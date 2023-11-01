Судьи отменили гол «Спартака» с пенальти в ворота «Краснодара»

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вчера, 22:38

Арбитры отменили гол «Спартака» с пенальти в ворота «Краснодара» в матче группового этапа Кубка России. Эпизод случился на 84-й минуте при счете 3:2 в пользу «быков».

По мнению VAR , нападающий «Спартака» до удара немного коснулся мяча опорной ногой. По правилам в этом случае взятие ворот отменяется.

Ранее в подобную ситуацию также попадал другой форвард «красно-белых» Квинси Промес. Он неудачно исполнил пенальти в начале 2022 года в игре против «Нижнего Новгорода».