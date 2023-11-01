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Тодд Боэли доволен работой Почеттино в «Челси»

сегодня, 00:27

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не будет уволен в ближайшее время.

Владелец «синих» Тодд Боэли доволен работой аргентинского специалиста и не намерен отправлять его в отставку. Американский функционер считает, что результаты «Челси» улучшатся, когда молодые игроки сыграются между собой.

Также Боэли уверен, что подписание нападающего в зимнее трансферное окно и возвращение в строй Кристофера Нкунку после травмы положительно повлияет на ситуацию с забитыми голами лондонского клуба.

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29 октября
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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 15:40
10Хаг прям как олицетворение всего что было за 10 лет после ухода Фергюсона из клуба )
Squirrel96
Squirrel96 ответ dazz7s3j8phh (раскрыть)
сегодня в 10:00
Спасибо, исправили.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:16
А результата как не было, так и нет.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:30
Пока всё на перспективу, а вв моменте дела не очень.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:00
В принципе правильное решение, пускай работает, создаёт команду
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:08
Поч конечно же опытный тренер и если Тодд и прочие не будут влезать в его работу, то тренер быстрее построит новую команду! А если чесно, я думаю,что и с Поттером было бы не хуже, просто тот не готовил команду к сезону, а Поч провел полноценную предсезонку
a3uvr9zx4sem
a3uvr9zx4sem
сегодня в 05:45
До конца сезона Почет явно продержится
dazz7s3j8phh
dazz7s3j8phh
сегодня в 03:38
положительное повлияет
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1364317/boeli-todd-chelsi 01.11.2023
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:15
Два неадеквата завладели Челси, и это пугает !(
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:47
А чему ему не быть довольным, динамика очень положительная, в последних матчах минимум очечей потеряно, это вам не 10Хаг, который просто продолжает топить клуб.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:42
Посмотрим. Менять если честно не кем. Вся специалисты заняты.
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