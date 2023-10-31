Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухи

«Пошел он к чёрту». Ромарио — о назначении Анчелотти в сборную Бразилии

вчера, 19:47

Бывший футболист сборной Бразилии Ромарио выступил против назначения главного тренера «Реала» Карло Анчелотти на должность наставника «селесао».

К чёрту Анчелотти! Я хочу, чтобы Фернандо Динис продолжал тренировать сборную Бразилии.

Ромарио назвал Фернандо Диниса лучшим бразильским тренером на сегодняшний момент. Также бывший игрок «Барселоны» отметил, что Динису нужно дать время, чтобы он показал результаты.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиБывший тренер «Челси» может возглавить сборную Швеции
Сегодня, 17:47
Тодд Боэли доволен работой Почеттино в «Челси»
Сегодня, 00:27
Тен Хаг в гонке за увольнением. Никто не хочет в ней побеждать
Вчера, 22:47Сергей Иванов в блоге Тренерская доляКомментарии5
Слухи«Милан» уволит Пиоли, если клуб не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 19:26
СлухиИбрагимович может вернуться в «Милан» в качестве тренера
Вчера, 11:53
СлухиНил Уорнок может возглавить КПР
29 октября
Все комментарии
UncleZack
UncleZack
сегодня в 02:36
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 22:32
    Так посылать тоже не хорошо на весь мир
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 20:30
    Парень что думает, то и говорит, кроме грубости по отношению к Анчи, там упоминается, что он грязно обругал "Боку Хуниорс"...

    Логично, что, как многие могут догадаться, он является действующим сенатором))
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 20:10
    Никого не волнует что хочет Ромарио,не ему решать!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     