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Ибрагимович может вернуться в «Милан» в качестве тренера

вчера, 11:53

Бывший форвард «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в клуб в качестве тренера.

По информации источника, владелец «россонери» Джерри Кардинале сделал предложение шведу, над которым тот размышляет.

Главным для экс-футболиста является не должность и зарплата, а образ жизни.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 01:57
Значит в раздевалке будет каратэ …)))
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 16:24
Можно звать. Посмотрим. Хуже выгоревшего Пиоли точно не будет. Может хоть на авторитете запустит игру.
balalay
balalay
вчера в 15:46
Ибрагимович - робот по забиванию голов
но вот смотря на финансы серии А уже не верится, что ее клубы составят кому-то конкуренцию, зарплатные расходы Милана - на уровне Астон Виллы и Вест Хэма АПЛ, это просто не серьезно... в условиях когда шейхи научились создавать всякие сити и челси для покупки лиги чемпионов
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:48, ред.
Ну, как минимум, дисциплина в команде будет железная. Со шведом и в качестве игрока мало кто пытался спорить, а в статусе тренера и подавно. Да и авторитетом он обладает очень не малым.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:38
Ну не знай,тренером он же не работал,что получится из этого!
alexgurzan
alexgurzan ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:29
Добрый день.
Исправили, спасибо!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:22
"Главным для экс-футболиста является не должность и зарплата, а образ жизни."

Загадочная фраза применительно к тренерству в "Милане", конечно)
протон
протон ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:13
Добра.«Ак-Сарай» с тюркского языка переводится как «белый дворец». Но почему то написано Акрасай что удивило меня
izrafel
izrafel
вчера в 12:11
Ну Ибра может кое чему научить. Пусть соглашается.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:08
Всем Доброго Здоровья!
В названии команд первой пары команда гостей "Акрасай", а на эмблеме Аксарай, помогите разобраться. где истина, Спасибо.
Гость
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