Тен Хаг в гонке за увольнением. Никто не хочет в ней побеждать

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вчера, 22:47

Букмекеры высчитывают, кого в АПЛ уволят в самое ближайшее время.

В Английской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне неприлично мало тренерских отставок. Уже завершается октябрь, прошло десять туров. Пора делать какие-то промежуточные выводы и принимать кадровые решения. Особенно с учетом того, что увольняют в Англии из года в год все охотнее и легче.

В прошлом сезоне было зафиксировано рекордное количество отставок – 14. Причем за тот сезон было уволено больше тренеров, чем за первые семь кампаний в Премьер-Лиге вместе взятых. От Скотта Паркера в августе до Хави Грасии уже в мае. Клубные боссы не останавливались. А букмекеры развлекались тем, что предлагали угадать, кого уволят следующим. Кажется, настало время определить лидеров этой своеобразной гонки и на этот раз.

1. Пол Хекингботтом («Шеффилд Юнайтед») – 3 к 10

Вряд ли кто-то удивится, что главным претендентом на отставку является тренер, возглавляющий самую последнюю команду лиги. Причем безнадежно последнюю. В «Шеффилд Юнайтед», к примеру, нет футболиста, который забил бы больше двух мячей. Эта команда вообще еще ни разу не победила и набрала только одно очко.

В матче с «Манчестер Юнайтед» Хекингботтом вынужден был использовать формацию с четырьмя защитниками вместо пяти не из тактических поисков, а из-за нехватки людей в составе. Особенно в обороне. А в игре с «Ньюкаслом», которая завершилась со счетом 0:8, кажется, никто в «Шеффилде» и не искал способа избежать такого провали и не надеялся переломить ситуацию.

Есть ощущение, что «Шеффилд Юнайтед» оказался не в своей лиге, получил повышение в классе раньше, чем следовало. Но букмекеры оценивают не только эти факторы, а еще и слухи. Ведь Крис Уайлдер остался без работы. И именно его рассматривают в качестве замены Хекингботтома. Ведь при Уайлдере «Шеффилд» финишировал девятым. И именно Уайлдера в свое время сменил нынешний наставник команды. Цикл замкнется.

2. Андони Ираола («Борнмут») – 15 к 2

У «Борнмута» тоже начало сезона не задалось. На старте был тяжелый график, но очки набирались как-то с помощью ничьих. А вот игра против «Брайтона» серьезно команду надломила. Там не удалось удержать лидерство в счете. И случилась серия из четырех безнадежных поражений. Она прервалась только в прошлом туре, когда «Борнмут» обыграл «Бернли» и добыл первую победу в сезоне.

Благодаря добытой победе давление на Ираолу наверняка снизилось. Но вряд ли это радикально изменит ситуацию. Скорее получена отсрочка. Хотя Ираола может кивать и на другие факторы. Например, в команде много травмированных. А его главному помощнику еще не выдали разрешение на работу, и приходится тренировать пока без него.

3. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») – 9 к 1

Ситуация в «Манчестер Юнайтед» непростая. Хотя эту фразу можно уверенно говорить почти в любой момент сезона в последние годы и не ошибешься. Пять поражений в десяти матчах чемпионата, два поражения в трех матчах Лиги чемпионов. Но неважные результаты – лишь часть истории. Еще нужно добавить внутренние разногласия, которые то тут, то там вспыхивают в команде, влияя на ее функционирование. И уже появляются те, кто с видом «я же говорил» сообщают об ошибочности поддержки тен Хага в противостоянии с Криштиану Роналду. Дескать, надо было раньше тренера увольнять.

Но у тен Хага еще большой кредит доверия. Боссы клуба больше обеспокоены сейчас вопросами продажи доли «Манчестер Юнайтед». Вернуть внимание к проблемам команды могло дерби с «Манчестер Сити», в котором МЮ пролетел по всем статьям и был закономерно разгромлен. Плохая игра, слабые результаты и натянутые отношения внутри команды – вряд ли это все работает на сохранение места тен Хагом. Да и отставание от первой четверки нарастает. Оно уже составляет восемь очков. А гонка за нее обещает в этом сезоне быть крайне напряженной.

4. Венсан Компани («Бернли») – 14 к 1

«Бернли» набрал более ста очков на пути к Премьер-Лиге, показывал яркий экспрессивный футбол, который приводил в восторг даже нейтральных любителей игры. Но в АПЛ совсем другой уровень противостояний. И здесь нужно как-то уметь стремиться атаковать, избавляясь от наивности и неопытности.

Компани едет на багаже прошлого сезона, когда его работа вызвала полнейшую феерию. Поэтому еще сохраняется запас доверия к тренеру. Но в активе «Бернли» в этом сезоне пока только одна победа над «Лутон Таун». Поражение от кризисного «Борнмута» в прошлом туре только усиливает опасения. Если дела в самое ближайшее время не пойдут на лад, то руководство «Бернли» вынуждено будет менять главного тренера.

5. Роб Эдвардс («Лутон Таун») – 20 к 1

Да, и тренер третьего новичка АПЛ угодил в список повышенного риска отставки. Что поделать – такова участь боссов маленьких команд, которые сразу не начинают выполнять поставленную задачу. У Эдвардса запас доверия побольше, поскольку он сотворил чудо, доведя команду со скромнейшими возможностями до Премьер-Лиги. Скорее вопросы к боссам, которые не смогли достаточно усилить состав для борьбы за выживание в АПЛ .

Пять очков в десяти турах вряд ли можно и нужно называть виной главного тренера. Кажется, что Эдвардсу нужен какой-то провал, чтобы всерьез заговорил о его скорой отставке. Но в пятерку главных претендентов букмекеры все же его включили. Хотя если увольнение случится, руководителям «Лутона» не позавидуешь в поиске нового наставника. Вряд ли кто-то толковый пойдет на такие условия и самоубийственную работу.