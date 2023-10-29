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ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе демонстративно отпраздновал гол перед фанатами «Бреста»

вчера, 17:47
БрестЛоготип футбольный клуб Брест2 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ одержал победу в гостевом матче Лиги 1 против «Бреста» (3:2).

После победного гол на 89-й минуте нападающий парижан Килиан Мбаппе демонстративно отпраздновал гол перед фанатами команды хозяев, размахивая ладонью и прикладывая палец к губам. Тем самым он хотел заставить болельщиков замолчать.

На 90-й игрока поменяли. Он показал болельщикам «Бреста» три пальца — по числу голов, пропущенных этим коллективом.

Фанаты домашней команды громко обзывали Мбаппе.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 02:07
Ну Роналду был долгое время полузащитником, потом вингером и только потом нападающим.
Скорость и техника у него были в годы мбаппе на порядок лучше, он играл в более сильных чемпионатах и забивал в лч, Титулы мбаппе в сборной Франции это больше заслуга самой сборной Франции , нежели мбаппе, условный холланд, например никогда не будет чемпионом мира, в лучшие годы Роналду у Португалии был средненький состав, в Европе много забивают? Мбаппе в чемпионате на порядок слабее Англии и Испании, и легко набить статистику.... А чего же они даже близко не приблизились ни в лч, ни на клубном уровне???
juchok
juchok ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:11
ага, а еще 5 угловых=пенальти
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:00
    Elliada
    Elliada ответ RamonCSKA (раскрыть)
    вчера в 19:11
    Конечно, забивают. Лукаку и Левандовский забили больше Пеле. Скоро Кейн к ним присоединится. В Европе легко набивать статистику.

    10% не стоит? Чисто по ЛЧ судишь. Так-то Мбаппе чемпион мира и на ЧМ забил больше Роналду. Лигу Наций выиграл. Голов забил около 300, что примерно 30% от голов Роналду. Так что про 10% смешно. Где-то 25% от карьеры Роналду.
    Elliada
    Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 19:09
    Король Литвы, герцог Лихтенштейна, князь Монако, повелитель Гибралтара и т. д.

    1 МС + 4 Месси = 5 Роналду. ЧМ = 3 ЛЧ. Месси > Роналду.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Djebrael (раскрыть)
    вчера в 19:03
    Вы думаете, что его за это освистают свои же болельщики?
    Скорее всего наоборот, за это в следующем матче ему трибуны устроят овацию!
    Djebrael
    Djebrael
    вчера в 18:57
    Ну черепашка рискует нарваться на свист в следующем матче....наглеть нельзя...
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 18:51
    Не дорос Мбаппе ещё до Аршавина!!!



    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 18:37
    Пока мбаппе даже 10% карьеры Криштиану не стоит, кому он забивал и решал, лучше посмотри , а потом пиши, или другие футболисты карликовым сборным не забивают?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 18:35
    Это ты про какие, пятикратный победитель ЛЧ или какие-то другие? (я понимаю, конечно, что ЛЧ у тебя не котируется, раз МС и Месси вместе на два меньше их выиграли, чем Роналду один)))
    Futurista
    Futurista
    вчера в 18:28
    Elliada
    Elliada
    вчера в 18:24
    У Мбаппе раздутое эго. Чего он добился этим жестом? Только больше презрения
    Elliada
    Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 18:24
    Как у Роналду титулы. Только Роналду повелитель карликовых сборных.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 18:08
    "Я - Гроза Бреста, Император Лиги Фермеров, Властелин Французских Банкротов" - не унимался лягушонок, идя в подтрибунное помещение.
    Гость
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