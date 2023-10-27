Руни ответил на критику фанатов «Бирмингем Сити»

Главный тренер «Бирмингем Сити» ответил на критику со стороны фанатов клуба.

Я бы хотел попросить болельщиков набраться терпения. Я все понимаю, из команды ушел очень популярный тренер, который проделал хорошую работу в плане стабилизации клуба. Разумеется, я осознаю, что есть недовольство.

Важно то, куда мы идем, а не наше текущее положение.