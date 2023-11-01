Тодд Боэли доволен работой Почеттино в «Челси»

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сегодня, 00:27

Главный тренер «Челси» не будет уволен в ближайшее время.

Владелец «синих» доволен работой аргентинского специалиста и не намерен отправлять его в отставку. Американский функционер считает, что результаты «Челси» улучшатся, когда молодые игроки сыграются между собой.

Также Боэли уверен, что подписание нападающего в зимнее трансферное окно и возвращение в строй после травмы положительно повлияет на ситуацию с забитыми голами лондонского клуба.