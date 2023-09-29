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Фигуристка Радионова стала ведущей CSKA TV

сегодня, 00:35

Российская фигуристка и хореограф, выступавшая в одиночном катании, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, чемпионка России и первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок Елена Радионова стала ведущей клубного канала ЦСКАCSKA TV.

В сообщении пресс-службы москвичей говорится:

Известная фигуристка, а с недавних пор ещё и супруга Кости Кучаева, Лена Радионова теперь будет ездить с нашими игроками на тренировки, чтобы показать вам, какие они на самом деле в жизни!

Героем пилотного выпуска стал Игорь Дивеев. За время в пути до Ватутинок вы узнаете Игоря с новой стороны, насладитесь его пением и посмеетесь с пранка Дивея над Забой!

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:14
Мы знаем "образование" спортсменов, сам в СПбГПУ учился, который ряд борцух содержал, не надо его преувеличивать, там баш на баш - одним хорошие результаты на спартакиадах, другим оценки автоматом, так что не надо про него. Тем не менее, думаю, хуже Кати точно не будет)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:43
Там до этого была Катя Кирильчева, которая прославилась Наташами в связи с трансфером турка Языджи. А эта девушка вроде поумнее и с образованием. Кстати ее муж Костя Кучаев закончил школу с золотой медалью Хороший парень!
ДСА
ДСА
сегодня в 08:17
Пристроилась на тепленькое место.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 07:40
Тоже не плохо, всё на масло к пенсии заработает..
Forwert
Forwert
сегодня в 07:21
Почта России все оплатит из зарплат сотрудников.
Ванечка
Ванечка
сегодня в 07:18
Посмотрим и послушаем что эти спецы будут вытворять на канале...
a5vsqrwcr73w
a5vsqrwcr73w
сегодня в 05:28
Будет в подробностях сообщать, как конские шансы на тройку призёров накрываются тройным тулупом
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 03:28
Там всё схвачено!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:09
Вот и ответ, что футбол популярней ФК. Сами в руки идут). Выйди замуж за футболиста и жизнь удалась. 💘
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:58
На ЦСКА ТВ Радионова, на Динамо ТВ Медведева раньше засветилась в качестве репортера. Фигуристки нынче в тренде. А может Женя тоже ищет себе супруга среди футболистов. Одна такая ведущая ТВ уже пыталась личную жизнь устроить, но выбор пал не на свободного и пришлось тогда ей сменить род занятий. А такие подавала надежды. Ее репортажи пользовались популярностью у болельщиков Динамо, многие до сих пор по ним скучают.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:47
Это та, чьи фото в ЗАГСе в платье с разрезом от талии были недавно? Похоже, клубный канал ЦСКА наконец-то ждёт контент 18+)
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