Первое поражение «Краснодара» в РПЛ. ЦСКА поставил на аккуратность и резкость

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вчера, 21:41

Чалов принес «армейцам» важнейшую победу.

ЦСКА классно сыграл без центра поля

В первом тайме против «Краснодара» хозяева московского матча реже владели мячом, чем соперник. Но не уступали по точным ударам и превосходили по борьбе. Акинфеев выводил ЦСКА вперед длинными передачами, тренер Федотов выбрал глубокую и плотную игру без мяча, а впереди «армейцы» поставили на резкость. Вингер Файзуллаев шикарно развил атаку левым флангом, после чего форвард Чалов показал защитнику Алонсо фокус. Зазевался – проиграл. Парагваец упустил нападающего, Фёдор подработал себе мяч и пробил над Сафоновым.

Быстрые переходы между фазами игры сочетались с жесткой встречей соперников, поэтому «Краснодар» не смог играть вертикально. При этом важно отметить, что в первом тайме у «горожан» были моменты. Сначала Кордоба подставил голову под мяч после штрафного от Сперцяна. Эдуард сыграл невероятно хитро, но ему помешал собственный напарник. Нападающий «Краснодара» плохо включался в борьбе с защитниками, колумбийский Джон всегда отставал на несколько шагов. А вот Гайич не запоздал, когда пришлось выносить мяч с линии ворот.

Хотя московские клубы в новом сезоне не радуют, у ЦСКА до встречи с «Краснодаром» было 13 голов с игры, а у «горожан» всего девять, это показатель «Балтики». Скромно для лидера РПЛ , который часто владеет мячом. О чем говорит статистика голов с игры? Явно недорабатывают хавбеки. Хотя у них мяч, нет количества крутых моментов. Фланговые форварды тоже не блещут, у Батчи и Кади всего по одному голу на брата в РПЛ . Сегодня латераль Оласа был ближе к голу – попал в штангу, чем форварды.

«Краснодар» создавал мало моментов

Была парочка подходов, но этого мало, если в чужих воротах Акинфеев. Кордоба не был связан передачами с Олусегуном, Батчи и Кади. Ивич правильно сделал, что убрал с поля двух из тройки после неудачного старта второго тайма. И «Краснодару» крупно повезло, что на идеальной ударной позиции перед воротами оказался не Чалов, а защитник Агапов. У своих ворот молодой футболист смотрелся классно, но у чужих пробил недостаточно сильно для гола – Сафонов подарил «Краснодару» шанс отыграться.

Матвей понимал, что игра складывается в пользу ЦСКА . Ивич давал подсказки своим футболистам, но даже когда гостям пришлось отыгрываться, то не сумели испугать «армейцев». Матч немного напоминал поединок ЦСКА против «Локомотива», когда попытки соперника не увенчались успехом, а затем пошли голы команды Чалова. Но «Краснодар» целостнее, чем команда Галактионова, поэтому не пропустил четыре раза. Хотя мог забить один мяч в ворота Акинфеева.

Игра не была спокойной и однозначной. ЦСКА ждал момента, когда часы заставят «Краснодар» рисковать и оставлять свободные зоны у ворот Сафонова. Но также «армейцам» могла улыбнуться удача с замедлением игры «горожан». Сегодня они не двигались резче, чем соперник. Было заметно, у какой команды лучше результаты – «Краснодар» точно не работал вторым номером по сумме всей игры, но коллектив Ивича допускал мелкие и опасные ошибки. ЦСКА не спешил и не рисковал, а оппоненты помогали перекатыванием мяча поперек поля.

Ивичу не хватает сильных резервистов

Черников рисковал схватить вторую желтую карточку. В меньшинстве «Краснодар» не смог бы спастись в Москве против такого заряженного на три очка ЦСКА . Но даже выход свежих Кобнана и Ахметова не изменил рисунок игры «Краснодара». Батчи просто стал чаще менять позицию, а Сперцян брал игру на себя. Но напомним, что у Эдуарда до матча с «армейцами» был всего один ассист после 14 последних передач в РПЛ . Конвертация слабая. Сегодня не было в основе лучшего диспетчера в команде Кривцова, но 21-летний Никита тоже не может похвастаться голевыми показателями, без голов и ассистов в РПЛ в новом сезоне.

У Кордобы нет равноценной замены, чтобы в случае неудачной игры тяжелого форварда его сумел подстраховать приличный резервист. Хавбек Ленини не из тех, кто непременно изменит игру. Федотов, пусть был вынужден использовать полузащитника Зделара в обороне, ведь у Роши дисквалификация из-за перебора карточек, использовал горький опыт вынужденных перестановок в свою пользу. А вот «Краснодар» играл банально и слишком медленно. Даже когда ЦСКА подарил сопернику отличный момент, свежий Кривцов не сумел переиграть Акинфеев.

«Зенит» настигает «Краснодар» в таблице

Прервалась рекордная 18-матчевая серия Ивича без поражений в РПЛ . Семак дышит в спину, отрыв всего два пункта. Когда оцениваем шансы «Краснодара» побороться с «Зенитом», то делаем это с пониманием, что «быкам», скорее всего, придется в ближайшее время догонять чемпионов. И это разговор о моральной силе команды Ивича. На игроков старта будет давить усталость, хотя грех жаловаться команде из лиги без еврокубков. Тренеры соперников подучили манеру Ивича, надо выдумывать новые ходы. Сегодня не получилось. «Краснодар» мог сравнять счет, поскольку владел мячом в концовке, но поражение нельзя назвать незаслуженным. ЦСКА выбрал понятную тактику, разок выскочили к чужим воротам в идеальный момент.