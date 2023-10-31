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На матче «Спартак» — «Краснодар» ожидается 10-12 тысяч болельщиков

вчера, 17:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар20:45 Не начался

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, какое количество болельщиков ожидается на матче 6-го тура группового этапа Кубка России против «Краснодара».

Ожидаем 10-12 тысяч человек.

«Спартак» примет «Краснодар» 1 ноября. Встреча состоится в 20:45 по МСК.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 21:08
Для будничного дня и довольно позднего начала матча - вполне себе неплохая посещаемость
Сп62
Сп62
вчера в 19:46
Ответ stanichnik. Ты привёл случай из ряда вон выходящих. Конечно, я против таких "болельщиков" и здесь я на твоей стороне. Только пожалуйста всех болельщиков не обобщай. Всего доброго.
stanichnik
stanichnik ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:23, ред.
    Сп62
    Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 19:05
    Добрый вечер. С интересом всегда читаю твои комментарии, но последнюю фразу не приемлю. И вот почему. Более 60 лет болею за свою команду и, как нормальный болельщик, всегда желаю, чтобы команда, которая выше моей в турнирной таблице, потеряла очки. А как иначе? А иначе моя команда будет плестись всегда сзади. И любой болельщик поступает как я. Извини, говорю, как думаю.
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 18:17
    Перестанут верить в команду любимого клуба из-за отсутствия победы в одном матче?
    stanichnik
    stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 18:11
    Доброго Здоровья lotsman!
    Для Краснодара победа в основное время важнее, потому как появляется возможность, в случае потери очков Динамо в матче с Нижним, выйти в следующую стадию Пути РПЛ со второго места. А Спартак уже и так там, обеспечив себе комфортное преимущество в первых поединках в группе. Но я, как болельщик Динамо, хоть и не люблю Спартак, сегодня соглашусь с вами и не буду против, если удача в этом матче будет на стороне Спартака. Болейте за своих, а не против чужих!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 17:25
    Второй раз пишут сколько ожидается болельщиков - лучше бы один раз написали, к примеру ,что ожидается "искромётный и бескомпромиссный матч .)))
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 17:18
    Ну всё, рекордсмены . Привет Fan ID !!!)
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:17
    Спартаку удачи. Надо выигрывать этот матч. Иначе болельщики перестанут верить в вас.
    Гость
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