Магическая особенность «Манчестер Сити». У них нет незаменимых футболистов

1698648091

вчера, 09:41

Есть крутые герои, но главный человек – Гвардиола.

У «Манчестер Сити» один незаменимый человек

Про МЮ после дерби не сказать ничего нового. Футболисты и тренер тен Хаг позорят великий клуб, как издевались до них другие тренеры и игроки. При таких диких ресурсах надо показывать иной футбол. Впрочем, в АПЛ команда за миллиард может быть на позиции «Челси», лондонцы после нового поражения на 11-й строчке по итогам десяти туров. МЮ набрал лишь на три очка больше, но тен Хаг ведь не работает с командой с лета, как Почеттино.

Игроки «Манчестер Сити» в дерби предсказуемо прошли линию прессинга соседа, забили три мяча, хотя могли больше, так как Онана отразил семь ударов. Команда, которая с легкостью создает два десятка атак с ударами против МЮ , точно особенная. Но у «горожан» есть одна уникальная черта. У «Манчестер Сити» нет незаменимого футболиста, без которого полностью разрушится команда. Уникальная история, поскольку на подобном уровне многие тренеры боятся потерять ключевых персон.

А единственным незаменимым человеком в «Манчестер Сити» является тренер Гвардиола. Хосеп в дерби был в черной одежде, помянули Бобби Чарльтона, легенду МЮ . Матч получился траурным для «красных дьяволов», потому что Холанд снова делает исключение для соседей. У Эрлинга полно плохих матчей против сильных оппонентов, но в дерби Манчестера у норвежца дубль и голевая передача. Но даже Холанд не является незаменимым, чемпионами АПЛ становились без него. И в финале Лиги чемпионов бывали тоже без норвежца.

«Горожане» не зависят даже от Де Брюйне и Уокера

Кайл и Кевин нужны в раздевалке. Но даже если справа у Гвардиолы появится другой латераль, а в центре поля играют без травмированного бельгийца, то не ломается структура игры. Немножко меняется тактика, «Манчестер Сити» играл по схеме «4-2-3-1», но это реакция на прогресс Альвареса. К сожалению, аргентинец останется на втором плане, поскольку в сборной есть Месси, а в клубе Холанд. Но Хулиан это новый Бернарду Силва по удельному весу.

Но даже когда «Манчестер Сити» покидали легенды – Давид Сильва, Серхио Агуэро, Фернандиньо и Компани, то команда не ломалась. О Стерлинге, Сабалете, Яя Туре и Гюндогане тоже помним. Но уходы многочисленных чемпионов Англии не стали предвестниками катастрофы. Когда у других клубов сильно меняется состав, то возникают явные проблемы с игрой, или начинаются конфликты в раздевалке. Поэтому и тренеров увольняют даже в «Реале», «Барселоне» и «Баварии». Непросто перестраиваться, даже если речь о ПСЖ и «Ювентусе», поэтому у них было много денег и ни одной победы в ЛЧ .

А «Манчестер Сити», поскольку тренер важнее, чем футболисты, остается на плаву. Конечно, порой абсолютная власть Гвардиолы вредит. Например, стоило раньше найти замену Агуэро на позиции «девятки», Холанд это доказал. Но куда чаще класс испанского тренера выручает «горожан», хотя другие клубы, потеряв важных футболистов, откатываются назад. Даже без парней, которых Гвардиола прокачал на максимум, вроде Мареза, Жезуса и Зинченко, «Манчестер Сити» не терял статус фаворита АПЛ и ЛЧ . А вот появление бразильца и украинца в составе «Арсенала» изменило команду Артеты – теперь тоже верят в чемпионство.

Гвардиола не живёт прошлым, что оставляет первым

Анчелотти позволил себе пожить прошлым в сезоне без Беллингема – влетел «Манчестер Сити» в ЛЧ и отдал чемпионство «Барселоне». Теперь проснулся с помощью Джуда, но это может быть финальная европейская гастроль Карло. Великий тренер Моуриньо скис, ведь живет воспоминаниями о былой любви, а его устаревшие методы не работают с командами уровня финала Лиги чемпионов. Зидану будет сложно победить собственное прошлое с «Реалом».

Гвардиола, хотя пережил много неудач с «Баварией» и «Манчестер Сити» в ЛЧ , не жил каталонским прошлым. Хосеп ни разу не порывался возглавить «Барселону», хотя его точно звал не только Месси, когда заплаканным звонил бывшему тренеру и просил спасти родной для них клуб. Но Гвардиоле комфортнее в Манчестере под крылом у богатых шейхов, которым расследуемые финансовые махинации пока не мешают быть фаворитами чемпионата Англии и ЛЧ .

Де Брюйне смотрит на «Манчестер Сити» без него и думает о Саудовской Аравии, так как ему подыскивают замену. А впечатляющая игра Родри не мешает Гвардиоле рассуждать о великом будущем Льюиса. Это универсал, который может сыграть на фланге и в центре полузащиты, прямо как юный Киммих, а до этого Лам в «Баварии». Обязательно увидим Рико в деле, воспитаннику «Манчестер Сити» всего восемнадцать лет.

Хосеп постоянно предлагает игрокам личное развитие

Для многих наставников футболист это ресурс. Для Гвардиолы – любимый проект. Понятно, что есть позиции, на которых «Манчестер Сити» не нужна ротация. Например, Эдерсон, Диаш и Родри должны играть каждый раз, когда могут физически. Также глупо готовить сильного резервиста для Холанда. Хватает универсальности Альвареса и экспериментов с Фоденом и компанией в роли «ложной девятки».

Но Гвардиола всегда выискивает новые личные проекты. В этот раз ему стало интересно увидеть на поле классического вингера в лице молодого бельгийца Доку, поскольку Грилиш скорее инсайд английской школы. Но даже Джека тренер заставил играть по всему флангу в отдельных матчах. В прошлом сезоне было интересно поиграть в три центральных с гибридной ролью Стоунза в середине поля.

Можно вспомнить впечатляющее количество перестановок, смен амплуа, любопытных задач для игроков разного уровня. Не у всех получается. Например, хорват Гвардиол на новом месте не раскрылся так быстро, как португалец Диаш. Но если Хосеп зовет в свою команду человека, то выстроил план адаптации. Единственным необдуманным трансфером можно назвать дорогое подписание Филлипса из «Лидса».