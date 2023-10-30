Буланов обслужит матч «Спартака» и «Краснодара». Назначения на Кубок России

РФС опубликовал назначения арбитров и инспекторов на матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
31 октября (вторник)
«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Алексей Тюмин.
«Балтика» – «Ахмат»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.
1 ноября (среда)
«Сочи» – «Факел»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Олег Соколов.
«Локомотив» – «Рубин»: судья – Вера Опейкина, ассистенты судьи – Денис Березнов, Екатерина Курочкина; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Спартак» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Виктор Кулагин.
2 ноября (четверг)
ЦСКА – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Хамид Талаев; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Французов.
«Ростов» – «Урал»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Динамо» – «Пари НН»: судья – Ранэль Зияков, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Денис Петров; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Юрий Баскаков.
upd. Он в РПЛ всего три матча провел, судит ФНЛ и ПФЛ. желтых много дает, жесткий))
P.s. Наконец-то человек, который не привык халявить и опираться на ВАР. Наконец-то хоть кто-то, умеющий принимать решения
upd. Он в РПЛ всего три матча провел, судит ФНЛ и ПФЛ. желтых много дает, жесткий))
P.s. Наконец-то человек, который не привык халявить и опираться на ВАР. Наконец-то хоть кто-то, умеющий принимать решения
Плюс Ранель Зияков на матче Динамо-Пари НН дебютирует в качестве Главного, да и Буланов (Спартак-Краснодар) большим опытом не обладает(три матча в РПЛ). Недалеко от него ушёл и Рафаэль Шафеев, обслуживавший семь матчей высшего уровня в нашем футболе.
Неужели всех настолько достали судейские скандалы, что решили больше доверять молодым и новичкам? Хочется верить, что первый блин у двух дебютантов не выйдет комом, да и остальные не дадут поводов ругать их после заключительных матчей групповой стадии Кубка в Пути РПЛ. Болейте за своих, а не против чужих!
Плюс Ранель Зияков на матче Динамо-Пари НН дебютирует в качестве Главного, да и Буланов (Спартак-Краснодар) большим опытом не обладает(три матча в РПЛ). Недалеко от него ушёл и Рафаэль Шафеев, обслуживавший семь матчей высшего уровня в нашем футболе.
Неужели всех настолько достали судейские скандалы, что решили больше доверять молодым и новичкам? Хочется верить, что первый блин у двух дебютантов не выйдет комом, да и остальные не дадут поводов ругать их после заключительных матчей групповой стадии Кубка в Пути РПЛ. Болейте за своих, а не против чужих!