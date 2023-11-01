Тодд Боэли доволен работой Почеттино в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не будет уволен в ближайшее время.
Владелец «синих» Тодд Боэли доволен работой аргентинского специалиста и не намерен отправлять его в отставку. Американский функционер считает, что результаты «Челси» улучшатся, когда молодые игроки сыграются между собой.
Также Боэли уверен, что подписание нападающего в зимнее трансферное окно и возвращение в строй Кристофера Нкунку после травмы положительно повлияет на ситуацию с забитыми голами лондонского клуба.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1364317/boeli-todd-chelsi 01.11.2023
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1364317/boeli-todd-chelsi 01.11.2023