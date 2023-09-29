Фигуристка Радионова стала ведущей CSKA TV

Российская фигуристка и хореограф, выступавшая в одиночном катании, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, чемпионка России и первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок Елена Радионова стала ведущей клубного канала ЦСКА — CSKA TV.

В сообщении пресс-службы москвичей говорится:

Известная фигуристка, а с недавних пор ещё и супруга Кости Кучаева, Лена Радионова теперь будет ездить с нашими игроками на тренировки, чтобы показать вам, какие они на самом деле в жизни!

Героем пилотного выпуска стал Игорь Дивеев. За время в пути до Ватутинок вы узнаете Игоря с новой стороны, насладитесь его пением и посмеетесь с пранка Дивея над Забой!