На матче «Спартак» — «Краснодар» ожидается 10-12 тысяч болельщиков

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, какое количество болельщиков ожидается на матче 6-го тура группового этапа Кубка России против «Краснодара».
Ожидаем 10-12 тысяч человек.
«Спартак» примет «Краснодар» 1 ноября. Встреча состоится в 20:45 по МСК.
Для Краснодара победа в основное время важнее, потому как появляется возможность, в случае потери очков Динамо в матче с Нижним, выйти в следующую стадию Пути РПЛ со второго места. А Спартак уже и так там, обеспечив себе комфортное преимущество в первых поединках в группе. Но я, как болельщик Динамо, хоть и не люблю Спартак, сегодня соглашусь с вами и не буду против, если удача в этом матче будет на стороне Спартака. Болейте за своих, а не против чужих!
Для Краснодара победа в основное время важнее, потому как появляется возможность, в случае потери очков Динамо в матче с Нижним, выйти в следующую стадию Пути РПЛ со второго места. А Спартак уже и так там, обеспечив себе комфортное преимущество в первых поединках в группе. Но я, как болельщик Динамо, хоть и не люблю Спартак, сегодня соглашусь с вами и не буду против, если удача в этом матче будет на стороне Спартака. Болейте за своих, а не против чужих!