Команда-сенсация борется за АПЛ, возвращение «Лестера». Вылетевшие – в топе Чемпионшипа

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вчера, 18:38

К 14-му туру в таблице – серьёзный накал.

Борьба в АПЛ разворачивается нешуточная – и в Чемпионшипе команды схлестнулись не на шутку. Одни только окунулись в реалии второго дивизиона и стремятся вернуться в элиту. Другие уже обросли богатым опытом и готовы к новой погоне за повышение в классе. Кто-то шёл в зоне плей-офф – но за необязательную тренерскую рокировку пошёл вниз. Рассказываем, какая ситуация складывается на туманном Альбионе за пределами Премьер-Лиги.

Среди лидеров – новичок Чемпионшипа

«Ипсвич» громко ворвался в Чемпионшип – коллектив, четыре сезона бороздивший третий по силе дивизион чемпионата Англии, в прошлом розыгрыше финишировал на второй строчке, а теперь идёт на той же высоте при более высоком уровне сопротивления.

Колоритности «трактористам» хватает. Для борьбы за лидерство в Чемпионшипе им не понадобились дорогие трансферы или тренер-старожил. Наставником коллектива работает 37-летний Киран Маккенна – до этого менеджер набирался опыта в клубных системах «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». «Ипсвич Таун» – его первый опыт в качестве самостоятельного специалиста.

С Кираном во главе «синие» начали стремительный подъём и теперь закрепились в верхней части таблицы турнира. За 15 матчей во всех турнирах у «Ипсвича» только одно поражение, 3:4 с «Лидсом». При этом обыгрывали «синие» не только середняков и аутсайдеров Чемпионшипа – коллектив оказался сильнее «Сандерленда», «Блэкберна» и только вылетевшего из АПЛ «Саутгемптона». И что самое интересное – летом «Ипсвич» усилился лишь на 3,5 миллиона евро, в то же время взяв в аренду молодежь «Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэма».

Сейчас «трактористы» идут на втором месте, набрав 31 очко в 12 матчах. По итогам матча с «Плимутом» могут сократить отставание от «Лестера» до 2 очков.

Все вылетевшие из АПЛ в топ-5

Перед этими командами очевидно стоит задача вернуться в элитный дивизион по горячим следам – если погрязнуть в разборках Чемпионшипа, сделать это будет гораздо сложнее. «Лестер» – наиболее инициативный. «Лисы» едва не дотянулись до «Эвертона» на финишной прямой, а в межсезонье потеряли своих лидеров. За Джеймса Мэддисона и Харви Барнса удалось выручить больше 80 миллионов евро, но Юри Тилеманс, Чаглар Сёюнджю и несколько других исполнителей ушли свободными агентами. Даже так «Лестер» имеет самый дорогой состав в лиге – и потому неудивительны его 12 побед в 13 матчах и лидерство с 36 очками.

Подопечные Энцо Марески на пару с «Ипсвичем» набрали аномально быстрый ход – и оторвались от остальных команд. Третьим же идёт ещё один недавний участник Премьер-Лиги – «Лидс». «Павлины» в сравнении с «Лестером» и «Саутгемптоном» потеряли меньше – да и потери эти успели возместить. На старте сезона всё же случилась пробуксовка – команда потеряла очки с «Кардиффом», после уступила «Бирмингему» и сыграла вничью с «Вест Бромвичем». Но нить игры при Даниэле Фарке коллектив всё-таки нашёл – проиграл лишь раз в последних пяти встречах и включился в гонку с «Саутгемптоном», «Престоном» и «Вест Бромвичем». Отрыв третьей строчки от шестой – лишь пять баллов и может сократиться по итогам игрового дня.

Очередная попытка «Сандерленда», «Халла» и «Норвича» вернуться на вершину

«Сандерленд» был постоянным участником Премьер-Лиги с 2007 по 2017 год – и после такой долгой истории падение было действительно болезненным. «Чёрные коты» заново учатся бороться за повышение в классе – на первых порах клуб оказался в третьем дивизионе и только с четвёртой попытки вернулся в Чемпионшип. Зато сразу постучался в плей-офф за путёвку в Премьер-Лигу. Время показывает, что такой рывок – преждевременный, на новой высоте ещё предстоит обжиться.

Сейчас коллектив на 10-м месте, но от идущего 6-м «Вест Бромвича» отстаёт лишь на 3 балла. Между ними – также плавно прогрессирующий «Халл», те тоже после вылета из АПЛ пробили и дно Чемпионшипа. Только сейчас «тигры» вернулись в топ-10.

И те, и другие обладают достаточно крепким по меркам чемпионата составом – сильнее на бумаге только «Лестер», «Саутгемптон», «Лидс». И ещё один коллектив – но он уже демонстрирует куда меньший КПД . «Норвич» и мог бы навязать конкуренцию гигантам из Премьер-Лиги – но что-то идёт не так, и «канарейки» выиграли 1 матч из последних 8. В любом случае до экватора чемпионата ещё далеко, да и отставание от группы лидеров не настолько серьёзное, главное – не откладывать с сокращением дистанции.

Есть очевидный кандидат на вылет

В нижней части таблицы уже сейчас настолько же оживлённая борьба. На расстоянии вытянутой руки друг от друга сразу 8 команд – «Уотфорд», «Сток Сити» и «Миллуолл» (даже уволили тренера, проработавшего в клубе 4 года) оторвались чуть сильнее, но всё же в серьёзной опасности, ещё ожесточённее гонка «Плимута», «Суонси» и «Ковентри». «Хаддерсфилд» вообще идёт за пределами зоны вылета лишь потому, что сыграл на 2 матча больше, чем «Ротерхэм» – при этом в случае двух побед последние поднимутся выше.