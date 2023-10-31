ЭСК РФС рассмотрит момент с пенальти в матче «Крылья Советов» — «Оренбург»

1698752681

вчера, 14:44

ЭСК РФС рассмотрит эпизод с отменённым пенальти в матче 13-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» (1:1). Об этом сообщил источник со ссылкой на службу коммуникаций РФС .

По обращению «Оренбурга» ЭСК рассмотрит отмену назначения пенальти на 80-й минуте в матче с «Крыльями Советов».