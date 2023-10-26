Болельщики раскритиковали Симеоне за «неуважительное» рукопожатие

«Селтик» и «Атлетико» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов (2:2).
После поединка главный тренер гостей Диего Симеоне нехотя пожал руку наставнику хозяев Брендану Роджерсу, после чего отправился в подтрибунное помещение. Болельщиков огорчил данный эпизод, один из них заявил:
Как обычно, очень неуважительно.
Может кто-то станет оправдывать неджентльменский поступок Симеоне послематчевыми эмоциями, ведь оба раза "матрасники" проиграли, но на этот раз была зафиксирована ничья, и снова такое высокомерие. И если раньше к нему уже применяли штрафные санкции, то сейчас следует кратно их увеличить, может тогда это собьёт с него спесь. Болейте за своих. а не против чужих!
Может кто-то станет оправдывать неджентльменский поступок Симеоне послематчевыми эмоциями, ведь оба раза "матрасники" проиграли, но на этот раз была зафиксирована ничья, и снова такое высокомерие. И если раньше к нему уже применяли штрафные санкции, то сейчас следует кратно их увеличить, может тогда это собьёт с него спесь. Болейте за своих. а не против чужих!
А Златан на этот счёт (Пирс Морган и его спросил про это) ответил что уважение к себе зарабатываешь сам, а не жалуешься потом другим.
А Златан на этот счёт (Пирс Морган и его спросил про это) ответил что уважение к себе зарабатываешь сам, а не жалуешься потом другим.