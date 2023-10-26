Болельщики раскритиковали Симеоне за «неуважительное» рукопожатие

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26 октября 2023, 14:32

«Селтик» и «Атлетико» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов (2:2).

После поединка главный тренер гостей нехотя пожал руку наставнику хозяев , после чего отправился в подтрибунное помещение. Болельщиков огорчил данный эпизод, один из них заявил: