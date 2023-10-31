Ибрагимович может вернуться в «Милан» в качестве тренера

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вчера, 11:53

Бывший форвард «Милана» может вернуться в клуб в качестве тренера.

По информации источника, владелец «россонери» Джерри Кардинале сделал предложение шведу, над которым тот размышляет.

Главным для экс-футболиста является не должность и зарплата, а образ жизни.