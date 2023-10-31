Ибрагимович может вернуться в «Милан» в качестве тренера

Бывший форвард «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в клуб в качестве тренера.
По информации источника, владелец «россонери» Джерри Кардинале сделал предложение шведу, над которым тот размышляет.
Главным для экс-футболиста является не должность и зарплата, а образ жизни.
но вот смотря на финансы серии А уже не верится, что ее клубы составят кому-то конкуренцию, зарплатные расходы Милана - на уровне Астон Виллы и Вест Хэма АПЛ, это просто не серьезно... в условиях когда шейхи научились создавать всякие сити и челси для покупки лиги чемпионов
но вот смотря на финансы серии А уже не верится, что ее клубы составят кому-то конкуренцию, зарплатные расходы Милана - на уровне Астон Виллы и Вест Хэма АПЛ, это просто не серьезно... в условиях когда шейхи научились создавать всякие сити и челси для покупки лиги чемпионов