Руни ответил на критику фанатов «Бирмингем Сити»

Главный тренер «Бирмингем Сити» Уэйн Руни ответил на критику со стороны фанатов клуба.
Я бы хотел попросить болельщиков набраться терпения. Я все понимаю, из команды ушел очень популярный тренер, который проделал хорошую работу в плане стабилизации клуба. Разумеется, я осознаю, что есть недовольство.
Важно то, куда мы идем, а не наше текущее положение.
Потому что игра с тех пор изменилась, футбол стал более тотальным, более умным, более скучным, а они так и остались в прошлом.
Стивусик один сделал правильный выбор и поехал шейхов трясти.
Потому что игра с тех пор изменилась, футбол стал более тотальным, более умным, более скучным, а они так и остались в прошлом.
Стивусик один сделал правильный выбор и поехал шейхов трясти.