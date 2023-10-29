Мбаппе демонстративно отпраздновал гол перед фанатами «Бреста»

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вчера, 17:47

ПСЖ одержал победу в гостевом матче Лиги 1 против «Бреста» (3:2).

После победного гол на 89-й минуте нападающий парижан демонстративно отпраздновал гол перед фанатами команды хозяев, размахивая ладонью и прикладывая палец к губам. Тем самым он хотел заставить болельщиков замолчать.

На 90-й игрока поменяли. Он показал болельщикам «Бреста» три пальца — по числу голов, пропущенных этим коллективом.

Фанаты домашней команды громко обзывали Мбаппе.