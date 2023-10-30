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Буланов обслужит матч «Спартака» и «Краснодара». Назначения на Кубок России

вчера, 12:19

РФС опубликовал назначения арбитров и инспекторов на матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

31 октября (вторник)

«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Балтика» – «Ахмат»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.

1 ноября (среда)

«Сочи» – «Факел»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Олег Соколов.

«Локомотив» – «Рубин»: судья – Вера Опейкина, ассистенты судьи – Денис Березнов, Екатерина Курочкина; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Виктор Кулагин.

2 ноября (четверг)

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Хамид Талаев; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Французов.

«Ростов» – «Урал»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Динамо» – «Пари НН»: судья – Ранэль Зияков, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Денис Петров; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Юрий Баскаков.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 22:31
Если честно, только ради них зашёл сюда)
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:40
Зная кто судья матча, можно сделать ставку по своим параметрам.
Zak11
Zak11
вчера в 17:59
Я думал тут будут шутки про Радимова)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:43, ред.
Вот здесь то Краснодар из кожи .....!
Это не с ЦСКА....)
pomor45
pomor45
вчера в 16:31
Два Куку ... и судейский "комсомол" на опробирование.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:20
СпаМ больше отдыхал и ЦСКА. Краснодар меньше - не справедливо!
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:17, ред.
Даже не знаю, кто из руководителей нашего судейского корпуса, Каманцев или Мажич пошёл на столь радикальные меры, что назначили на кубковые матчи в Пути РПЛ Главными арбитрами в поле Веру Алейкину, пусть и судью международной категории, но к матчам мужских команд не привлекавшуюся(во всяком случае я не нашёл нигде, если что, то поправьте меня).

Плюс Ранель Зияков на матче Динамо-Пари НН дебютирует в качестве Главного, да и Буланов (Спартак-Краснодар) большим опытом не обладает(три матча в РПЛ). Недалеко от него ушёл и Рафаэль Шафеев, обслуживавший семь матчей высшего уровня в нашем футболе.

Неужели всех настолько достали судейские скандалы, что решили больше доверять молодым и новичкам? Хочется верить, что первый блин у двух дебютантов не выйдет комом, да и остальные не дадут поводов ругать их после заключительных матчей групповой стадии Кубка в Пути РПЛ. Болейте за своих, а не против чужих!
TheBoLt
TheBoLt ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 14:16, ред.
А вот х его знает, кто это. я не замечал раньше такую фамилию. Надеюсь это новое поколение судей. Текущее прогнило, пора менять

upd. Он в РПЛ всего три матча провел, судит ФНЛ и ПФЛ. желтых много дает, жесткий))

P.s. Наконец-то человек, который не привык халявить и опираться на ВАР. Наконец-то хоть кто-то, умеющий принимать решения
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 14:03
Ух ты Вера Опейкина,надо будет посмотреть этот матч. Удачи Вере!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:54
Любопытно будет смотреть матч Локомотив Рубин. Судить будет Вера Олейкина.
Удачного судейства ей.
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:30
Буланов это который Радимов?))
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:26
Ожидаются интересные матчи. А арбитрам пожелание не косячить.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:00, ред.
Карасев у Факела опять. У Маркова будет, или грудь в крестах, или голова в кустах. К бабке не ходи). Вера Опекина, что с Локо сделает? Да еще с Дэтпулом?
Без ошибок отсудить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:35
Уже завтра тур начинается? - блин, даже не знал)) ну здорово, посмотрим пока лч нет
Гость
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