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Руни ответил на критику фанатов «Бирмингем Сити»

вчера, 08:58

Главный тренер «Бирмингем Сити» Уэйн Руни ответил на критику со стороны фанатов клуба.

Я бы хотел попросить болельщиков набраться терпения. Я все понимаю, из команды ушел очень популярный тренер, который проделал хорошую работу в плане стабилизации клуба. Разумеется, я осознаю, что есть недовольство.

Важно то, куда мы идем, а не наше текущее положение.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:12
Я вообще не понимаю, зачем этот эксперимент, разве уже десятки игроков золотого поколения не доказали, что они никакие тренеры, а уж тем более Руни.

Потому что игра с тех пор изменилась, футбол стал более тотальным, более умным, более скучным, а они так и остались в прошлом.

Стивусик один сделал правильный выбор и поехал шейхов трясти.
idres
idres
вчера в 10:14
Посмотрим что сможет нарулить. Пожелаю ему удачи!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:32
Не получится у Руни...
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