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Судьи отменили гол «Спартака» с пенальти в ворота «Краснодара»

вчера, 22:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Арбитры отменили гол «Спартака» с пенальти в ворота «Краснодара» в матче группового этапа Кубка России. Эпизод случился на 84-й минуте при счете 3:2 в пользу «быков».

По мнению VAR, нападающий «Спартака» Александр Соболев до удара немного коснулся мяча опорной ногой. По правилам в этом случае взятие ворот отменяется.

Ранее в подобную ситуацию также попадал другой форвард «красно-белых» Квинси Промес. Он неудачно исполнил пенальти в начале 2022 года в игре против «Нижнего Новгорода».

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Burtaze (раскрыть)
сегодня в 09:31
А что мешало ВАРу не придираться к этому пробитию тем более, что этого касания не видел ни ВАР, ни судья, ни зрители, ни комментаторы, ни кто.
Burtaze
Burtaze
сегодня в 09:11
Что мешало этому соболеву нормально пробить пенальти...пробил бы как все нормальные пацаны бьют..без выеживаний и было бы им счастье
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 08:02
Если бы ТАКОЙ гол отменили в ворота СпаМа вы бы также возмущались?
Сп62
Сп62
сегодня в 07:37
Если в матче с Ростовом судьи не увидили метровый офсайд у краснодарцев, то как они смогли увидеть микроскопическое касание при пробитие пенальти, причём только с одного ракурса? Смешно.
makkie
makkie ответ -Хостинский- (раскрыть)
сегодня в 05:28
Ты рад, потому что отменили гол в ворота Краснодара. И потому что таким образом вы выходите из группы со второго места. Иначе могла быть серия пенальти с туманными перспективами...
И в каком месте судить стали норм? Куча ошибок в каждом туре, о чем ты вообще!
-Хостинский-
-Хостинский- ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 03:53
Есть правило, которое надо соблюдать. Для начала Соболев мог пробить так, что бы не было вопросов, но увы косяк его, а то что кроты увидели радует, наконец то судить стали норм
makkie
makkie
вчера в 23:55
Очень странное решение, конечно.

Во-первых, даже повторы не дают ответа на вопрос, было ли там касание опорной ноги или нет
Во-вторых, мяч не изменил траекторию (как, например, в случае с Промесом, когда он бил пенальти Пари НН)
В-третьих, сам факт того, что на VAR приняли решение, а главный даже не смотрел повтор тоже наталкивает на определённые мысли.

Одним словом, мяч шёл по нормальной траектории, но кто-то из судей усмотрел там касание ноги. Которого, возможно, и не было вовсе.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:32
Ну тут вопрос не к главному арбитру, а к ВАР. Вар даже не позвали смотреть главного, решение сами приняли. Не надо наговаривать на главного арбитра
Capral
Capral ответ Дед и ушко (раскрыть)
вчера в 23:24
Договорняки, товарищ Ван Гог, не судьи пишут- а команды. Судья, как правило- не в теме.
ZedZipper
ZedZipper ответ Дед и ушко (раскрыть)
вчера в 23:15
Тогда извини)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:15
Для меня очевидно, что момент с"задеванием" мяча Соболевым надо было смотреть через лупу, или микроскопом, чтобы давать такой вердикт). Как и то, что победу Краснодара из-за этого вытянули). Только вот кому и зачем это надо? Так можно любую команду похоронить. Ему, что на расширагу бить пенки? Даже слон с огромными яйцами думаю так не пробьет)).
Во дают. Ну и кроты глазастые!). Где надо увидеть, не видят, где не видят, находят. Протест на будущее! Такое нельзя умалчивать. Они так в будущем любую команду закапают. Конечно оппонент скажет подскользнулся Соболь. Видимо он с микрометром залез в момент удара и увидел касание).
Дед и ушко
Дед и ушко ответ ZedZipper (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:14
Это был ироничный ответ на пост Capral...
ABir
ABir
вчера в 22:57
Красивая игра получается, когда обе команды стараются играть в футбол, а не в автобус на огороде или в болоте.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:57
После поражения от ЦСКА Быкам нужна была победа над СпаМом для психологического состояния команды. Цель достигнута. Хорошая игра двух равных команд.
karnager
karnager
вчера в 22:53
Соболев просто .... клоун. Неужели нельзя подойти и чисто пробить. Нет, блин, задел ногой, потерял контроль... Ну как так можно, миллионер?
Futurista
Futurista ответ SDS_Freeze (раскрыть)
вчера в 22:53
Спартак всё может...и так и эдак...
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 22:51
Минус красная Спаму на 34 минуте - точно договорняк. Но не случился. Сила в правде!
Mi6
Mi6
вчера в 22:50
Какая отличная новость)
SDS_Freeze
SDS_Freeze
вчера в 22:50
Так может только спартак 😂😂😂😂😂😂
Capral
Capral
вчера в 22:42
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