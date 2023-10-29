Мбаппе демонстративно отпраздновал гол перед фанатами «Бреста»

ПСЖ одержал победу в гостевом матче Лиги 1 против «Бреста» (3:2).
После победного гол на 89-й минуте нападающий парижан Килиан Мбаппе демонстративно отпраздновал гол перед фанатами команды хозяев, размахивая ладонью и прикладывая палец к губам. Тем самым он хотел заставить болельщиков замолчать.
На 90-й игрока поменяли. Он показал болельщикам «Бреста» три пальца — по числу голов, пропущенных этим коллективом.
Фанаты домашней команды громко обзывали Мбаппе.
Скорость и техника у него были в годы мбаппе на порядок лучше, он играл в более сильных чемпионатах и забивал в лч, Титулы мбаппе в сборной Франции это больше заслуга самой сборной Франции , нежели мбаппе, условный холланд, например никогда не будет чемпионом мира, в лучшие годы Роналду у Португалии был средненький состав, в Европе много забивают? Мбаппе в чемпионате на порядок слабее Англии и Испании, и легко набить статистику.... А чего же они даже близко не приблизились ни в лч, ни на клубном уровне???
Скорость и техника у него были в годы мбаппе на порядок лучше, он играл в более сильных чемпионатах и забивал в лч, Титулы мбаппе в сборной Франции это больше заслуга самой сборной Франции , нежели мбаппе, условный холланд, например никогда не будет чемпионом мира, в лучшие годы Роналду у Португалии был средненький состав, в Европе много забивают? Мбаппе в чемпионате на порядок слабее Англии и Испании, и легко набить статистику.... А чего же они даже близко не приблизились ни в лч, ни на клубном уровне???
10% не стоит? Чисто по ЛЧ судишь. Так-то Мбаппе чемпион мира и на ЧМ забил больше Роналду. Лигу Наций выиграл. Голов забил около 300, что примерно 30% от голов Роналду. Так что про 10% смешно. Где-то 25% от карьеры Роналду.
10% не стоит? Чисто по ЛЧ судишь. Так-то Мбаппе чемпион мира и на ЧМ забил больше Роналду. Лигу Наций выиграл. Голов забил около 300, что примерно 30% от голов Роналду. Так что про 10% смешно. Где-то 25% от карьеры Роналду.
1 МС + 4 Месси = 5 Роналду. ЧМ = 3 ЛЧ. Месси > Роналду.
1 МС + 4 Месси = 5 Роналду. ЧМ = 3 ЛЧ. Месси > Роналду.
Скорее всего наоборот, за это в следующем матче ему трибуны устроят овацию!
Скорее всего наоборот, за это в следующем матче ему трибуны устроят овацию!