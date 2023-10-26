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Болельщики раскритиковали Симеоне за «неуважительное» рукопожатие

26 октября 2023, 14:32
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)2 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Селтик» и «Атлетико» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов (2:2).

После поединка главный тренер гостей Диего Симеоне нехотя пожал руку наставнику хозяев Брендану Роджерсу, после чего отправился в подтрибунное помещение. Болельщиков огорчил данный эпизод, один из них заявил:

Как обычно, очень неуважительно.

Болельщики раскритиковали Симеоне за «неуважительное» рукопожатие

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Квара (раскрыть)
26 октября в 22:14
Ваш собеседник на премодерации, второе уведомление приходит после проверки и публикации комментария.
Квара
Квара
26 октября в 21:53
Почему мне пришло два уведомления об ответе, а ответ один и тот же? И такое не впервые!
Квара
Квара ответ Catenaccio_888 (раскрыть)
26 октября в 21:49
Не просто повторил. А в контексте. Уделал?
Catenaccio_888
Catenaccio_888 ответ протон (раскрыть)
26 октября в 21:27
Я написал, что он такой же му..к как и Симеоне. У него ума хватило только повторить. Его приписали сюда, вот я и говорю, что эти два му..ка - пара.
протон
протон ответ Catenaccio_888 (раскрыть)
26 октября в 21:22
Разницы нет кто закинул, я прочитал и ответил твоему комментарию, это разве запрещено? Я согласен что Симеоне тренер не адекват помню в одной игре он хватался за пах перед публикой . Но тут еще и этот отвратительный случай с рукопожатием. но причем тут то что Рон такой?
Catenaccio_888
Catenaccio_888 ответ протон (раскрыть)
26 октября в 20:17
Так что формулируй правильно вопросы.
Catenaccio_888
Catenaccio_888 ответ протон (раскрыть)
26 октября в 20:15
А я написал, что это два му..ка. А у португала ни ума, ни фантазии, поэтому он повторил за Симеоне, так как выдумать что-то своё не смог.

А чего ты мне тогда пишешь причём тут португал? Не я его закинул в эту тему.
протон
протон ответ Catenaccio_888 (раскрыть)
26 октября в 20:12
Я прочитал и ответил на твой комментарий. Что Рон красиво ответил тому не адеквату. Точно так же поступил бы и я
Catenaccio_888
Catenaccio_888 ответ протон (раскрыть)
26 октября в 20:02
Спроси у того кто португала приплёл. Я лишь написал, что два му..ка показали один и тот же жест. Читай внимательно переписку и задавай вопросы по адресу.
протон
протон ответ Catenaccio_888 (раскрыть)
26 октября в 19:55
А причем тут что Рон 7? Рон сделал то, что тот заслужил. Он показал это своей великолепной игрой...
протон
протон
26 октября в 19:28
Конечно же жест такой не красит тренера. помню как он еще хватался за пах
Imrebellion
Imrebellion ответ Квара (раскрыть)
26 октября в 18:36
При чем тут Роналду?? Логичнее было бы, если тренер так ответил, но он адекватно поступил. А сам Роналду после этого сразу потерял свое "большое достоинство" в матче с Порту, испугавшись от мяча. А на счёт уважения, тем более, не раз ныл на разных интервью что его не уважают.
А Златан на этот счёт (Пирс Морган и его спросил про это) ответил что уважение к себе зарабатываешь сам, а не жалуешься потом другим.
Catenaccio_888
Catenaccio_888 ответ Квара (раскрыть)
26 октября в 18:33
Он просто повторил этот же жест, т.к. ума на своё не хватило, как обычно. Два му..ка - пара.
Imrebellion
Imrebellion
26 октября в 18:22
Справедливости ради, "уважение" в футболе ни к чему. Все это фальшиво и бесполезно. Сколько миллиард раз пожимают руки, кто-то хоть раз сказал спасибо и респект?? Сейчас тренеров меняют щелчком пальца, по прихоти этих же недофанатов из соц.сетей. Вот уж не им учить людей уважению
Квара
Квара ответ Catenaccio_888 (раскрыть)
26 октября в 18:15
Нееее. Он ответил ему тремя голами. И напомнил о его жесте.
Catenaccio_888
Catenaccio_888 ответ Квара (раскрыть)
26 октября в 17:36, ред.
Точно. Т.е. один му..к ответил другому му..ку тем же жестом. Т.е. ума не хватило, что-то своё придумать. Ну да, ни ума, ни фантазии.
stanichnik
stanichnik
26 октября в 17:29
Справедливости ради, надо заметить, что такое неуважение к наставникам соперников Симеоне демонстрирует уже не в первый раз. Так в противостоянии с Ливерпулем в групповой стадии Лиги Чемпионов в октябре 2021 года проиграв у себя дома, Диего убежал в подтрибунное помещение сразу же после финального, не пожав руку Клоппу. И что примечательно, спустя две недели в ответном поединке этих команд в Ливерпуле, ситуация повторилась.

Может кто-то станет оправдывать неджентльменский поступок Симеоне послематчевыми эмоциями, ведь оба раза "матрасники" проиграли, но на этот раз была зафиксирована ничья, и снова такое высокомерие. И если раньше к нему уже применяли штрафные санкции, то сейчас следует кратно их увеличить, может тогда это собьёт с него спесь. Болейте за своих. а не против чужих!
Квара
Квара ответ Catenaccio_888 (раскрыть)
26 октября в 17:08
В ответке Юве - Атлетико. Хет-триком и ответным жестом. Ты помнишь.
Catenaccio_888
Catenaccio_888 ответ Квара (раскрыть)
26 октября в 17:05
И как он его поставил???
de1-pier0
de1-pier0
26 октября в 16:03
Это он умеет ,что он,что переводчик,так называемый "особенный ".
Квара
Квара
26 октября в 15:21
С радостью вспоминаю, как Рон его на место поставил! Неэгоист, помнишь?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
26 октября в 14:56, ред.
Яйцетряс и уважительность - это антонимы в принципе.

Сами можете убедиться, "уважительный яйцетряс" - разве это звучит?)
Гость
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