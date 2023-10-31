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ЭСК РФС рассмотрит момент с пенальти в матче «Крылья Советов» — «Оренбург»

вчера, 14:44
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

ЭСК РФС рассмотрит эпизод с отменённым пенальти в матче 13-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» (1:1). Об этом сообщил источник со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

По обращению «Оренбурга» ЭСК рассмотрит отмену назначения пенальти на 80-й минуте в матче с «Крыльями Советов».

Главный арбитр поединка Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота самарской команды, но после вмешательства VAR отменил решение и показал упавшему в штрафной площади нападающему южноуральцев Владимиру Обухову жёлтую карточку за симуляцию. Вратарь «Крыльев» Богдан Овсянников после игры сообщил, что нарушил правила на форварде соперников.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 53dyts965zmk (раскрыть)
вчера в 17:25
Тоже так думаю.
Ironigor
Ironigor ответ rq95dx6ccp6v (раскрыть)
вчера в 17:19
Ага, в следующий раз !)))
79hqzg9vjyh6
79hqzg9vjyh6
вчера в 16:58
Овсянникову за честность, респект!
53dyts965zmk
53dyts965zmk ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 16:57
Отменят 100%
rq95dx6ccp6v
rq95dx6ccp6v ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:57
Тоже не понял, пеналь всё таки будет?)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:12, ред.
Было чувство, что Обухов пяткой сам нашел руку Овсянникова. В таком тумане и не разберёшь, что там произошло. Видно было, что в начальной стадии вратарь делал все, чтобы избежать столкновения. Затем рука оказывается сзади ноги Обухова, который пяткой касается руки вратаря. Слово не воробей и теперь его не поймать. Слова самого Овсянникова будут основным показанием в решении ЭСК. Надеется может на белую карточку?).
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:53
Толку от всех этих заседаний .
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