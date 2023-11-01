Судьи отменили гол «Спартака» с пенальти в ворота «Краснодара»

Арбитры отменили гол «Спартака» с пенальти в ворота «Краснодара» в матче группового этапа Кубка России. Эпизод случился на 84-й минуте при счете 3:2 в пользу «быков».
По мнению VAR, нападающий «Спартака» Александр Соболев до удара немного коснулся мяча опорной ногой. По правилам в этом случае взятие ворот отменяется.
Ранее в подобную ситуацию также попадал другой форвард «красно-белых» Квинси Промес. Он неудачно исполнил пенальти в начале 2022 года в игре против «Нижнего Новгорода».
Во дают. Ну и кроты глазастые!). Где надо увидеть, не видят, где не видят, находят. Протест на будущее! Такое нельзя умалчивать. Они так в будущем любую команду закапают. Конечно оппонент скажет подскользнулся Соболь. Видимо он с микрометром залез в момент удара и увидел касание).
Во дают. Ну и кроты глазастые!). Где надо увидеть, не видят, где не видят, находят. Протест на будущее! Такое нельзя умалчивать. Они так в будущем любую команду закапают. Конечно оппонент скажет подскользнулся Соболь. Видимо он с микрометром залез в момент удара и увидел касание).
Во-первых, даже повторы не дают ответа на вопрос, было ли там касание опорной ноги или нет
Во-вторых, мяч не изменил траекторию (как, например, в случае с Промесом, когда он бил пенальти Пари НН)
В-третьих, сам факт того, что на VAR приняли решение, а главный даже не смотрел повтор тоже наталкивает на определённые мысли.
Одним словом, мяч шёл по нормальной траектории, но кто-то из судей усмотрел там касание ноги. Которого, возможно, и не было вовсе.
Во-первых, даже повторы не дают ответа на вопрос, было ли там касание опорной ноги или нет
Во-вторых, мяч не изменил траекторию (как, например, в случае с Промесом, когда он бил пенальти Пари НН)
В-третьих, сам факт того, что на VAR приняли решение, а главный даже не смотрел повтор тоже наталкивает на определённые мысли.
Одним словом, мяч шёл по нормальной траектории, но кто-то из судей усмотрел там касание ноги. Которого, возможно, и не было вовсе.