Бывший футболист сборной Бразилии Ромарио выступил против назначения главного тренера «Реала» Карло Анчелотти на должность наставника «селесао».
К чёрту Анчелотти! Я хочу, чтобы Фернандо Динис продолжал тренировать сборную Бразилии.
Ромарио назвал Фернандо Диниса лучшим бразильским тренером на сегодняшний момент. Также бывший игрок «Барселоны» отметил, что Динису нужно дать время, чтобы он показал результаты.
Логично, что, как многие могут догадаться, он является действующим сенатором))
Логично, что, как многие могут догадаться, он является действующим сенатором))