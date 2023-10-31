«Пошел он к чёрту». Ромарио — о назначении Анчелотти в сборную Бразилии

1698770848

вчера, 19:47

Бывший футболист сборной Бразилии выступил против назначения главного тренера «Реала» на должность наставника «селесао».

К чёрту Анчелотти! Я хочу, чтобы Фернандо Динис продолжал тренировать сборную Бразилии.

Ромарио назвал лучшим бразильским тренером на сегодняшний момент. Также бывший игрок «Барселоны» отметил, что Динису нужно дать время, чтобы он показал результаты.