезону видим заметную деградацию результатов. В прошлом чемпионате Абаскаль, хотя работал без денег и новичков в незнакомой лиге, набрал в 13 турах 26 очков. Сейчас собрал лишь двадцать. Тогда был 31 забитый мяч, а сейчас 18. Разумеется, чаще пропускают, чем год назад. Это провал главного тренера. Единственное, что спасает «Спартак» от восьмого места – московские соседи ничем не лучше, тоже нестабильные.

Неадекватность футболистов

Соболев заявил, что не будет общаться с прессой. В тысячный раз нужно повторить, что представителям СМИ не нужны мысли игроков. Из футболиста надо вытаскивать раскаленными щипцами интересную информацию. Интервью это разговор с болельщиками, а не с прессой. В «Спартаке» считают, что в коллективе есть «крот», ведь о конфликте Абаскаля и Соболева, о проблемах с Джикией и о прочих событиях пресса узнавала быстрее, чем хотелось представителям клуба. Но разве футболисты ведут себя адекватно? Капитан Георгий подначивал главного тренера после интервью Абаскаля. Соболев плохо себя контролирует. Из молодых футболистов бойцами показывают себя только Денисов и Литвинов. Остальные россияне «поймали звезду», не имея ни одного чемпионского звания. Есть иностранец Мозес, потерявший интерес к игре за «Спартак». Есть Промес, который делает вид, будто его не осудили на полтора года за нападение на кузена с ножом и не планируют впаять еще несколько лет за торговлю наркотиками в особо крупных размерах. Многие футболисты ставят себя выше, чем интересы «Спартака», и это видно. Промес чудесный футболист, но его поведение последних лет сложно назвать адекватным, начиная с избиения жены.

Средний класс исполнителей

Соболев это форвард для аутсайдера французского чемпионата. В Серии А мог сидеть на лавке в составе скромной команды, на данный момент он недостаточно хорош для элитного футбола, в 11 матчах РПЛ скромные 2 гола и 3 ассиста. Промес, разумеется, выделяется. Но у Квинси в голове поселился страх, что его всего такого крутого гангста-рэпера кинут в тюрьму на много лет, а это означает конец карьеры в 31 год. Бонгонда, Мартинс и Медина – легионеры недостаточно высокого уровня, как и защитники Дуарте и Бабич. У «Спартака» нет на поле аналога латиноамериканской банды Семака, которая выручала наставника. Абаскаль не может выдумывать несуразные подходы, надеясь что его слабый план футболисты превратят в конфетку. «Спартак», разумеется, пытается играть первым номером. Бывали проблески и удачные поединки. Но чемпионскую команду не создали. Даже Зобнин играет плохо, а это как лакмусовая бумага – по форме Романа можно судить о состоянии «красно-белых». Не готов «Спартак» Абаскаля, где многие новички не впечатлили классом, вроде молдаванина Рябчука, на трофейные подвиги. Даже Кубок будет сложно выиграть, ведь соперники объективно не боятся московских знаменитостей, что показал «Факел» накануне.

Очередная занудная перестройка

Ни рыба ни мясо, причем не знаем, нет ли двух лагерей внутри команды – россиян против легионеров. Сизифов труд подходит, чтобы описать бытие «Спартака». Они тащат камень на вершину, а затем этот валун их расплющивает. Исторический статус и нефть даруют «бессмертие», можно начинать с подножья и снова тащить драгоценное тело вверх, но результат наперед известен. В конце октября понятно, что у «Спартака» очередной перестроечный сезон. Из таких складывается история клуба в двадцать первом веке за исключением нескольких сезонов. Быть может, даже одного сказочного года с Каррерой и неожиданным «золотом». Но если рискуют зимой поменять главного тренера, а внутри коллектива есть трения – это видно на поле, тут не нужно расставлять скрытые камеры и подслушивающие устройства в раздевалке, то до весны «Спартак» снова будет «искать себя».

Это позволительно вчерашнему школьнику, но не второму самому богатому клубу РПЛ двадцать первого века. У «красно-белых» мало трофеев, поскольку не заслужили на триумфы. У тренера Карпина в «Спартаке» были сезоны, когда едва не кусал чемпионский локоть, но куда чаще им были под дых, как сейчас. Теоретически шансы на первое место «Спартака» остаются, ведь лишь середина сезона. Команда далеко не безнадежная. Но когда средний тренер, наглые футболисты и нет стабильных результатов – достаточно оценить бесполезные удары ради количества вместо создания явных моментов, то можно не доверять басням о возрождении. Клуб с новыми боссами не идет в правильном направлении. Скорее ощущение, что Федун ушел, а дело его живет. Все удивятся, если Абаскаль справится с командой, где у него завелись недруги, и весной сможет подраться за титул. Скорее все слова руководства о поддержке тренера до новой серии поражений. Впереди в РПЛ у «Спартака» игры с «Локомотивом» и «Ростовом», могут усугубить влияние поражения в Воронеже, ведь Дзюба и Карпин обязательно захотят огорчить бывший клуб.

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Lejnin2
Lejnin2 ответ Иоганн (раскрыть)
сегодня в 09:38
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Иоганн (раскрыть)
    сегодня в 09:30
    Ну тут вы явно ошибаетесь.
    Здесь на сайте надо чётко понимать для чего вообще сюда заходят люди.
    В большинстве случает объективностью и не пахнет. Даже если всё очевидно как белый день, то пишут специально ради троллинга, даже понимая, что изначально неправы.
    Но и особо винить их тоже не надо, это как своеобразная игра здесь для многих.
    Главное самому разделять эти грани и самое важное не вестись на провокации.

    Да мы обсуждаем клубы, личности, но особняком стоит конечно же Спартак.
    Нет даже не в том дело, что мы именно хотим обсуждать Спартак, Спартаку просто нужна популярность, а когда нет результатов, то надо соответствовать званию "самый популярный клуб страны", вот они сами и подбрасывают в топку уголька с перчиком.

    Кстати обрати внимание, кто пишет "Миллер купил игру..." и нечто подобные про другие клубы, это одни и те же пользователи.
    К примеру один из пользователей каждую игру Зенита заостряет внимание, что в составе Зенита выходит два, три "русских" и питерский клуб нарушает лимит, мол "Миллер всё купил". Ему каждый раз объясняют, что тот же Клаудиньо, а ранее ещё и Малком имеют российское гражданство и не являются легионерами, а к примеру Алып выходит на поле не как легионер, а как гражданин ЕАЭС, сюда входят футболисты из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
    Но каждый раз он удивляется каждой информации как в первый раз.
    Но важно не это, а важно, что он пишет до и после этого.
    Так, что тут важно как ты сам всё воспринимаешь, а Спартаку нужен чёрный пиар, а без него он станет просто серой командой.
    Иоганн
    Иоганн ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 08:40
    То-то и плохо, что околофутбольная суета давно уже затмила собственно игру, собственно футбол. Мы, скорее, обсуждаем Зарему, Гинера, Миллера, Федуна, кого-то еще, чем непосредственно спортивное мероприятие. Выиграл "Зенит" - никто не скажет, что Клаудиньо красавец, зато все скажут: опять Миллер купил игру...)
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Иоганн (раскрыть)
    сегодня в 08:07
    А кому тогда нужна Ла лига где чемпионство разыгрывают только Барса и Реал?
    А бундеслига где чемпион известен заранее и кроме Баварии никого нет?
    А АПЛ как же, конкуренция? какая, МС сам себе её только может устроить, как собственно и ПСЖ в Лиге 1.
    Единственная топ лига, где изначально нельзя предугадать чемпиона это Серия А, но только из-за того, что там сейчас команды проводят не ровные сезоны, за всплесками бывают падения.

    К Спартаку прицепились?
    Это такая политика Спартака, ещё Зарема сказала, что чемпионство не главное, главное, что бы клуб был популярным и неважно каким путём это добиваться, чёрный пиар даже выгоднее.

    По поводу Абаскаля согласен пусть парень экспериментирует и не обращает внимание и прежде всего на болельщиков команды, да собственно ему на их плевать.
    Одним словом Абаскаль красава, пусть подольше радует нас своим присутствием!!!
    Иоганн
    Иоганн ответ ABir (раскрыть)
    сегодня в 07:46, ред.
    Согласен. Чего к "Спартаку" прицепились?! Даже про "Зенит" столько не мусолят, как "Спартак". Впечатление такое, что у нас не 16 команд в РПЛ, а только 2-3. Есть игроки, есть тренер, есть результаты - нормальный рабочий процесс. Вот, мол, Абаскаль неопытный - опыт с рождения дается, да? Вот эксперименты с составом проводит - кому какое дело? Будь тренером, тогда и критикуй! Кто лучше тренера знает, какой состав ему поставить и какую тактику выбрать? Кому такой чемпионат нужен ,если, по мнению иных "специалистов", титул разыграют "Спартак", "Зенит" и "Краснодар"? "Урал" тоже от титула не отказался бы, как и "Крылья" с "Факелом"...)
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Struhan (раскрыть)
    сегодня в 05:12
    А в чём вопрос?
    Я наоборот против того, что бы его судить и выгонять из Спартака.
    Спартаку нужен такой тренер!!!
    Кубок выиграл? Сразу вспоминаю Карреру, так он вообще чемпионат от испуга выиграл, но впоследствии доказал, что он никчёмный тренер и его заслуга получается была минимальна в этом.
    Но вернёмся в несуществующую победу Абаскаля в кубке страны, наверное это было феерично.
    Правильно вы заметили "А вообще победителей не судят", но вот причём здесь бестрофейник Абаскаль я не понимаю!
    Struhan
    Struhan ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 04:50
    так про всех тренеров можно говорить. А вообще победителей не судят. Абаскаль выиграл кубок страны в прошлом году? и в этом выиграет) наверное
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 19:17
    Абаскаль это будущее в европейском и мировом футболе, Спартак не просто так его взял. Это самый перспективный молодой тренер в мире, это что то новое в мировом футболе и тренерском цехе, за ним будущее...

    Это по крайней мере мне спартачи рассказывали когда Абаскаль возглавил Спартак.
    Как мне объяснили, что ещё надо немного подождать и тогда попрёт.
    Я лично считаю, что Абаскаля нельзя увольнять, он ещё не выполнил свою миссию в Спартаке. Это лучший тренер Спартака для всех клубов на данный момент.
    Его эксперименты и любимчики игроки дают шансы даже командам, которые сильно уступают им в классе.
    Так, что руки прочь от Абаскаля и дайте ему спокойно дальше экспериментировать!!!
    Ну где ещё ему дадут сильных игроков и разрешать так экспериментировать?
    Пусть учится и приносит радость другим клубам.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 18:42
    А Абаскаль тренер вообще? Откуда его выкопали?) Почему Спартак не может ничего нормально сделать? Зачем какой-то иностранец-ноунейм у руля?
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 17:37, ред.
    Зачем так много писать,когда и так ясно,что "Спартак"-без руля и без ветрил.
    ABir
    ABir
    вчера в 16:37
    Ничего нового кроме нечем не подтвержденной информации, особенно по отношению к предстоящим играм с РЖД и Ростовом. У любого тренера любой другой команды могут возникнуть проблемы после нескольких поражений, также как после двух побед все проблемы могут уйти на второй план и даже быть забыты до следующей серии поражений.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 16:36
    С первых строк унюхал запах автора и не ошибся.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 16:12
    Очень обидно и досадно читать такое про Спартак - но ни чего не поделаешь на данный момент - это правда!
    Гость
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